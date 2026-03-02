Bitcoin Güçlenirken Altın Ve Gümüş Değer Kaybetti, Trump’tan İran Açıklaması Sonrası Piyasa Değişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili gelişen kriz hakkında yaptığı son açıklamada “büyük dalga” olarak nitelediği yeni bir askeri aşamaya dikkat çekti. Trump’ın yaptığı bu uyarı, küresel piyasalarda beklenmedik bir fiyat hareketliliğini tetikledi. Özellikle değerli metallerde ciddi değer kaybı yaşanırken, kripto paralarda hızlı bir yükseliş görüldü.

Altın ve Gümüşte Sert Düşüş Yaşandı

Trump, ABD’nin bölgede sürdürdüğü askeri operasyonları “çok güçlü” olarak tarif ederek, ilerleyen dönemde operasyonların kapsamının daha da genişleyebileceğini işaret etti. Açıklamaların ardından yalnızca bir saat içinde altın ve gümüşte büyük satışlar yaşandı. Spot altın fiyatı yüzde 2,05 düşerek ons başına yaklaşık 100 dolar geriledi. Bu sert hareketle altının piyasa değeri yaklaşık 750 milyar dolar azaldı. Gümüşteki kayıp ise daha keskin oldu; fiyatlar iki saatten kısa sürede yüzde 7 değer kaybetti ve toplamda 370 milyar dolarlık bir daralma yaşandı. Bu tablo, değerli metallerin güvenli liman rolünün yatırımcılar nezdinde sorgulanmasına yol açtı.

Kripto Paralara Hızlı Sermaye Girişi

Değerli metallerin tersine, aynı süreçte dijital varlıklara yüksek oranda sermaye aktı. Bitcoin’in fiyatı 50 dakika içinde yüzde 5 yükselerek 68 bin dolar seviyesini aştı ve piyasa değerine yaklaşık 60 milyar dolar eklendi. Ethereum ise yüzde 5,8 yükseliş ile 2 bin dolar seviyesini geri aldı ve 23 milyar dolarlık ilave bir büyüme kaydetti. Büyük hacimli işlemler sırasında, bazı piyasa analistleri kısa pozisyonlarda önemli tasfiyelerin yaşandığına dikkat çekti ve piyasa değerinin dakikalar içinde 100 milyar dolar arttığını, yaklaşık 80 milyon dolarlık short pozisyonun tasfiye olduğunu ifade etti.

Kripto piyasasının son 45 dakikada 100 milyar dolar büyüdüğü, bunun yanında yaklaşık 80 milyon dolar değerinde short pozisyonun tasfiye edildiği belirtildi.

Yatırımcılar genellikle jeopolitik risk dönemlerinde altını tercih ediyordu. Ancak bu defa, metal piyasalarında sert satışlar yaşanırken, kripto paralar öne çıktı. Bitcoin ve Ethereum’un hızlı yükselişi dikkat çekti.

Bu ters yönlü hareket özellikle fonların pozisyon değiştirdiğini ve piyasa dinamiklerinin güvenli liman algısını değiştiriyor olabileceğini gösterdi. Analistler, altın ve gümüş vadeli işlemlerinde pozisyonların hızla çözülmesinin volatiliteyi büyüttüğünü belirtti. Yalnızca bir saatte toplamda 1 trilyon doları aşan bir değer kaybı, beklentilerin aniden değişmesiyle piyasaların ne kadar kırılgan olduğunu da ortaya koydu.

Bitcoin’in Jeopolitik Riski Karşılaması Ve Vadeli Piyasalardaki Dengeler

Yaşanan ilk şok anında kripto para piyasasında toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Ancak vadeli işlemler verileri, fiyat dalgalanmasına rağmen piyasa yapısının görece dirençli olduğunu ortaya koydu. Finansman oranlarının yüzde 6 seviyesinin altına indiği görüldü ve açık pozisyon büyüklüğünde yalnızca 1 milyar dolarlık bir azalma meydana geldi. Bu durum, jeopolitik gerilim öncesinde yüksek kaldıraçlı pozisyonların büyük ölçüde temizlendiği şeklinde yorumlandı.

Bir piyasa analisti, ilk başlıkların ardından yaklaşık 300 milyon dolarlık tasfiye yaşandığını ve finansman oranlarının oldukça düşük seyrettiğini aktardı.

Geçen yıl Orta Doğu’da yaşanan benzeri gerginlikte Bitcoin piyasasının çok daha düzensiz bir reaksiyon gösterdiği, bu kez ise kısa süreli bir düşüş ardından fiyatların toparlandığı gözlendi. Piyasa katılımcıları, bu defa zincirleme likidasyonların sınırlı kalmasını mevcut ortamın jeopolitik riske daha hazırlıklı olduğunu düşündürüyor.

Altın ve gümüşte hızlı düzeltme, yatırımcı portföylerinin yeniden şekillendiğine ve güvenli liman dinamiklerinde değişim olabileceğine işaret etti. Trump’ın işaret ettiği yeni askeri aşamanın gündeme gelmesi halinde, volatilitenin sürmesi bekleniyor. Bundan sonraki haber akışının, kripto varlıkların bu dayanıklılığını devam ettirip ettiremeyeceği veya geleneksel güvenli limanların yeniden öne çıkıp çıkmayacağı konusunda belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.