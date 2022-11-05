Dogecoin topluluğu ikinci kez aynı şeyi yaşayacak mı? Aynı isim daha önce de bir müjde verdi ve zaman onu haklı çıkardı.

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Günlerdir kripto para yatırımcıları DOGE için alım butonlarını aşındırıyor ve aşırı talep bir miktar soğumuşa benziyor. Derken bugün Matt Wallace önemli bir duyuru yaptı. Dogecoin topluluğu bu paylaşımın ardından yeniden umutlandı. Peki Elon Musk, Dogecoin ve Twitter üçgeninde son gelişme neydi? İşte detaylar.

Twitter ve Dogecoin

Matt Wallace kısa süre önce yaptığı paylaşımda Dogecoin’in yakında Twitter’a geleceğini müjdeledi. Yüzbinlerce takipçisi olan kripto para uzmanını şunu söyledi;

“Twitter #Dogecoin Kabulü Geliyor!!!”

Wallace bu konuda önemli bir isim çünkü 14 Aralık 2021 tarihinde Tesla’nın Dogecoin ödemelerini kabul edeceğini de duyurmuştu. Aradan 1 ay geçtikten sonra Elon Musk resmen Tesla ürünlerinin DOGE ile satışını başlattı. Eğer Wallace yeniden haklı çıkarsa bu durum DOGE fiyatının daha da artmasını sağlayabilir.

Dogecoin (DOGE)

Yazı hazırlandığı sırada DOGE fiyatı 0,127 dolarda bulunuyordu. İşlem hacmi son 24 saatte %33 düşüşle 2 milyar dolar seviyesine geriledi. Piyasa değeri 17 milyar dolar sınırında olduğu için DOGE en büyük sekizinci kripto para konumundadır. Cardano’yu tahtından eden meme token onun sıralamasını aldı. Hacimde %33 erime olsa da 2 milyar dolarlık işlem yapılmış olması olumludur. Fakat Wallace tarafından yapılan duyuruya Elon Musk henüz bir cevap vermedi. Musk’a her fırsatta DOGE topluluğu Dogecoin ödemelerinin ne zaman başlayacağını soruyor. Ancak Musk bu soruları görüp bunlarla etkileşime girmesine rağmen (Twitter beğenileri) olumlu/olumsuz cevap vermiyor.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında DOGE topluluğu Musk’ın desteğiyle 0,7 dolar seviyeleri görmüştü. SNL Şov sırasındaki söylemler fiyatın 1 doları göremeden düşmesine neden oldu. Şimdi DogeFather ünvanlı muzip milyarderin kendisinden beklenen hamleyi yapması gerekiyor. 8 dolarlık aylık ücretler ve daha birçok konuda Musk’ın karşısında güçlü bir muhalefet oluştu. Eğer Musk, sosyal medyada daha fazla destekçi görmek istiyorsa DOGE adımını yakında atacaktır. Bugüne kadar Game Stop ve Dogecoin konusunda yaptığı paylaşımlarla topluluğu domine etmeyi bildi.

Twitter’ın DOGE ödemelerini kabul etmesiyle fiyatın orta vadede 0,26 dolara kadar çıkabileceği düşünülüyor. Şimdilik 0,12 dolar seviyesi kayıpları sınırlandırmadaki gücünü koruyor.