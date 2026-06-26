Analist, XRP’de $0.87 ile $0.90 aralığının korunmasının yeni yükselişin yönünü belirleyeceğini öngörüyor

Piyasa analisti Diana’ya göre XRP, bir sonraki güçlü yükseliş denemesi öncesinde bir miktar daha geri çekilebilir. Analist, kritik $1.09 desteğinin kaybedilmesinin ardından daha önce işaret ettiği düşüş senaryosunun devreye girdiğini aktarıyor.

$1.09 desteğinin kaybı baskıyı artırdı

Diana, XRP için daha önce iki olası yol çizmişti. Buna göre $1.09 seviyesinin korunması yükseliş eğilimini destekleyecekti. Ancak bu seviyenin aşağı yönlü kırılması, fiyatın $0.90 ile $0.87 arasındaki daha geniş destek bölgesine doğru daha derin bir düzeltmeye yönelme ihtimalini güçlendirdi.

Piyasa artık yönünü seçti; XRP’nin $1.09 eşiğinin altına inmesiyle düşüş senaryosu ağırlık kazandı.

Analiste göre XRP’nin 0.786 Fibonacci geri çekilme seviyesinin altına sarkması, kısa vadeli piyasa yapısını belirgin biçimde zayıflattı. Bu görünüm, fiyatın $0.90 seviyesine gerileme olasılığını artırıyor. Satış baskısının sürmesi halinde bir sonraki önemli desteğin, 0.854 Fibonacci geri çekilme seviyesine karşılık gelen $0.87 civarında bulunduğu belirtiliyor.

Mini sözlük: Fibonacci geri çekilme seviyeleri, teknik analizde fiyatın bir yükseliş ya da düşüş sonrası hangi noktalarda destek veya direnç bulabileceğini ölçmek için kullanılan oranlardır. 0.786 ve 0.854 gibi seviyeler, özellikle sert düzeltmelerde yatırımcıların yakından izlediği eşikler arasında yer alır.

Seviye Anlamı $1.09 Kaybedilen kritik destek $0.90 Yakın destek bölgesi $0.87 Bir sonraki ana destek

Olası toparlanma için izlenen bölge

Yakın vadeli görünüm zayıf kalsa da Diana, bu düzeltmenin XRP’nin bir sonraki büyük yükselişi için zemin hazırlayabileceğini düşünüyor. Analist, $0.87 ile $0.90 aralığını piyasada korkunun en yüksek noktaya ulaştığı bölge olarak tanımlıyor. Bu tür dönemlerde sert satışların yoğunlaştığı, ardından da algının tersine dönebildiği değerlendiriliyor.

Diana, alıcıların $0.87 ile $0.90 aralığını savunması halinde XRP’nin önce $1.30 üzerine dönebileceğini, ardından $1.65 seviyesinin aşılmasının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Analiste göre $1.30 üzerindeki toparlanma ilk güç işareti sayılabilir. Bunun ardından $1.65 seviyesinin geri alınması, mevcut düzeltmenin sona erdiğine ve yeni bir yükseliş trendinin başladığına dair daha kuvvetli bir sinyal oluşturabilir.

Yeni zirve ihtimali daha geniş piyasa koşullarına bağlı

Diana, XRP’nin $1.65 bölgesine ulaşması durumunda bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $3.65’in yeniden test edilebileceğini öngörüyor. Daha geniş piyasa koşullarının destekleyici kalması halinde fiyatın $3.66 üzerindeki yeni alanlara yönelmesi de ihtimaller arasında gösteriliyor.

Haberde yer verilen değerlendirmeye göre XRP, geçen yıl temmuz ayında ABD Temsilciler Meclisi’nin dijital varlıklara ilişkin üç önemli yasa tasarısını kabul etmesinin ardından güçlü bir yükseliş yaşamış ve $3.65 ile tarihi zirvesine ulaşmıştı. Bu düzenlemeler arasında GENIUS Act ve CLARITY Act de bulunuyordu.

CoinCodex verilerine göre XRP haberin yayımlandığı sırada $1.04 seviyesinde işlem görüyor. Bu da fiyatın, analistin işaret ettiği $0.87 ile $0.90 destek bölgesinin yalnızca sınırlı ölçüde üzerinde kaldığını gösteriyor.