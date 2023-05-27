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Geçmişte yaşanan büyük piyasa çöküşlerine ilişkin öngörülerin gerçekleşmesiyle ün kazanan piyasa uzmanı John Hussman, yaklaşmakta olan yeni bir piyasa çöküş konusunda uyarıda bulundu. Dot-com çöküşü ve 2008-2012 Küresel Ekonomik Krizi’ni öncesinden haber vermesiyle nam salan Hussman, mevcut koşulların piyasaları yeni bir çöküş için hazırladığını iddia etti.

Değerlemeler ve Yatırımcı Duyarlılığı Endişeleri Artırıyor

ABD borsalarının yönünü belirlemek için iki kritik göstergeye güvendiğini belirten Hussman’ın radarında değerlemeler ve yatırımcı duyarlılığı göstergeleri var. Ünlü ismin analizine göre her iki göstergede de şu anda endişe verisi seviyelerde. Hussman, finansal olmayan hisse senetlerinin piyasa değerini brüt katma değerle karşılaştıran değerleme ölçütü ışığında şu anda piyasanın Dot-com balonunun patlaması ve 2008-2012 Küresel Ekonomik Krizi‘nden hemen öncesine göre bile daha yüksek aşırı değerli seviyelerde olduğunu iddia etti.

Yatırımcı duyarlılığı da 60 yaşındaki ekonomisti endişelendirecek seviyelerde. Zira yatırımcı duyarlılığı, zayıf piyasaya ve mevcut belirsizlikler nedeniyle yatırımcılar tarafından benimsenen temkinli yaklaşıma işaret ediyor. Bir türlü olumlu sonuçlanmayan ABD borç tavanı görüşmeleri ve Federal Reserve’in (Fed) belirsiz faiz politikası yatırımcılar arasındaki temkinli havayı artırdı. Piyasa katılımcıları, taraflar arasında görüşülmeye devam eden ve henüz bir anlaşma sağlanamayan borç tavanı görüşmelerinin 1 Haziran’a kadar olumlu olmaması halinde ABD’nin temerrüde düşme ihtimalinden dolayı temkinli hareket ederek, önemli hamleler yapmadan önce daha fazla netlik beklemeye odaklanmış durumdalar.

Kripto Piyasası İçin Benzer Etkiler Söz Konusu mu?

Hussman’ın ABD borsalarında beklediği çöküş, tahmin edilebileceği gibi kripto para piyasasına da uzanabilir. Öte yandan Hussman’ın ortaya koyduğu öngörü, benzer bakış açısını paylaşan JPMorgan‘ın Küresel Hisse Senedi Makro Araştırma Başkanı Dubravko Lakos-Bujas‘ın öngörüsü ile oldukça benzer.

Tahmin edilebileceği gibi ABD borsalarında olacak bir çöküş, kripto paralar üzerindeki satış baskısına neden olabilir ve potansiyel olarak Bitcoin’in 25 bin dolardaki güçlü desteğinin kırılmasıyla yeni bir dip arayışının başlamasını tetikleyebilir. Hatta bazı uzmanlar ABD borsalarında yaşanabilecek bir çöküşün Bitcoin’i 20 bin dolar ve hatta 20 bin doların altına itebileceğini iddia ediyor.

Endişeleri daha da arttıran Bloomberg’in makro stratejisti Mike McGlone da ABD borsalarında olacak çöküşle eşzamanlı olarak Bitcoin’de çöküş bekliyor. McGlone, Bitcoin fiyatının potansiyel olarak yeni bir ayı piyasası dibine ulaşmasıyla birlikte çoğu altcoin‘de ciddi bir düzeltme bekliyor. Makro stratejist, katıldığı bir kripto podcast’inde olası fiyat düşüşü hakkında konuşurken şunları söyledi:

Benim baz senaryomda S&P 500 endeksinin 3 bin seviyesine gidecek. Bitcoin de düşecek ve ne kadar düşeceğini bilmiyorum. Yeni bir dip seviyeye düşebilir ancak söyleyebileceğim tek şey kripto paraların gerçekten sert düşeceği.

Kripto paraların ve Dogecoin’in tanınmış bir savunucusu olan Elon Musk bile kısa süre önce sert bir uyarıda bulunarak mevcut belirsiz ortamda kripto para satın alınmamasını tavsiye etti.