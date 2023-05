Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg’in birkaç dakika önce yayınladığı rapor kripto paraların orta vadeli performansını etkileyecek cinsten. Bildiğiniz üzere hali hazırda kripto paralarla geleneksel finans kuruluşları arasında güçlü bir bağ oluşturabilmiş değil. Üstelik FTX çöküşü bankaların kriptodan kaçmasına neden oldu ve bu durum likiditeyi kuruttu.

Binance Son Dakika

Bloomberg raporuna göre Binance, bazı kurumsal müşterilerinin alım satım teminatlarını kripto platformu yerine bir bankada tutmalarına izin verme önerisini tartışıyor. İsviçre merkezli FlowBank ve Liechtenstein merkezli Bank Frick potansiyel aracılar olarak anılıyor. Binance borsasının karşı taraf riskini azaltmaya yardımcı olacak bu hamlesi kurumsalların kriptoya talebini artırabilir.

Konuya aşina dört kişiye göre, dünyanın en büyük kripto borsası bazı profesyonel müşterileriyle, banka mevduatlarını spot ve türevlerde marj trade için teminat olarak kullanmalarına izin verecek bir kurulum hakkında konuştu. Hacimleri de artırabilecek bu adım yatırımcılara güven verecektir.

Bank Frick ve FlowBank konuyla ilgili yorum yapmadı, Binance tarafından da haberle ilgili bir açıklama gelmedi.

Kripto Paralar Yükselebilir

Mevcut ortamda kripto paraların ihtiyaç duyduğu en önemli şey daha fazla likidite. Binance borsasının hamlesi hayata geçirilirse kurumsal yatırımcılar kripto paralarda daha aktif rol alabilir. Özellikle FTX çöküşü nedeniyle kurumsal yatırımcılar kripto para borsalarına karşı negatif bir yaklaşım benimsedi. BU yüzden bankaların, Fidelity gibi çok daha büyük kurumları kripto ile yatırımcı arasında kuracağı köprüler oldukça önemli.

Nasdaq Inc., Bank of New York Mellon Corp ve Fidelity Investments kurumlar için kripto saklama çözümleri geliştiriyor. Hali hazırda bir kısmı bunları hayata da geçirdi. Devletlerin müşteri varlıklarıyla, kripto şirketlerinin parası arasında güçlü bir ayrım yapılmasını istediği biliniyor. Eğer bankaların kripto şirketleriyle iş birliğine gitmesine izin verilirse bu ayrım daha da kolaylaşacak. Yatırımcılar paralarının güvende olduğunu bilecek ve istismar riski azalacak. Daha da önemli kriptoya duyulan güven artacağı için piyasalardaki likidite artışı muhtemelen fiyata da yansıyacak.

Önümüzdeki dönemde Binance borsasının adımının gerçek olup olmadığını ve sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.