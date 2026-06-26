Altında 4.000 dolar eşiği kırıldı! Piyasa şimdi hangi seviyeyi izliyor?

Altın fiyatlarında teknik görünüm zayıflamayı sürdürürken, son analizler satış baskısının devam ettiğine işaret ediyor. Fiyatın önceki destek bölgelerinin altına inmesi ve tepki yükselişlerinin güç kaybetmesi, piyasada temkinli havayı öne çıkardı. Analistler Ian Cooper ile Ole Hansen, düşüş baskısının sürdüğünü belirtirken, bu görünümün arkasında farklı nedenler bulunduğunu aktardı.

Teknik kırılma dikkat çekti

Ian Cooper’ın değerlendirmesine göre altın, son dönemde daha düşük zirveler oluşturarak aşağı yönlü bir yapı sergiledi. Daha önce birkaç kez çalışan yatay destek bölgesinin aşağı kırılmasıyla birlikte fiyat, grafikte daha alt bölgelere çekildi. Buna karşın alıcıların henüz güçlü bir dönüş sinyali üretmediği görüldü.

Günlük grafikte görünümün olumsuz kaldığı, fiyat hareketinin önceki destek seviyesinin altında sürdüğü belirtildi. Cooper’a göre bu kırılmanın zayıfladığına dair ilk işaret, fiyatın yeniden 4.000 doların üzerine çıkması olacak.

Analistlere göre altındaki düşüşün hız kesmeye başladığını söylemek için fiyatın önce 4.000 dolar seviyesinin üzerine dönmesi gerekiyor; aksi halde toparlanma denemelerinin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

Aşağı yönlü trend çizgisinin alt bandı çevresinde direncin güçlendiği, bu bölgenin önceki zirveden bu yana yükseliş denemeleri için tavan işlevi gördüğü ifade edildi. Fiyat bu alanı geri kazanmadıkça kalıcı bir toparlanmadan söz etmenin zor olduğu kaydedildi.

4.000 dolar altındaki satışlar derinleşti

Cooper, yatırımcıların daha düşük destek bölgesini yakından izlediğini, 3.900 dolar seviyesinin bir sonraki önemli eşik olarak öne çıktığını belirtti. Ayrıca önceki seansın son bölümündeki tepki hareketine metal grubunun eşlik etmemesi, sektörün başka riskli varlıklara kıyasla daha zayıf kaldığı şeklinde yorumlandı.

Ole Hansen ise 4.000 doların altına inilmesinin, eldeki uzun pozisyonların kapatılmasını hızlandırdığını söyledi. Hansen, piyasalarda 12 yıllık deneyime sahip kıdemli bir isim olarak emtia ve makro görünüm üzerine değerlendirmeleriyle biliniyor. Ona göre teknik kırılmanın ardından yatırımcıların pozisyon azaltması düşüşü daha da belirgin hale getirdi.

ETF çıkışları ve spekülatif pozisyonlardaki belirgin azalma da satış baskısını artıran unsurlar arasında gösterildi. Yatırımcı talebi ile spot altın arasındaki ilişkiye bakıldığında, fiyat geriledikçe ETF varlıklarının da küçüldüğü görüldü. Vadeli işlem piyasasında ise genel pozisyonlanmanın daha temkinli hale geldiği ve yatırımcıların geri çekildiği aktarıldı.

Makro cephede baskı azalsa da yeterli olmadı

ABD’den gelen yeni ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası’nın faiz artışlarına devam edeceği yönündeki beklentileri zayıflattı. Enflasyona ilişkin kaygıların hafiflemesi ve iş gücü piyasasındaki daha zayıf veriler, sert faiz artışlarının sürmesi olasılığını düşürdü. Hafta başında yükselen tahvil getirilerinde de geri çekilme görüldü.

Normal şartlarda bu gelişmelerin, faiz getirisi sunmayan altın gibi varlıklar üzerindeki baskıyı azaltması beklenirdi. Ancak güçlü dolar ve süren ETF satışları nedeniyle altın bu makro rahatlamadan tam anlamıyla destek bulamadı.

Hansen, genel görünümün önceye kıyasla daha az zorlu hale geldiğini, ancak yatırımcı güveninin hala zayıf olduğunu söyledi. Mevcut tabloda 3.900 dolar bir sonraki ana destek seviyesi olarak öne çıkarken, 4.000 dolar ilk önemli direnç bölgesi olarak izleniyor.