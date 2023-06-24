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Bitcoin fiyatı bugün 30.800 doların altında fazlasıyla zaman geçirdi ancak kritik desteği kaybetmemiş olması güzel. Rusya’nın iç sorunları piyasaları zayıfta olsa etkiledi. Ancak ünlü hedge fon yöneticisi gelecek konusunda çok daha iyimser görünüyor. Peki kripto paraları neler bekliyor?

Ünlü Trader Kripto Yorumu

Makro guru Hugh Hendry, makroekonomik koşullar kötüleştikçe kral kripto para biriminin çok daha büyük talep göreceğini düşünüyor. Bloomberg’e verdiği yeni bir röportajda hedge fon yöneticisi, yüksek faiz oranlarının ekonomik gerilemeye neden olabileceğini söylüyor. Fed faizleri artırmaya ara verse de Avrupa bölgesinde artışlar sürüyor. Diğer taraftan Asya zayıfta olsa gevşemeye devam ediyor.

Cambaz trader şunları söyledi;

“İngiltere’de faiz oranlarını %5’e çıkardığınızda, fiilen %20’ye ulaşmış oluruz. Ve bir şeyleri kıracağız. Piyasalar size bunu söylüyor.”

Hendry’ye göre Bitcoin, makroekonomik koşullar kötüleştiğinde en iyi performans gösteren varlıklardan biri olacak ve piyasa değeri muhtemelen patlayacak. Bitcoin‘in şu anki piyasa değeri bu yazının yazıldığı sırada 597 milyar dolar.

Altın ve Bitcoin Yorumu

Altının da bir gerileme döneminde sağlam bir yatırım olduğunu, ancak dezavantajının değerli metal için yukarı yönlü potansiyelin sınırlı olması olduğunu söylüyor. Bu konuda haklı çünkü altın zaten dolar bazlı olarak tarihi zirvesine oldukça yakın. Üstelik 13 trilyon dolarlık piyasa değeriyle devasa talebe rağmen gideceği yol sınırlı.

Hendry şunları söyledi;

“Altın bir savunma aracıdır. Yukarı yönlü potansiyel biraz mütevazı. Altın 13 trilyon dolar değerinde. Diyelim ki altın üçe katlandı. Altın, tüm ABD hisse senetlerine eşdeğer büyüklükte olurdu. Ben uzun süre yaşadım, çılgın bir hayat sürdüm ve bazı çılgın şeyler gördüm ama bunu ben bile düşünemiyorum.”

Kıdemli hedge fon yöneticisine göre altına göre Bitcoin’in potansiyeli çok daha büyük görünüyor.

“Bitcoin‘in piyasa değeri yarım trilyon dolar. Ve Bitcoin, varlık tahsisi dünyasında alternatifler dediğimiz bir alanda yer alıyor. Özel sermaye, ticari mülk, altın ve diğerleri. 100 trilyon dolarlık bir gruptan bahsediyoruz. BTC sadece yarım trilyon dolar. Yani üç katına çıkabilir ve bir buçuk trilyon dolar olur. Apple’ın yarısı büyüklüğünde olur.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.