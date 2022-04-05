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Ripple ve SEC Davası Son Gelişmeler: Ripple Artık Davadan Bağımsızlaştı mı?

Bir yılı aşkın süren Ripple ve SEC davasında yaşanan son gelişmelere rağmen Ripple, davadan bağımsızlaşarak artık emin adımlarla ilerliyor.
14:30
5 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Ripple ve SEC arasındaki dava bir seneyi aşkındır devam ediyor. SEC, daha önce Ripple (XRP)’nin bir menkul kıymet olduğunu ve yüklü miktarda yasadışı para aktarma suçunun olduğuna dair Ripple’a dava açmıştı. Bu süreçte mahkeme birçok kez davayı inceleme kararları ile ertelerken en son SEC’in yeniden düzenleme talebi ile dava tekrardan ertelenmişti. Ancak Ripple, artık bu kararlara karşı çıkmıyor ve itiraz etmemesiyle SEC davasından bağımsız hareket ettiğini gösteriyor.

SEC Davası Gelişmeleri

Ripple’ı temsil eden avukatlar, hakim Sarah Netburn’e yeni bir belge sunuyor. Bu belgede yetkililer, SEC tarafından talep edilen incelemelere itiraz etmediklerini belirtiyor. SEC, bu süreçte mahkemeden personelleri tarafından yazılan belgelerdeki el yazısı bölümlerinin düzeltilmesini de istedi. Ancak mahkeme, bu isteği yazan kişinin düşüncelerini açıkça yansıtan bölümlerin mahkemece korunduğu gerekçesiyle reddediyor. Söz konusu bölümlerin, Bitcoin’in yasal statüsü ve ilk dijital para tekliflerine odaklanan görüşmelerle alakalı olduğu düşünülüyor.

Bunun yanı sıra Ripple ise, belirtilen yazılı bölümlerle alakalı tüm hakların saklı tutulduğunu düşünüyor. Dava, ikinci yılına girmesine rağmen bazı sırlar çözülememiş ve keşfi sağlanamamış olarak devam ediyor.

Ripple’ın Bağımsızlaşması

Ripple, daha önce Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yerine neden Ripple’a bu davanın açıldığını da sorgulamıştı. Mahkeme, Ocak ayında bununla alakalı bir belge elde etmiş ve bu belgeler içerisinde özellikle Ethereum’un menkul kıymet olmadığı beyan edilen bir kanıt da içerdiği düşünülüyor. Öte yandan SEC, ısrarla o belgelerin resmi bir duruş yansıtmadığını savunuyor ve düzeltme istiyor.

Ripple ise, bu süreçte daha sakin kalmayı tercih ediyor. Ayrıca Ripple, dünyada bankalarda RippleNet’in altyapı olarak kullanılması, XRP’nin fiyat olarak ciddi toparlanmalar yaşaması ve Ripple’ın küresel çapta tüm sektörlerle yaptığı ortaklıklarla bu davadan bağımsız hareket ettiği de görülüyor. Ripple, bu gelişmelerle sonucun artık kendi lehine olacağına inanıyor gibi gözüküyor ve kripto piyasasındaki varlığını güçlendirmeye çalışıyor.

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