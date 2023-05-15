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Wu Blockchain, CryptoQuant verilerine atıfta bulundu ve Amerika’daki en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Coinbase’e 53.400 ETH girişi olduğunu dile getirdi. Peki, bu durum Ethereum fiyatı ve yatırımcılar için ne anlama geliyor?

53.400 ETH’lik Giriş

Borsa cüzdanlarına aktarılan coin miktarı borsa girişi olarak bilinir. Coin taşımanın ücrete tabi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, borsa dışındaki cüzdanların varlıklarını buraya göndermesinin üç olası nedeni olabilir. Yatırımcılar büyük olasılıkla spot borsaya bir giriş olduğunda coinlerini satmak için gönderirler. Dolayısıyla bu durum fiyatlarda bir düşüş işareti olarak değerlendirilir. Bu sebeple Wu Blockchain’in yapmış olduğu son açıklamalar oldukça önemli.

Öte yandan ikinci neden ise değişken türev piyasasında işlem yapmak olabilir. Son olarak ise yatırımcılar zaman zaman varlıklarını stake etmek, airdrop kazanmak veya sadece yeniden işlem yapmak amacıyla borsalara gönderebilir. Bu durumlarda fiyatlandırma ya da volatilite hakkında çıkarılacak çok fazla sonuç bulunmuyor. Bu hareket nedeni genellikle nötr olarak yorumlanır.

Tüm bu nedenlere rağmen, hareketin büyük bir kısmı Coinbase’in dahili bir cüzdanı ile ilgiliydi, bu nedenle ETH fiyatı üzerindeki etki de nötrdü. Wu Blockchain, Coinbase cüzdanları arasında 44.000 ETH’nin transfer edildiğini ve bunun ETH staking’inin iptal edilmesinden kaynaklanabileceğini bildirdi.

ETH Fiyatı

224.3 milyar dolarlık bir piyasa değeri bulunan ETH, yazının kaleme alındığı sırada 1.823 dolardan işlem görüyor. Bu noktada ETH’nin son 24 saat içinde nispeten stabil kaldığı ifade edilebilir.

Buna ek olarak ETH yeni bir düşüş grafiği çizmeden önce 6 Mayıs’ta 2.019 dolara kadar yükseldi ve düşüş sırasında 1.740 dolar ile dip oluşturdu. Analistlere göre Coinbase’e aktarılan ETH’nin fiyat üzerinde etkisi olmadı. Ancak şu anda kripto para piyasası belirsiz bir tablo çiziyor ve yatırımcıların dikkatli olmasında fayda olabilir.