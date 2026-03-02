Bitcoin ve Diğer Kripto Varlıklarda Güvenlik Krizi Sonrası Güney Kore Denetimi

Güney Kore’de son dönemde ortaya çıkan önemli güvenlik açıkları ve kaybolan kripto varlıklar, ülke genelinde hükümetin el koyduğu dijital varlıkların inceleneceği yeni bir denetim sürecinin başlatılmasına yol açtı. Yetkililer, çeşitli güvenlik zafiyetleri ve denetimsizlik nedeniyle ortaya çıkan kayıpların ardından hızlı adımlar atma kararı aldı.

Yaşanan Güvenlik İhlalleri ve Kayıplar

2026 yılı içinde üç ayrı olay, hükümetin kontrolündeki dijital varlıkların yönetimiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Şubat ayında, Ulusal Vergi Servisi tarafından bir donanım cüzdanının anahtar kelimesini gösteren bir basın fotoğrafı yayımlandı. Bu görüntü üzerinden erişilen bilgiler yaklaşık 4,8 milyon dolar değerindeki Pre-Retogeum tokenlarının başka adreslere aktarılmasına neden oldu.

Bununla birlikte, Gwangju şehrinde savcılık bir çalışanının oltalama sitesi üzerinden cüzdandaki hassas bilgileri paylaşması sonucunda 320,8 Bitcoin’e erişildi. Yetkililer, müdahale ederek varlıkların tamamını 17 Şubat tarihine kadar geri aldı.

Yetkililer, Gwangju’da yaşanan olayda savcılığın elindeki Bitcoin cüzdanının içeriğine izinsiz erişim sonrası müdahale edilerek fonların kurtarıldığını belirtti.

Seul’ün Gangnam semtinde ise 2021’den beri soğuk depoda tutulan 22 Bitcoin’in kaybolduğu, kullanılan USB depolama aygıtına ait anahtar kelimelerin yeterli koruma altında tutulmadığı aktarıldı.

Yönetim Zafiyetleri ve Yeni Denetim Kararı

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Goo Yun-cheol, kamunun elinde bulunan tüm kripto varlıkların acilen gözden geçirilmesi talimatını verdi. Maliye Bakanlığı ve Ulusal Polis Teşkilatı, kamu kurumlarının kontrolündeki tüm dijital varlıkların saklama ve güvenliğinin inceleneceğini duyurdu.

Goo Yun-cheol, hükümete ait dijital varlıklarda yaşanan kayıpların yönetim açısından ciddi bir zafiyet oluşturduğunu ifade etti ve ilgili kurumların mevcut risk kontrol sistemlerini raporlamasını istedi.

Denetimin, cüzdan güvenliği, erişim denetimleri ve depolama yöntemleri açısından ayrıntılı bir şekilde yürütülmesi bekleniyor. Yetkililer, böyle bir sürecin eksiklikleri belirleyip ileride benzer kayıpların önüne geçmek için gerekli olduğuna dikkat çekti. Denetimin ne zaman tamamlanacağına dair şu an için net bir tarih verilmedi.

Düzenleyici ve Teknik Önlemler

Yüksek Savcılık Dairesi, dijital varlık doğrulama işlemlerinin sadece onaylı blokzincir inceleme araçları üzerinden yapılmasını şart koşan yeni bir rehber yayımladı. Bu adım, oltalama saldırılarına karşı ek güvenlik sağlamak amacıyla atıldı.

Finansal düzenleyiciler, yerli büyük kripto para borsaları için dış denetim zorunluluğu getirdi. Bu karar, Bithumb borsasında yaşanan büyük ölçekli bir Bitcoin kredilendirme hatasının ardından alındı. Ayrıca, Ulusal Vergi Servisi kripto işlem takibine uzmanlaşacak yeni bir birim kuracağını duyurdu. Bu birim, blokzincir verilerini analiz ederek vergi uyumluluğunu izleyecek.

Tüm bu gelişmeler, kripto varlıkların kamu kurumları ve borsalar tarafından daha güvenli şekilde yönetilmesi hedefiyle alınan önlemler arasında öne çıkıyor. Yetkililer, ilerleyen dönemde yönetim standartlarının ve gözetimin daha da güçlendirileceğini vurguladı.