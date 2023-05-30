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Binance borsasındaki en popüler altcoinlerden biri biraz önce önemli bir müjde olarak son yakımı duyurdu. Çoğu zaman kripto yatırımcıları nazarında tartışmalı bir isim olan Justin Sun’un Tron’u büyük bir yakım açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor?

TRON Son Dakika

Kısa bir süre önce 268.971.097’ye ulaşan bir grup Eski TRX daha yakıldı. Tron ekibine göre bu ylem, TRX’in değerini artırmaya ve TRON ekosisteminin verimliliğini geliştirmeye yönelik devam eden stratejinin bir parçası. TRON’un 25 Haziran 2018’deki MainNet lansmanından bu yana, ERC20 tokeni olan Eski TRX’i dönüştürmek ve yerini alan tokenleri yakmak için yoğun çaba harcanıyor. Şimdiye kadar Eski TRX tokenlerinin %99’undan fazlası elimine edildi.

Tron son duyurusunda şunları yazdı;

“Bu yakma işlemi TRON MainNet’in 5. doğum gününe denk geliyor. Bu yıllar boyunca, TRX ve TRON ağı birbirlerini büyümeye doğru itti ve bir dizi önemli kilometre taşına yol açtı. Şu anda TRX, dünya çapında 130’dan fazla kripto para borsasında listelenmekte ve 80 milyondan fazla hesap kripto para birimimizi elinde tutmaktadır. TRX ayrıca Dominika’da yetkili bir dijital para birimi olarak yasal statü kazanmıştır. Ayrıca, TRX ETN Eylül 2021’de Deutsche Börse’de ilk kez piyasaya sürüldü ve 14 AB ülkesindeki finans piyasalarına yayıldı. TRX bir token olmaktan çok daha fazlasıdır; tüm TRC tabanlı tokenlar için ortak bir para birimidir ve TRON ağındaki işlemlerin ve uygulamaların arkasındaki itici güç olmaya devam etmektedir. Bugün TRX, Web3 alışveriş platformu Uquid ve blok zinciri tabanlı seyahat rezervasyon platformu Travalacom’da bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmektedir. TRX işlemleri Telegram’ın sohbet uygulaması içinde bile gerçekleştirilebilir.”

Tron (TRX)

CoinMarketCap’in son verilerine göre, TRX’in piyasa değeri 6,88 milyar dolar olup, dünya çapında en büyük 11. kripto para birimi olarak konumlanmaktadır. Üstelik enteresan şekilde son 1 yılda yatırımcısına en az kaybettiren altcoinlerden biriydi. Örneğin 2022 yılı Şubat başında 100 dolarlık TRX alan yatırımcıların bugün halen 95 doları var. Bu yatırım bazı altcoinler için şöyle;