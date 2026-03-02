Ethereum Fiyatında Altı Aylık Düşüş Sonrası Kritik Seviye Takibi Sürüyor

Ethereum, arka arkaya altıncı kez aylık kapanışını düşüşle gerçekleştirdikten sonra teknik olarak hassas bir sürece girdi. Son günlerde fiyat 1.930 dolar civarında seyrederken yukarı yönlü hareketlerde zayıflık ve satış baskısında belirgin bir artış dikkat çekiyor. Kripto para piyasasında önemli bir yere sahip olan Ethereum, merkeziyetsiz uygulamalara altyapı sunan önde gelen bir blockchain ağı olarak geniş kullanıcı kitlesiyle biliniyor.

Sürekli Düşüşler Güçlü Zayıflık Sinyali Veriyor

Analist TedPillows, Ethereum’un altı ay üst üste aylık kapanışını kırmızıda yaptığına işaret etti. Son on beş ayın on ikisinde de negatif seyreden kapanışlarla, Ethereum’un uzun süreli bir zayıflık dönemine girdiğine dikkat çekiyor. Zincirleme düşüş serileri standart olarak büyük bir dönüşten önce genel satıcılı bir ortamı gösteriyor. Bu tip uzayan negatif süreçler, fiyatın kısa vadede toparlanmakta zorlandığı; dağılım eğiliminin toplama eğilimine göre daha güçlü olduğuna işaret ediyor.

Teknik Analizde 1.700 Dolar Seviyesi İzleniyor

Crypto Chiefs’in analizine göre yükselişin yeniden ivme kazanması için fiyatın 1.940 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Bu direnç aşılmadığı sürece aşağı yönlü baskının sürebileceği; önce 1.800, ardından 1.700 dolar destek bölgelerinin test edilme riskinin yüksek olduğu öne çıkıyor. Grafiğe yansıyan yapı çerçevesinde, son yükseliş denemelerinin direnç alanından geri çevrilmesi de satış tarafını ağırlıklı kılıyor.

Günlük Aralıkta Sıkışma ve Olası Volatilite Artışı

ChiefraFba tarafından yapılan teknik yorumda; Ethereum fiyat hareketinin halihazırda 1.800 dolar destek ile 2.100 dolar direnç arasında sıkıştığı aktarılıyor. Bu tür daralmalarda seyir genellikle mevcut eğilimin devamıyla sonuçlanıyor. Fiyat 1.800 dolar seviyesinin altına inerse volatilitede hızlanma sinyali alınabilir. Tersine, direnç bölgesi kalıcı olarak aşılmadıkça yapının aşağı yönlü eğilimini sürdürmesi bekleniyor.

Bu dar fiyat bandı, önemli bir kırılımın yakın olduğuna işaret ederken, özellikle 2.100 dolar üzerindeki hareketlerin teknik açıdan daha olumlu sayılabileceği ifade ediliyor.

On-Chain Tarafta Balina Kısa Pozisyonları Dikkat Çekiyor

On-chain analizine göre, önemli bir Ethereum yatırımcısı 39 milyon dolarlık yüksek kaldıraçlı kısa pozisyon açtı ve tasfiye fiyatı 2.187 dolar civarında bulunuyor. Max Crypto’nun aktardığı bu işlem, piyasadaki büyük yatırımcıların aşağı yönlü eğilimini yansıtıyor. Kalabalık yatırımcı hareketleri fiyat baskısını artırma potansiyeline sahip olsa da, Ethereum’un 2.100 dolar üzerini aşması halinde kısa pozisyonlarda hızlı tasfiyeler görülebileceği değerlendiriliyor.

Bu arada fiyat, 1.930 dolar seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor ve 1.940 doların altında kaldığı sürece teknik yapının kırılgan olduğu belirtiliyor. Art arda gelen altı aylık düşüş, piyasa katılımcıları arasında temkinli havasını sürdürüyor.

Ethereum’da kısa vadede düşük hacimli yukarı hareketler görülebilse de, fiyatın sürdürülebilir şekilde direnç bölgesini geri almadığı müddetçe aşağı yönlü riskler öne çıkıyor. Özellikle hacimli alımların geri gelmesi için somut teknik sinyallerin oluşması gerektiği vurgulanıyor.