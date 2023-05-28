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  •   Memecoin’lerin Kralları Onlar! Dogecoin Ve Shiba Inu Yatırımcısını Güldürürken Yenilere Ne Oldu?

Memecoin’lerin Kralları Onlar! Dogecoin Ve Shiba Inu Yatırımcısını Güldürürken Yenilere Ne Oldu?

Özet

  • Kripto piyasası toparlanırken memecoin'ler karışık bir büyüme performansı sergiledi.
  • Dogecoin ve Shiba Inu gibi memecoin'ler toparlanmaya olumlu yanıt verdi.
  • Bazı memecoin'ler, örneğin PEPE, diğerleriyle aynı ivmeyi yakalayamadı.
21:00
28 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para ekosistemi bugün geniş tabanlı bir toparlanma yaşıyor ve birleşik kripto piyasa değeri %1,38 artışla yazı yazıldığı sırada 1,14 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin (BTC) bu yükseliş trendini kesin olarak takip ederken, memecoin’ler büyük ölçüde yönetim kurulu genelinde karışık büyüme performansı gösteriyor.

Memecoin’lerde Son Durum

Dünyanın ilk ve en büyük memecoin’i olan Dogecoin (DOGE), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saat içinde %1,23’lük bir büyüme kaydettikten sonra 0,07233 dolardan işlem görüyor. Dogecoin’in yanı sıra, Shiba Inu (SHIB) da piyasanın toparlanma girişimine verilen uyumlu yanıtı daha da sağlamlaştırmak için %2,03’lük bir büyüme ile yükseliş eğiliminde işlem görüyor.

Bu varlıklar özellikle bir büyüme rampasında olsa da, sansasyonel kurbağa temalı PEPE de dahil olmak üzere bazı memecoin’ler diğer yükselişlere ayak uydurmakta zorlanıyor gibi görünüyor. Token, son 24 saat içinde fiyatının %2,62’sini kaybederek düşen diğer memecoin’lere cesurca liderlik etti.

Milady Meme Coin (LADYS) de hafta sonu boyunca fiyatının %6’sından fazlasını kaybettiği için PEPE düşüş bölgesinde yalnız değil. Özellikle, piyasa momentumundaki mevcut değişim, bu varlık sınıflarının kayıplarını azaltması için bir katalizör olarak adlandırılabilir.

Memecoin’ler Neler Sağlamıştı?

Günümüzün kripto para ekosisteminde memecoinler, fiyat hareketi açısından topluluk uyumunu yeniden tanımlayan önemli bir varlık sınıfı olarak hizmet ediyor. Bu token’ların, piyasa balinalarının bile artık onlara sermaye enjekte etmeye başlamayı seçeceği şekilde büyük büyüme adımları sergilediği bilinmekte.

Olumlu ve proaktif bir stratejiyi sürdürerek, birçok erken destekçinin DOGE’nin ilk günlerinden bugüne kadar memecoin’lerden büyük kazançlar elde ettiği bilinmekte. İlişkili olabilecek kayıplar olsa da, çoğu kişi, mükemmel girişin işaretlenmesi durumunda memecoin’i değerli bir kumar olarak görüyor.

ABD borç tavanı müzakereleri ve bunun son birkaç hafta içinde piyasadaki etkisiyle, memecoin heyecanı önemli ölçüde azaldı. Şu anda piyasanın toparlanmasıyla birlikte, birçok bireysel yatırımcı muhtemelen memecoin’lerdeki parabolik büyümenin yeniden ateşlenmesini bekliyor olabilir.

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