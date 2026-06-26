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Solana (SOL)

Solana 60 dolar eşiğine çekildi! Piyasada şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, kritik 60 dolar desteğini yeniden test ederken $SOL için baskı arttı.
  • 📉 Haftalık grafikte 90 ila 100 dolar direncinden gelen dönüş, aşağı yönlü yapının sürdüğünü gösterdi.
  • 🧭 Analizde 40 ila 55 dolar aralığı, 2025 zirveleri sonrası öne çıkan olası birikim bölgesi olarak izlendi.
  • ⚠️ Buna karşılık 95 ila 100 dolar bandının geri alınması, görünümde dengeyi değiştirebilecek eşik olarak öne çıktı.
Onur Atam
Onur Atam

Solana, son yükseliş denemesinin ardından yeniden 60 dolar çevresindeki destek bölgesine geriledi. Fiyat hareketi, daha geniş görünümde aşağı yönlü yapının sürdüğüne işaret ederken, piyasanın kısa vadede bu seviyeye nasıl tepki vereceği yakından izleniyor.

İçindekiler
1 Destek bölgesi yeniden gündemde
2 Yukarı yönlü toparlanma için hangi eşikler öne çıkıyor?
3 40 ila 55 dolar aralığı öne çıkıyor

Destek bölgesi yeniden gündemde

Haftalık grafikte SOL fiyatı 66,65 dolar civarında işlem görürken, daha önce aşılamayan 90 ila 100 dolar bandından geri çekildi. Grafikte daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşmaya devam ettiği için satış yönlü baskının korunduğu görülüyor.

Teknik görünüme göre 60 ila 65 dolar aralığının haftalık kapanışla aşağı kırılması, yeni bir çözülmeyi teyit edebilir. Böyle bir senaryoda düşüşün derinleşme riski artarken, bir sonraki önemli destek alanı 25 ila 30 dolar bandında yer alıyor.

Mevcut tablo, Solana’nın kritik desteği yeniden sınadığını ve 60 ila 65 dolar bölgesinin altındaki haftalık kapanışın aşağı yönlü baskıyı artırabileceğini ortaya koyuyor.

Yukarı yönlü toparlanma için hangi eşikler öne çıkıyor?

Bununla birlikte, mevcut haftalık mum henüz kapanmış değil. Destekten gelebilecek güçlü bir tepki, olumsuz senaryoyu bir süre erteleyebilir. Yine de daha geniş yapının iyileşmeye başladığından söz edilebilmesi için SOL fiyatının önce 95 ila 100 dolar bölgesini geri alması gerekiyor.

Solana, yüksek işlem hızı ve düşük maliyetli işlemlerle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Haberde öne çıkan konu ise ağın temel yapısından çok, fiyatın uzun vadeli teknik görünümünde kritik kabul edilen destek ve direnç bölgeleri.

40 ila 55 dolar aralığı öne çıkıyor

Daha geniş zaman diliminde bakıldığında SOL, 2025 zirvelerinden sonra kademeli biçimde geri çekilerek 40 ila 55 dolar arasındaki uzun vadeli destek alanına biraz daha yaklaştı. Analize göre bu bölge, önceki piyasa döngüsündeki yapıyla da bağlantılı şekilde potansiyel bir birikim alanı olarak değerlendiriliyor.

Ancak grafik, fiyatın kalıcı bir dip oluşturmadan önce bu bant içinde aylarca dalgalanabileceğine işaret ediyor. Olası bir toparlanmanın güç kazanması için SOL’un bu alanı koruması ve ardından daha yüksek dipler oluşturmaya başlaması gerekecek.

Projeksiyona göre yatay seyrin ardından 120 dolara doğru bir tepki olasılığı da masada bulunuyor. Bununla birlikte bu senaryo kesinleşmiş değil. Özellikle 40 doların altında belirgin bir kırılma yaşanması halinde teknik görünüm daha da zayıflayabilir ve ek kayıp riski öne çıkabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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