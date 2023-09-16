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  •   SHIB-BTC Korelasyonu Düşüşte: Tehlike Çanları SHIB İçin Çalıyor Olabilir! Değer Kaybı Yüzde 15’e Yaklaştı!

SHIB-BTC Korelasyonu Düşüşte: Tehlike Çanları SHIB İçin Çalıyor Olabilir! Değer Kaybı Yüzde 15’e Yaklaştı!

Özet

  • IntoTheBlock verilerine göre SHIB-BTC 30 günlük korelasyonu, 0,42'ye geriledi.
  • BTC, son 1 haftada yüzde 2,5'e yakın bir değer artışı kaydederken aynı zaman dilimi içerisinde ise SHIB, yüzde 3'e yakın bir değer kaybı kaydetti.
  • Öte yandan SHIB'in son 1 aylık zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer kaybı ise yüzde 15'e yaklaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
00:30
16 Eylül 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %2,5’e yakın bir değer artışı kaydederek aynı zaman dilimi içinde SHIB ise %3’e yakın bir değer kaybı kaydetti. Ayrıca IntoTheBlock verilerine göre son dönemlerde düşüşte olan SHIB-BTC korelasyonu da 0,42’ye geriledi.

SHIB-BTC Korelasyonu Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in hafta içerisinde 26.800 dolar seviyelerine kadar yükselmesi ile birlikte kripto para piyasası yeniden yükselişe geçti. Ancak kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın hafta içerisinde değer kayıpları kaydetmeye devam eden ve piyasadan negatif ayrışan kripto para birimleri de oldu.

Lider kripto para birimi BTC, son 1 haftada %2,5’e yakın bir değer artışı kaydederken aynı zaman dilimi içerisinde Shiba Inu (SHIB) da %3’e yakın bir değer kaybı kaydetti ve kripto para piyasasından negatif ayrıştı. Ayrıca SHIB-BTC korelasyonu da son dönemlerde önemli ölçüde düşüş gösterdi.

IntoTheBlock verilerine göre Shiba Inu ile Bitcoin arasındaki 30 günlük korelasyon 0,42’ye geriledi. BTC ile düşüşte olan korelasyonun yanı sıra SHIB, hafta başından bu yana ETH ile daha benzer bir fiyat performansı sergiledi. SHIB-ETH 30 günlük korelasyonu, güncel verilere göre yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde 0,84 seviyelerinde.

Son 1 Ayda Yüzde 15’e Yakın Değer Kaybı

Shiba Inu (SHIB), Bitcoin‘deki değer artışları ve kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın son haftalarda değer kayıplarına hız kazandırdı ve düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Son 1 ayda %15’e yakın bir değer kaybı kaydeden SHIB, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde de %3’e yakın bir düşüş kaydetti.

Son haftalarda kripto para piyasasından negatif ayrışan SHIB’in toplam piyasa değerinde de önemli düşüşler kaydedildi. Ayrıca SHIB, piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında da son 1 ayda yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

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