Bitcoin 65 bin dolarda kritik eşiğe yaklaşırken XRP 1 doları savundu

Kripto para piyasasında teknik görünüm öne çıkarken, Bitcoin 65 bin dolar çevresinde yeni bir karar aşamasına yaklaştı. XRP 1 dolar seviyesini korumaya çalışırken, Shiba Inu tarafında borsalara giren ve çıkan token miktarındaki gerileme dikkat çekti. Üç varlıkta da kısa vadeli tepki işaretleri görülse de genel eğilimde temkinli görünüm korunuyor.

Bitcoin’de 66 bin dolar bölgesi ilk önemli sınav oldu

Bitcoin, temmuz ve ağustos dönemindeki yatay seyrin alt bandından gelen toparlanmanın ardından 64.843 dolar civarında işlem gördü. Son yükselişle birlikte fiyat, yaklaşık 63.900 dolar seviyesindeki kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Bu tablo, alıcıların kısa vadede yeniden ivme kazandığına işaret etti.

Göreceli güç endeksi de bu toparlanmayı destekledi. RSI 56,6 seviyesine yükselirken 50 eşik değerinin üzerine yerleşti, ancak aşırı alım bölgesinden uzak kaldı. Bu durum, mevcut hareketin teknik açıdan bir süre daha sürebileceğini gösteriyor. Buna karşılık 66.300 dolar seviyesi ilk güçlü direnç olarak öne çıktı.

Bitcoin, 66 bin ile 67 bin dolar aralığını aşabilirse 70 bin dolar eşiği yeniden daha ulaşılabilir hale gelebilir.

Hazirandan bu yana 66 bin ile 67 bin dolar bandı kalıcı biçimde aşılamadı. Bu bölgenin geçilmesi halinde 71.450 dolardaki uzun vadeli ortalamaya kadar belirgin bir direnç alanı bulunmadığı görülüyor. Böyle bir kırılma, fiyatın psikolojik açıdan önemli kabul edilen 70 bin dolar bölgesine daha hızlı yönelmesine yol açabilir.

Aşağı yönlü senaryoda ise 63.800 dolar desteği yakından izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda piyasa yeniden önceki bant aralığına dönebilir. Sonraki önemli destek 62 bin dolarda bulunurken, satış baskısının artması halinde 60 bin dolar seviyesi yeniden test edilebilir.

XRP 1 doların üzerinde kalmaya çalışıyor

XRP, son haftalardaki satışların ardından 1 dolar eşiğinde tutunma mücadelesi veriyor. Kısa süreli olarak bu seviyenin altına sarkan varlık, ardından toparlanarak 1,018 dolar civarına çıktı. Günlük mum verileri, alıcıların bu bölgede yeniden denge kurmaya çalıştığını gösterdi.

Kısa vadeli tepki olumlu görünse de genel teknik yapı henüz güç kazanmış değil. XRP, yaklaşık 0,996 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 1,01 doların üzerine çıktı. RSI da düşük seviyelerden toparlanarak 43 civarına yükseldi. Bu görünüm, 1 dolar çevresinde psikolojik destek kaynaklı alım ilgisinin oluştuğunu düşündürüyor.

Varlık Kritik destek İlk direnç Üst hedef bölge Bitcoin 63.800 dolar 66.300 dolar 70.000 dolar XRP 1 dolar 1,038 dolar 1,07 ile 1,10 dolar

Fiyat hâlâ önemli hareketli ortalamaların altında seyrediyor. 1,038 dolar ile 1,074 dolar aralığı yakın direnç kümesi oluştururken, 1,04 dolar üzerindeki bir toparlanma kısa vadeli görünümü iyileştirebilir. Daha güçlü bir dönüş ihtimali için 1,07 ile 1,10 dolar bandının geri alınması gerekiyor. Aksi halde 1 doların altında net bir günlük kapanış, 0,95 ve ardından 0,90 dolar bölgesini gündeme getirebilir.

Shiba Inu’da borsa akışları zayıfladı

Shiba Inu cephesinde borsa akışlarında belirgin bir yavaşlama görüldü. Daha önce piyasada öne çıkan milyarlarca SHIB büyüklüğündeki hareketlerin artık görünmediği belirtilirken, token fiyatı 0.0000045 dolar çevresinde kalıcı bir toparlanma üretmekte zorlandı.

Yedi günlük ortalama borsa girişi 859,8 milyon SHIB seviyesine gerileyerek 1 milyar sınırının altına indi. Ortalama çıkışlar ise son 24 saatte yüzde 6,1 azaldı ve 467,1 milyon SHIB düzeyinde kaldı. Buna rağmen toplam net akış 112,13 milyar SHIB ile pozitif seyrini korudu. Ayrıca borsa rezervleri yüzde 0,13 artışla yaklaşık 87,38 trilyon SHIB’e yükseldi.

SHIB tarafında işlem akışlarının sakinleşmesi, borsalardaki arzın azaldığı anlamına gelmiyor; veriler mevcut arzın hâlâ yüksek kaldığını gösteriyor.

Fiyat görünümü de bu tabloyu destekliyor. SHIB, 0.00000448 ile 0.00000455 dolar aralığındaki kısa vadeli ortalamaların yakınında 0.00000447 dolardan işlem gördü. RSI yaklaşık 46 seviyesinde bulunurken ilk önemli direnç 0.00000488 dolarda yer aldı. Daha anlamlı bir toparlanma için bu seviyenin aşılması gerekiyor. Yukarıda 0.00000575 dolar civarındaki uzun vadeli ortalama ise daha büyük engel olmayı sürdürüyor.