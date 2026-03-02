Bitcoin Yatırımcısı Aktivitesi Artarken ABD Spot Talebi Zayıf Seyrediyor

Bitcoin yaklaşık 66.000 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ederken, zincir üzerindeki göstergeler büyük yatırımcıların, diğer adıyla balinaların, spot borsalarındaki aktivitelerinde yeniden artış olduğunu ortaya koyuyor. Son haftalarda fiyat hareketleriyle birlikte bu büyüklükteki adreslerin işlemlerinde belirginleşen artış dikkat çekiyor.

Balina Oranı Yükselirken Fiyat Baskı Altında

Borsalara gelen büyük hacimli işlemlerin toplam girişlere oranını ölçen Exchange Whale Ratio’nun 30 günlük hareketli ortalaması yeniden yükselişe geçti. Zincir üstü veriler, önceki büyük düzeltme dönemlerinde de bu oranın çıkışta olduğunu göstermişti. O dönem, Bitcoin’de yaklaşık yüzde 40’lık bir gerileme yaşanırken balinaların etkinliği de artış kaydetmişti. Bugün yaşanan senaryoda da benzer bir tablo görülüyor ve Whale Ratio yükselirken fiyat baskı altında seyrediyor.

Bu gelişme büyük yatırımcıların pasif kalmak yerine fiyat hareketine paralel olarak pozisyon almaya başladıklarına işaret ediyor. Öte yandan artan balina işlemleri, doğrudan sert satış anlamına gelmiyor; ancak fiyat gevşerken bu aktörlerin hareketliliği swap ve spot işlemlerde belirgin bir rol oynuyor.

Coinbase Primi Düşük: ABD’den Zayıf Talep

Coinbase Premium Index üzerinden takip edilen ABD merkezli yatırımcıların spot piyasadaki talebinin ise düşük olduğu görülüyor. Endeksin uzun süredir negatif bölgede kalması, ABD’li alıcıların fiyatlardaki gerilemeye rağmen agresif şekilde alıma yönelmediğini gösteriyor. Buna karşılık, balinaların hareketliliği artarken geniş tabanlı spot talep hala kırılgan görünüyor ve piyasa yapısındaki bu ayrışma dikkat çekiyor.

Mevcut piyasa ortamında ABD kanadında güçlü bir talep işareti gözlenmezken, fiyatın yukarı yönlü hareketlerinde dirençle karşılaşması olasılığının da güçlendiği aktarılıyor.

Likidite Akışları Savunmacı Pozisyonda

USDC (ERC-20) net akışlarında son günlerde pozitif seyre geçildi ve bu fonlar tekrar borsalara giriş yapıyor. Ancak bu likidite artışı önemli bir spot Bitcoin alımına dönüşmüş değil. Fonlar borsalarda beklerken aktif şekilde kullanılmadığı gözlemleniyor.

Bunun yanında, USDT (ERC-20) net akışlarında negatif trend devam ediyor. Bu da sermayenin Ethereum tabanlı ağlardan çıkmaya devam ettiğini ve katılımcıların alternatif ağlara, özellikle Tron gibi platformlara yöneldiğini ortaya koyuyor.

Tüm bu likidite hareketleri, yatırımcıların risk artışına değil, daha çok savunmacı ve temkinli bir pozisyon almaya devam ettiğine işaret ediyor.

Spot Talep Toparlanmadıkça Dalgalanma Sürebilir

Sonuç olarak, büyük yatırımcıların öne çıkıp spot talebin düşük kaldığı dönemlerde piyasa hareketlerinin daha çok pozisyon bazlı ve akış odaklı geliştiği gözleniyor. Bu tip bir yapı altında fiyat oynaklığı artabiliyor fakat talep sürdürülebilir olmadığı sürece yukarı yönlü hamlelerin kalıcılığı konusu soru işareti olarak kalıyor.

Mevcut görünüme göre balinaların aktif olduğu, ABD merkezli güncel spot alıcıların ise temkinli kaldığı bir piyasa yapısı oluşmuş durumda. Likidite hareketleri sürdükçe yukarı yönlü atakların sağlam bir talep zeminiyle desteklenmediği belirtiliyor.