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BITCOIN (BTC)

Strategy, Bitcoin 58 bin dolara inerken 847 bin 363 BTC tutmaya devam edeceğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy, Bitcoin 58 bin dolara inse de alım politikasını sürdürdü.
  • 📉 Geçen yılki 126 bin dolar üzerindeki zirveye göre $BTC’de kayıp yaklaşık %52 oldu.
  • 💼 Şirket, dolar rezervini 1,4 milyar dolara çıkardı ve 520 BTC daha aldı.
  • 🧭 CryptoQuant, yeni alımlar öncesinde rezervlerin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Michael Saylor başkanlığındaki Strategy, Bitcoin’de süren sert geri çekilmeye rağmen şirketin kripto varlığa odaklanmayı sürdürdüğünü açıkladı. Bitcoin fiyatı perşembe günü 58 bin dolara kadar gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu düşüşle birlikte, geçen yıl 126 bin doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek seviyesine göre kayıp yaklaşık %52’ye ulaştı.

İçindekiler
1 Bitcoin’de düşüş sürerken Strategy geri adım atmıyor
2 Bilanço baskısı ve eleştiriler gündemde
3 Şirket rezerv artırdı, Bitcoin alımını da sürdürdü

Bitcoin’de düşüş sürerken Strategy geri adım atmıyor

Haberde paylaşılan verilere göre Bitcoin, yıl boyunca 60 bin dolar düzeyini birkaç kez destek olarak korudu. Şubat ayında bu seviyeden tepki veren varlık, haziranın ilk iki haftasında da benzer bir toparlanma yaşamış, ardından 67 bin dolara kadar yükselmişti. Ancak son satış dalgasıyla birlikte bu eşik yeniden baskı altına girdi. Yazının kaleme alındığı sırada BTC son 24 saatte %3,95 düşüşle 59 bin 729 dolara, haftalık bazda ise %4,16 gerilemişti.

Michael Saylor, oynaklığın her sermaye yapısını sınadığını vurgularken, Strategy’nin Bitcoin odağını, disiplinli sermaye tahsisini, kredi kalitesini ve uzun vadeli değer üretimini koruduğunu aktardı.

Strategy, 2020’den bu yana bilançosuna düzenli biçimde Bitcoin ekleyen en dikkat çekici şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Yazılım şirketi olarak kurulan Strategy, son yıllarda kurumsal Bitcoin birikimiyle tanınıyor. Saylor da şirketin bu yaklaşımını kurumsal kimliğin merkezine yerleştirmiş durumda.

Bilanço baskısı ve eleştiriler gündemde

Piyasadaki satışların derinleşmesi, Strategy açısından kağıt üzerinde 13 milyar doların üzerinde zarara yol açtı. Buna karşın şirket yönetimi, mevcut dalgalanmanın stratejiyi değiştirmesi için yeterli bir neden oluşturmadığı görüşünü koruyor. Şirketin açıklamalarında, uygulamanın şeffaflık ve kararlılıkla sürdürüleceği mesajı öne çıktı.

Öte yandan piyasadaki herkes aynı görüşte değil. Kripto analiz şirketi CryptoQuant, Strategy’nin Bitcoin alımlarına bir süre ara vererek önce rezervlerini güçlendirmesi gerektiğini savundu. Şirkete göre daha sistemli bir alım zamanlaması izlenmesi, yalnızca yeni sermaye toplandığında alım yapılmasına kıyasla daha ihtiyatlı bir yaklaşım olabilir.

CryptoQuant, Strategy’nin önce rezervlerini yeniden inşa etmesinin, ardından Bitcoin alımlarında daha planlı bir zamanlama modeline geçmesinin daha uygun olacağını öngörüyor.

Şirket rezerv artırdı, Bitcoin alımını da sürdürdü

Strategy son adımında dolar rezervini 300 milyon dolar artırarak 1,4 milyar dolara çıkardı. Şirket, bu rezervin dijital kredi menkul kıymetlerinin kredi kalitesini desteklemek amacıyla yeniden beslenmeye devam edeceğini bildirdi.

Aynı dönemde 35 milyon dolar karşılığında 520 BTC daha alan şirketin toplam Bitcoin varlığı 847 bin 363 coin’e yükseldi. Böylece Strategy, fiyatların sert biçimde gerilediği bir dönemde dahi birikim politikasını tamamen durdurmadığını göstermiş oldu.

GöstergeVeri
Bitcoin gün içi en düşük seviye58 bin dolar
Tüm zamanların zirvesine göre düşüş%52
Son 24 saat performansı%3,95 düşüş
Haftalık performans%4,16 düşüş
Strategy dolar rezervi1,4 milyar dolar
Son Bitcoin alımı520 BTC, 35 milyon dolar
Toplam Bitcoin varlığı847 bin 363 BTC

Destekleyen kesimler, mevcut zararın gerçekleşmemiş olduğunu ve Bitcoin’in dip bulmasının ardından yeni bir yükseliş eğilimi başlaması halinde tablonun değişebileceğini düşünüyor. Buna rağmen piyasa baskısı sürerken, Strategy’nin borç yapısı, rezerv yönetimi ve yeni alımlarının zamanlaması izlenmeye devam ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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