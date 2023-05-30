Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Şimdi Açıklandı! Binance Hakkındaki İddia Kriptoyu Uçurabilir!

Şimdi Açıklandı! Binance Hakkındaki İddia Kriptoyu Uçurabilir!

Özet

  • Binance bazı kurumsal müşterileri için teminatların bankalarda tutulması üzerinde çalışıyor.
  • Bu hamle FTX çöküşü sonrasında kurumsal güveni kriptoya geri getirebilir.
  • Hali hazırda Fidelity gibi birçok şirket kurumsal kripto saklama hizmeti veriyor.
18:16
30 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg’in birkaç dakika önce yayınladığı rapor kripto paraların orta vadeli performansını etkileyecek cinsten. Bildiğiniz üzere hali hazırda kripto paralarla geleneksel finans kuruluşları arasında güçlü bir bağ oluşturabilmiş değil. Üstelik FTX çöküşü bankaların kriptodan kaçmasına neden oldu ve bu durum likiditeyi kuruttu.

Binance Son Dakika

Bloomberg raporuna göre Binance, bazı kurumsal müşterilerinin alım satım teminatlarını kripto platformu yerine bir bankada tutmalarına izin verme önerisini tartışıyor. İsviçre merkezli FlowBank ve Liechtenstein merkezli Bank Frick potansiyel aracılar olarak anılıyor. Binance borsasının karşı taraf riskini azaltmaya yardımcı olacak bu hamlesi kurumsalların kriptoya talebini artırabilir.

Konuya aşina dört kişiye göre, dünyanın en büyük kripto borsası bazı profesyonel müşterileriyle, banka mevduatlarını spot ve türevlerde marj trade için teminat olarak kullanmalarına izin verecek bir kurulum hakkında konuştu. Hacimleri de artırabilecek bu adım yatırımcılara güven verecektir.

Bank Frick ve FlowBank konuyla ilgili yorum yapmadı, Binance tarafından da haberle ilgili bir açıklama gelmedi.

Kripto Paralar Yükselebilir

Mevcut ortamda kripto paraların ihtiyaç duyduğu en önemli şey daha fazla likidite. Binance borsasının hamlesi hayata geçirilirse kurumsal yatırımcılar kripto paralarda daha aktif rol alabilir. Özellikle FTX çöküşü nedeniyle kurumsal yatırımcılar kripto para borsalarına karşı negatif bir yaklaşım benimsedi. BU yüzden bankaların, Fidelity gibi çok daha büyük kurumları kripto ile yatırımcı arasında kuracağı köprüler oldukça önemli.

Nasdaq Inc., Bank of New York Mellon Corp ve Fidelity Investments kurumlar için kripto saklama çözümleri geliştiriyor. Hali hazırda bir kısmı bunları hayata da geçirdi. Devletlerin müşteri varlıklarıyla, kripto şirketlerinin parası arasında güçlü bir ayrım yapılmasını istediği biliniyor. Eğer bankaların kripto şirketleriyle iş birliğine gitmesine izin verilirse bu ayrım daha da kolaylaşacak. Yatırımcılar paralarının güvende olduğunu bilecek ve istismar riski azalacak. Daha da önemli kriptoya duyulan güven artacağı için piyasalardaki likidite artışı muhtemelen fiyata da yansıyacak.

Önümüzdeki dönemde Binance borsasının adımının gerçek olup olmadığını ve sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
İlgili Yazılar
Galatasaray Şampiyon Ama GAL Token Düşüyor! Neden Düştü, GAL Token Alınır Mı?
Galatasaray Şampiyon Ama GAL Token Düşüyor! Neden Düştü, GAL Token Alınır Mı?
Son Dakika! Binance Borsasındaki Altcoine Hong Kong Desteği! Ortaklık Müjdesi!
Son Dakika! Binance Borsasındaki Altcoine Hong Kong Desteği! Ortaklık Müjdesi!
Son Dakika! İkinci Bitcoin Müjdesi Geldi!
Son Dakika! İkinci Bitcoin Müjdesi Geldi!
Binance’in Avustralya Kolundaki “1 Haziran Telaşı” Bitcoin Fiyatını 22 Bin Dolara İtti!
Binance’in Avustralya Kolundaki “1 Haziran Telaşı” Bitcoin Fiyatını 22 Bin Dolara İtti!
Binance’den Bakım Çalışması Duyurusu! Tüm İşlemler 1 Saatliğine Duracak!
Binance’den Bakım Çalışması Duyurusu! Tüm İşlemler 1 Saatliğine Duracak!
Bu Kripto Projesine Dikkat! Binance, Hashkey Gibi Devler Yatırım Yaptı!
Bu Kripto Projesine Dikkat! Binance, Hashkey Gibi Devler Yatırım Yaptı!
Binance’den Bir Çarpıcı Hamle Daha! 11’i Birden Kaldırılıyor!
Binance’den Bir Çarpıcı Hamle Daha! 11’i Birden Kaldırılıyor!
Binance Vadeli İşlemler Büyük Turnuvası: 1,8 Milyona Varan USDT Ödülü! 
Binance Vadeli İşlemler Büyük Turnuvası: 1,8 Milyona Varan USDT Ödülü! 
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023