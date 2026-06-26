AVAX 24 saatte %1,82 gerileyerek $6,14 seviyesine indi

Avalanche ağının yerel varlığı AVAX, son 24 saatte %1,82 gerileyerek $6,14 seviyesinde işlem gördü. Gün içi en düşük seviye $6,01, en yüksek seviye ise $6,60 olarak kaydedildi. Fiyatın kısa vadede düşük bantta kalması, piyasada temkinli görünümün öne çıkmasına yol açtı. Avalanche, merkeziyetsiz uygulamalar ve dijital varlık işlemleri için geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

$6,45 seviyesi kısa vadede kritik direnç olarak öne çıkıyor

Piyasayı izleyen analist Trader Symba’ya göre AVAX’ta yukarı yönlü görünümün güç kazanması için $6,45 seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu bölgenin daha önce kısa süreli geçildiği ancak kalıcılık sağlanamadığı, ardından fiyatın yeniden geri çekildiği aktarılıyor. Bu tablo, satıcıların söz konusu seviyede hala etkili olduğuna işaret ediyor.

Analistlere göre AVAX’ta kısa vadeli toparlanmanın güç kazanabilmesi için önce $6,45 seviyesinin destek olarak geri alınması gerekiyor.

Fiyatın $6,45 üzerine çıkıp bu bölgeyi koruması halinde $6,60 ile $6,65 aralığı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık yeni bir reddedilme yaşanması durumunda $6,10 seviyesine, ardından da $6,00 destek bölgesine geri çekilme olasılığı izleniyor.

Seviye Anlamı $6,45 İlk önemli kısa vadeli direnç $6,60 ile $6,65 Yukarı yönlü harekette izlenen sonraki bant $6,10 ile $6,00 Geri çekilmede öne çıkan destek alanı

$6,65 üzeri hareket daha güçlü bir toparlanma sinyali verebilir

Bir diğer piyasa değerlendirmesinde dikkatler $6,65 seviyesine çevrildi. Buna göre AVAX taban oluşturma çabası gösterse de ana direnç bandının altında kalmayı sürdürüyor. Bu nedenle kısa vadeli iyimserliğin kalıcı hale gelmesi için yalnızca $6,45’in değil, $6,65’in de aşılması gerektiği belirtiliyor.

$6,65 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde kısa vadeli görünümün iyileşebileceği ve fiyatın $6,90 ile $7,00 aralığına yönelebileceği değerlendiriliyor.

Bu seviye geçilemezse fiyatın $6,00 destek bölgesi ile $6,45 ila $6,65 direnç aralığında sıkışması beklenebilir. Böyle bir yapı, net bir kırılma görülene kadar nötr ile zayıf görünüm arasında kalınabileceğine işaret ediyor.

Kısa vadeli destek bölgesi ve zincir üstü hareketler izleniyor

Daha kısa zaman dilimlerine odaklanan değerlendirmelerde $6,00 ile $6,15 aralığı önemli destek alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölge korunduğu sürece fiyatın yeniden $6,45’e yönelme ihtimali masada kalıyor. Bu eşiğin aşılması durumunda ise $6,80 ile $7,00 bandı bir sonraki hedef bölge olarak izlenebilir.

Öte yandan zincir üstü verilere dayanan bir paylaşımda, büyük bir cüzdanın Bybit’ten 238.651 AVAX çektiği ve bu tutarın yaklaşık $1,5 milyon değerinde olduğu aktarıldı. Büyük yatırımcıların borsalardan varlık çekmesi zaman zaman satış baskısının azalabileceğine dair bir işaret olarak görülse de, bunun tek başına teknik görünümü değiştirmediği vurgulanıyor.

Aşağı yönlü senaryoda ilk kritik destek $6,05 ile $6,00 aralığında bulunuyor. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde $5,85 ve $5,70 seviyeleri gündeme gelebilir. Satışların hızlanması durumunda daha geniş destek alanı olarak $5,50 seviyesi de takip ediliyor.