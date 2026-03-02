Winvest — Bitcoin investment
STABILCOIN

Bitcoin ve Kripto Ekosistemine Revolut’un Pound Stablecoin Testi Damga Vuruyor

Özet

  • Revolut, İngiltere’de pound destekli bir stabilcoinin test sürecine başlıyor.
  • Düzenleyiciler kullanım şeffaflığı, yasal koruma ve tüketici farkındalığına odaklanıyor.
  • Avrupa piyasası bankalar ve fintech işbirliğiyle yeni stabilcoin modellerini deniyor.
Revolut, İngiltere’de düzenleyici kurum gözetiminde pound’a endeksli bir stabilcoin testine hazırlanıyor. Test sürecinin, yılın mevcut çeyreğinde başlatılması hedefleniyor. Dijital bankacılık, ödeme ve para transferi hizmetleriyle bilinen Revolut’un, özellikle Birleşik Krallık’ta 12 milyondan fazla kullanıcıya günlük finansal işlemleri kolayca sunan bir altyapısı bulunuyor.

İçindekiler
1 Revolut’taki Stabilcoin Entegrasyonunun Pratik Etkileri
2 Yasal Yönden Koruma ve Şeffaflık
3 Avrupa’da Dağıtım Etkisi Ve Küresel Yansımalar
4 Avrupa’da Bankacılık ve Fintech İşbirliği
5 Kullanım ve Gelecek Senaryoları

Revolut’taki Stabilcoin Entegrasyonunun Pratik Etkileri

Bir stabilcoin’in doğrudan günlük kullanıcı etkileşimine entegre edilmesi, bu tür projelerin en temel hedeflerinden biri olarak görülüyor. Birçok stabilcoin projesinin yıllar boyu kurmaya çalıştığı geniş dağıtım ağı ve ödeme alışkanlıklarına dahil olma imkanı, Revolut ile zaten mevcut durumda. App üzerinden yapılan para transferleri, bakiye kontrolü ya da döviz değişimi gibi işlemler, stabilcoin ile farklı seçim, hak ve risk katmanlarıyla sunulmuş olacak.

Kullanıcı bakiyesi aslında ihraççı kurumun rezerv varlıkları üzerinde bir hak anlamına geliyor ve stabilcoinin değeri bire bir olarak İngiliz pound’una endeksleniyor. Burada asıl vaat, uygulamaya yatırılan 10 pound’un her zaman karşılığını çekebilme güvencesi. Düzenleyici kurumlar ise bu vaadin sürdürülebilir olmasına odaklanıyor.

Yasal Yönden Koruma ve Şeffaflık

Finansal Davranış Otoritesi (FCA), aralarında Revolut’un da yer aldığı dört şirketi gözetimli bir sandbox ortamında gerçek dünya koşullarında stabilcoin projeleri test etmeleri için seçti. Denemeler sırasında rezerv kalitesi, saklama yapısı ve kullanım hakları gibi detaylara özel önem gösteriliyor. Özellikle Bank of England, stabilcoin ile geleneksel banka mevduatlarının birbirine karıştırılmaması için belirgin bir marka ve koruma ayrıma gidilmesini öneriyor.

Bank of England Başkanı Andrew Bailey, tokenlaştırılmış mevduatların stabilcoinlerden daha uygun olabileceğine işaret ederek, banka içinde kalan ve modern teknolojilerle desteklenen para temsillerinin tercih edilebileceğini aktardı.

Andrew Bailey, banka içi tokenlaştırılmış mevduatların, istikrar ve mevduat koruması açısından daha uygun olduğuna dikkat çekti.

Avrupa’da Dağıtım Etkisi Ve Küresel Yansımalar

Global stabilcoin piyasasında dolar cinsinden tokenler bütün hacmin neredeyse tamamını oluşturuyor. Euro, İngiliz poundu ve İsviçre frangı gibi Avrupa para birimlerine endeksli stabilcoinlerin payı ise yüzde 0,2’nin altında. Bu nedenle, Revolut gibi geniş kullanıcı tabanına sahip uygulamaların, stabilcoinleri günlük kullanımda yaygınlaştırma potansiyeli yüksek görülüyor.

Birleşik Krallık’ta bu sürecin kontrollü ve düzenleyici gözetiminde ilerlemesi, stabilcoinlerin finansal sistemde yan ürün olmaktan çıkarak ana ödeme araçlarından biri haline gelmesine kapı aralıyor.

Avrupa’da Bankacılık ve Fintech İşbirliği

Avrupa’da yerleşik büyük bankalar, kurdukları Qivalis şirketi aracılığıyla, MiCA uyumlu euro stabilcoin ihracı planlıyor. Konsorsiyumda yer alan UniCredit, ABD merkezli stabilcoin ihraççılarının baskın olduğu pazarda Avrupa’ya özgü güçlü bir alternatif oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Böylece, fintech şirketleriyle birlikte hareket ederek hem yaygınlık hem de düzenleyici şeffaflık alanında yol kat edilmeye çalışılıyor.

Fintech çözümleri, kullanım kolaylığı ve dağıtım gücü ile öne çıkarken, bankalar yasal çerçeve ve denetlenebilirlik konusunda belirleyici rol oynuyor.

Kullanım ve Gelecek Senaryoları

Revolut’un stabilcoin denemesi başarıya ulaşsa bile, bu tek başına kitlesel adaptasyonu garanti etmiyor. Kullanıcıların birbirine kolayca stabilcoin transfer edebilmesi ve harcamalarda doğrudan yer alması, yaygın kullanımın ilk göstergeleri olarak öne çıkıyor. Özellikle transfer maliyetlerindeki düşüş, stabilcoin kullanımını günlük ödeme araçları arasında daha cazip kılabilir.

Testin odağında ise dağıtım ve düzenleyici izinlerin, Avrupa’daki stabilcoin kullanım eğrisini hızlı biçimde yukarı taşıyıp taşıyamayacağı bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

