Sıcak Gelişme: Trump’ın 2 Mart İran Açıklamaları (Tümü) ve Kripto Para Yükselişi

Hamaney’in öldürülmesi ABD’nin ne kadar ciddi olduğunun kanıtıydı. Trump halen İran meselesi bitmedi diyor. Bugünkü 2 röportajı 2026 Kasım seçimlerini kaybetmek pahasına İran’da başladığı işi bitireceğini söylüyordu. Bitcoin fiyatı şaşırtıcı biçimde gerilim yüksek kalırken 68.800 doları geri aldı.

Trump ve Bitcoin

ABD piyasaları satıcılı, Trump kızgın ve kararlı. Kripto paralarsa tahmin edilenin tersi yöne gidiyor. Riskleri hızla fiyatlayan Bitcoin İran gerilimi nedeniyle 60 bin dolara kadar gerilemişti. Ancak savaş başladıktan sonra sakinleşti ve yükselmeye başladı. Buna haberi sat vakası deniyor ve ayı piyasalarındaki örnekler bugünlerde olduğu gibi zaten yıpranmış olan yatırımcıları memnun ediyor. Elbette sevinmek için erken çünkü bu savaşın ikincil etkilerinin çoğu henüz fiyatlanmadı, süreç uzadıkça her türlü kriptonun aleyhine bir durum var.

Trump, Pazartesi sabahı CNN’e verdiği dokuz dakikalık telefon röportajında önemli şeyler söyledi. ABD’nin İran’i mahvettiğinin ancak henüz gerçek hamlelerinin gelmediğinin de altını çizdi.

“Onları mahvediyoruz. Bence çok iyi gidiyor. Çok güçlü. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ve onu kullanıyoruz. Çok uzun sürmesini istemiyorum. Her zaman dört hafta süreceğini düşünmüştüm. Ve planın biraz önündeyiz. Onlara henüz sert bir darbe indirmeye başlamadık bile. Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor.”

Savaş bakanı bu 4 haftanın değişebileceğini söylemişti.

NYP röportajı da biraz önce yayınlandı ve Trump burada “asker gönderme seçeneğinin masada olduğunu” bu seçeneğin dışlanmayacağını söylüyor. Bu Trump’ın 2024 seçim sürecinde söylediği şeyin tam tersi. O günlerde ABD’nin dışarıdaki askerlerini geri çekeceğini söylemiş böyle oy almıştı. Şimdi seçimlere kaybetmek pahasına bu görüşünden dönüyor.

18:37 itibariyle BTC fiyatı 69 bin doları da aştı. Eğer bu yükseliş gerçek bir geri dönüşe evrilecekse 70 bin dolar üzerinde günlük kapanışla 72 bin doların çok geçmeden kırıldığını görmeliyiz. Bu deneme senaryosu olarak bile kalsa birçok altcoinde yüze 20’yi aşan kazançlara kapı aralayacaktır. Elbette son 4 aydır her seferinde tecrübe ettiğimiz gibi bu deneme de 70 bin dolara vardığı gibi tersine dönüp daha büyük kayıplara yol açabilir.