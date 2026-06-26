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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin, $0.073 desteğini koruması halinde $0.11 seviyesini yeniden gündeme taşıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin’de $0.073 desteği, kısa ve uzun vadeli görünüm için kritik eşik oldu.
  • 📈 Günlük grafikteki alım sinyali, $0.081 ve ardından $0.084 seviyelerini öne çıkarıyor.
  • 🪙 Alıcılar $DOGE ’de $0.073 çizgisini korursa, $0.11 bölgesi yeniden izlenebilir.
  • ⚠️ 2025 zirvelerinden sonraki düşüşte bu desteğin kırılması, daha derin kayıp riskini artırabilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin fiyatı, son düşüşün ardından $0.073 destek bölgesini test ederken, hem kısa hem de uzun vadeli grafiklerde tepki alımı ihtimali öne çıktı. Buna karşın bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde mevcut olumlu teknik görünüm zayıflayabilir ve kayıplar derinleşebilir.

İçindekiler
1 Kısa vadede $0.073 desteği öne çıkıyor
2 Uzun vadeli grafikte trend çizgisi savunuluyor

Kısa vadede $0.073 desteği öne çıkıyor

Günlük grafikte TD Sequential göstergesinde alım sinyali oluştu. Sert geri çekilmenin fiyatı $0.075 civarına indirmesinin ardından beliren bu sinyal, satış baskısının hız kaybedebileceğine ve kısa vadeli bir toparlanmanın gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketlerinde yorgunluk ve olası yön değişimini ölçmek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Grafikte görülen “9” sinyali, mevcut trendin gücünü kaybedebileceğine dair uyarı kabul edilir.

Günlük grafikte oluşan TD Sequential alım sinyali, satış baskısının zayıflayabileceğini ve Dogecoin’de kısa vadeli bir tepki yükselişinin başlayabileceğini gösteriyor.

DOGE, haberin aktardığı seviyelerde $0.0772 yakınında işlem görürken, ilk önemli yukarı yönlü hedef $0.081 olarak öne çıktı. Bu eşiğin aşılması durumunda $0.084 direnç bölgesi izlenebilir. Ancak kısa vadeli görünümde daha düşük zirve ve daha düşük dip yapısı sürdüğü için yükseliş senaryosunun geçerliliği büyük ölçüde $0.073 desteğinin korunmasına bağlı kalıyor.

Analize göre günlük kapanışın $0.073 seviyesinin altında gerçekleşmesi, alım sinyalini geçersiz kılabilir. Böyle bir durumda aşağı yönlü riskin artabileceği ve satış baskısının yeniden hızlanabileceği değerlendiriliyor.

SeviyeAnlamı
$0.073Kritik destek
$0.081İlk önemli yükseliş hedefi
$0.084Sonraki direnç bölgesi

Uzun vadeli grafikte trend çizgisi savunuluyor

Daha geniş zaman diliminde ise Dogecoin, uzun vadeli yükselen trend kanalının alt sınırına yaklaşıyor. Bu nedenle $0.073 bandı yalnızca kısa vadeli değil, aynı zamanda daha büyük ölçekli teknik yapı açısından da kritik bir destek alanı olarak izleniyor.

Grafik, DOGE fiyatının 2025 zirvelerinden sonraki uzun düşüşün ardından $0.0735 civarında seyrettiğini gösteriyor. Söz konusu bölge daha önce de Dogecoin’in genel yükseliş yapısının bir parçası olarak çalışmıştı. Bu durum, alıcıların trend çizgisini savunması halinde birikim süreci ve döngü dibi ihtimalini gündemde tutuyor.

$0.073 bölgesi, analistin değerlendirmesine göre piyasadaki son büyük savunma hattı olarak görülüyor.

Bu alandan gelebilecek bir toparlanmada ilk aşamada $0.11 seviyesi öne çıkıyor. Ardından, %38.2 Fibonacci düzeltme seviyesine karşılık gelen yaklaşık $0.215 bölgesi takip edilebilir. Bununla birlikte, daha sert yükseliş senaryolarına ilişkin iddiaların yüksek belirsizlik taşıdığı, bu görünümün korunması için hem uzun vadeli trendin bozulmaması hem de genel piyasa koşullarının iyileşmesi gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan trend kanalının alt sınırının belirgin biçimde kırılması, uzun vadeli olumlu yapıyı zedeleyebilir. Böyle bir senaryoda Dogecoin daha derin kayıplarla karşı karşıya kalabilir ve $0.073 bölgesinin önemi daha da artar.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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