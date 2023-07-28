Crypto.com Borsası Başarılı Oldu! Onay Çıktı!

Özet

  • Crypto.com, Hollanda Merkez Bankası De Nederlandsche Bank'tan kripto para hizmetleri sunma lisansı almayı başardı.
  • Bu onay, Crypto.com'un Singapur, Fransa, İtalya, İngiltere, Dubai ve Avustralya'daki düzenleyicilerden onay almasının ardından geldi.
  • Rakip kripto borsası Binance lisans için gerekli olan talepleri karşılayamadığı için Hollanda pazarından çekilmek zorunda kalmıştı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:15
28 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in çekilmek zorunda kaldığı Hollanda pazarında kripto para sektörünü ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kripto para borsası Crypto.com‘un kripto para hizmetleri sunmak üzere Hollanda merkez bankası De Nederlandsche Bank’e (DNB) yaptığı lisans başvurusuna onay çıktı.

Hollanda Merkez Bankasından Crypto.com’a Yeşil Işık

Dünyanın en büyük kripto para borsaları listesinde yer alan Crypto.com, kripto para hizmetleri sunmak üzere Hollanda merkez bankası De Nederlandsche Bank‘a yaptırması gereken kaydı başarıyla yaptırdı. Onay, kripto para borsasının yürüttüğü işin kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve ülkenin Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı Önleme Yasası’na uygunluğunun kanıtlanmasının ardından geldi. Onay, Crypto.com için kripto para ve Blockchain endüstrisindeki ilerleyişi için gerekli olan mevzuata uygunluk taahhüdünde atılan büyük bir adımı temsil ediyor.

Kripto para borsasının ana kuruluşu Foris DAX Global Limited, haftaya Pazartesi’ye kadar DNB’nin kamu sicilinde bir kripto para hizmet sağlayıcısı olarak listelenmeye başlayacak.

Crypto.com’un Hollanda’dan aldığı lisans onayı, Singapur, Fransa, İtalya, İngiltere, Dubai ve Avustralya gibi çeşitli yargı bölgelerinden aldığı bir dizi düzenleyici onayı takip ediyor. Crypto.com artık Coinbase Europe, Bitstamp Europe ve Hidden Road Partners gibi Hollanda’da da kaydı bulunan kripto para şirketlerinden biri.

Binance Hollanda Pazarından Çekilmek Zorunda Kalmıştı

Öte yandan Crypto.com’un önde gelen rakibi olan Binance, kayıt işlemlerini gerçekleştiremediği için geçen ay Hollanda pazarından çekilmek zorunda kalmıştı. Yaşanan aksiliklere rağmen Binance, Hollandalı düzenleyicilerle görüşmelere devam etmeyi planlıyor.

DNB, gerekli tüm bilgilen sağlanamaması, sunulan bilgilerin yanlış olması veya politika yapıcıları veya ortak politika yapıcılarının yetersiz ya da uygun görmemeleri halinde yapılan lisans başvurusunu geri çevirerek reddetmektedir.

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