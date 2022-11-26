Kripto paralar konusunda uzman bir isim olan Bordy son kripto para kışını ve olanları değerlendirdi.

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EY Global Blockchain’in küresel lideri Paul kripto paraların içinde bulunduğu güncel durumu ele aldı. Yatırımcılar zor bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor ancak Paul işlerin o kadar da kötüye gitmediği kanaatinde. Peki uzman isim kripto paraların içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyor. Yatırımcılar önümüzdeki dönemde neler beklemeli?

Kripto Para Kışı

EY Global Blockchain’in küresel lideri Paul Brody, son verdiği röportajda kripto kışını, düzenleme ihtiyacını ve kripto borsası FTX’in çöküşünü ele aldı. Ona mevcut kripto para kışının yakın zamanda sona erip ermeyeceğiyle alakalı görüşleri soruldu. Brody şunları söyledi;

“Bu, bir öncekinden çok daha ılıman bir kripto kışı, bu dönemin en önemli özelliklerinden biri ürün ve mühendislik çalışmalarıyla piyasa performansı arasındaki ayrışmadır. İlk kez, fiyat iniş çıkışlarının sektörün uzun vadeli büyümesi üzerinde bu kadar büyük bir etkisi yok. Sektörün saf finansal odağından yavaş yavaş uzaklaşıyoruz.”

Ethereum ekosisteminin artık çok daha fazla uygulama geliştirmeye, NFT ve DAO’lara odaklandığının da altını çizdi.

FTX ve Kripto Düzenlemeleri

FTX’in çöküşünün ardından kripto para yatırımcılarının borsalara güveni de büyük ölçüde zedelendi. Brody bu konuyla alakalı soruya cevap verirken bazı kritik uyarılarda bulundu. Binance CEO’su CZ de birkaç haftadır insanların TrustWallet gibi alternatif DeFi cüzdanlarını kullanması gerektiğini savunuyor. Brody şunları söyledi;

“Kriptonun arkasındaki fikir, tamamen şeffaflık ve blockchain üzerinde olduğu için bu makul bir beklenti gibi görüldü. Bu hatalı bir teoriydi. Verileri görmek, akıllı sözleşmelerdeki karmaşık veri akışını anlayabileceğiniz anlamına gelmez. Sağlam bir düzenleyici gözetim olmadan on-chain ve off-chain finansal işlemleri bir araya getirmeye çalışan kuruluşlar iyi durumda olmayanlardır.”

Güncel durumun büyük bir belirsizliğe neden olduğunu da şu cümleleriyle ifade etti.

“Varlıklarınızın sizin için mi tutulduğunu veya rehin verilip başka senaryolarda mı kullanıldığını bilmek imkansız hale geldi. Temel çıkarım, yönetişiminizin ya insanların takip edebileceği kadar basit olması gerektiği ya da titizlikle denetlenen ve halka açık bir yaklaşım benimseyebileceğinizdir.”

Sıkı kripto para düzenlemelerinin şart olduğunu vurgulayan Bordy, düzenleyicilerin “saadet zincirlerini” tespit edecek ve iyi oyuncuların uyabileceği kurallar getirmesi gerektiğini söylüyor. FTX çöküşünün ardından birçok devlet yetki alanlarındaki düzenleyicileri gözetimlerini sıkılaştırmaya çağırdı. İngiltere Merkez Bankası Finansal İstikrardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sir Jon Cunliffe bu hafta FTX’in çöküşünün daha sıkı bir düzenlemeye duyulan acil ihtiyacı ortaya koyduğunu vurguladı. Beyaz Saray ve birkaç ABD senatörü uygun kripto gözetimi için çağrıda bulundu. ABD’li bir milletvekili kısa süre önce Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu (SEC) kripto endüstrisini düzenlemek için kararlı adımlar atmaya çağırdı.