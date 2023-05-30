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  •   Popüler Altcoin Ağındaki Bu Meme Coinler Olay Yarattı: Yeni PEPE Belli mi?

Popüler Altcoin Ağındaki Bu Meme Coinler Olay Yarattı: Yeni PEPE Belli mi?

Özet

  • Cardano ağındaki meme coin hacmi artıyor.
  • Minswap üzerinde listeli SNEK ve BANK, ön plana çıkıyor.
  • SNEK ise toplam hacmin büyük bir kısmını domine ediyor!
18:40
30 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Pepecoin (PEPE), son dönemde ciddi bir meme coin furyası yarattı. Pepe, LADYS, VXP gibi meme coinlerin yarattığı bu furya, tabii ki Bitcoin ve Ethereum ağlarının dışına da sıçradı. Cardano (ADA) ise bu ağlardan birisi oldu. Cardano ağındaki popüler bir meme coin ve merkeziyetsiz borsa, aslında durumu çok net ortaya koyuyor.

Cardano Ağında Meme Coin Furyası

Cardano ağı üzerindeki merkeziyetsiz kripto para borsası Minswap, son birkaç günde ciddi bir artış ve popülerlik yakaladı. On-chain verilere bakıldığında bunun aslında Minswap rallisi ile ilişkili olduğu ve artan ticari hacmin etkili olduğu söylenebilir.CoinGecko tarafından aktarılan verilere bakıldığında, Minswap son 24 saat içerisinde 10 milyon dolardan fazla hacme ulaştı. Bu platformda işlem gören meme coin SNEK ise kesinlikle bu pastanın payının büyük bir kısmına sahip. SNEK, 6 milyon dolarlık hacim ile Minswap’in toplam hacminin %73’lük kısmından daha fazlasını karşılıyor. Bu 24 saatlik veri, çok şey anlatıyor.

BANK ve SNEK Ön Planda

SNEK, Minswap DEX üzerinde listelenmiş 25 meme coinden sadece bir tanesi. CoinGecko verilerine göre son 24 saat içerisinde %42 yükseliş elde eden SNEK, 7 günde ise %169 ile ciddi bir performans sergiledi. Bir diğer meme coin ise BANK oldu. BANK, Minswap’in hacim rallisine katkı sağlayan bir diğer meme coin olarak gözüküyor. BANK son 24 saat içerisinde %36 yükseldi ve %15’lik düşüşünü kapatmış oldu.

Minswap’in kendi tokenı olan MIN ise 7 günde sadece %8 yükseliş elde edebildi ve aslında diğer tokenların rallisinin gölgesinde kaldı. Çok düşük bir ticari hacme sahip olan MIN, henüz yeterli likiditeyi oluşturamıyor.

Bazı kripto para yatırımcıları meme coinleri uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından eleştiriyor. Bazı kullanıcılar ise bunun sadece topluluk için yaratıldığını vurgulayarak aslında sürdürülebilirliğin de buna bağlı olarak değişeceğini vurgulamakta. PEPE gibi meme coinler son dönemde topluluktan çok fiyat ile gündeme geliyor ve görünüşe göre fiyat ile ilgilenen kullanıcı sayısı daha çok. Bu da temelde kripto para sektöründeki yatırımcıların büyük bir kısmının fiyat hareketlerine daha çok dikkat ettiğini gösteriyor. Böyle bir sonuç, yakın vadede daha fazla meme coin görülmesi ile devam edebilir!

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