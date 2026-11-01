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Binance, 6,3 milyar dolarlık ihlal sonrası çekimleri yeniden açacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, 6,3 milyar dolarlık ihlal sonrası çekimleri yeniden açacağını duyurdu.
  • 📌 İlk aşamada 15 ağda Bitcoin, Ethereum ve $XRP de dahil büyük varlıklar için çekimler başlayacak.
  • 🛡️ Şirket, saldırıdan etkilenen varlıkların yüzde 95'ini geri aldığını ve kalan bölümün düşük likiditeli varlıklardan oluştuğunu açıkladı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Binance, 6,3 milyar dolarlık güvenlik ihlali sonrası durdurduğu kripto para çekimlerini kademeli olarak yeniden başlatacağını açıkladı. Borsa, 1 Kasım’da yaptığı duyuruda çekim işlemlerinin 06.00 ile 09.00 UTC arasında yeniden devreye alınacağını bildirdi.

İçindekiler
1 Çekimler 15 ağda kademeli açılacak
2 Varlıkların yüzde 95’i geri alındı

Çekimler 15 ağda kademeli açılacak

Şirket, çekimlerin tek seferde değil, güvenlik ve altyapı hazırlık kontrolleri tamamlandıkça aşamalı biçimde açılacağını belirtti. Binance, son bir haftadaki kullanıcı talebini ölçüt alarak ilk etapta 15 blokzincir ağını kapsayan bir plan hazırladı.

Binance, çekim hizmetlerini güvenlik ve operasyonel hazırlık kontrolleri tamamlandıkça kademeli biçimde yeniden devreye almayı hedeflediğini açıkladı.

İlk aşamada Bitcoin, Ethereum, XRP Ledger, BNB Smart Chain, Solana, Tron ve Dogecoin gibi yaygın ağlar yer alacak. Zcash, Avalanche, Sui, Polygon ve Arbitrum için de çekim desteği sağlanacak. Tether ile USD Coin çekimleri de birden fazla ağ üzerinden açılacak.

Varlık veya ağDurumKapsam
Bitcoin, Ethereum, XRP Ledger, Solanaİlk aşamada açılıyorÇekim
USDT ve USDCBirden fazla ağda açılıyorÇekim

Borsa, listede yer alan tüm kripto paraların ve ağların aynı anda aktif olmayabileceği uyarısında da bulundu. Buna karşılık yatırımcılar, güvenlik ihlali süresince yatırma işlemlerini sürdürmeye devam etti.

Varlıkların yüzde 95’i geri alındı

Çekimlerin yeniden başlaması, Binance’in sıcak cüzdanlarını hedef alan büyük saldırının yalnızca birkaç gün sonrasına denk geldi. Saldırı sonucunda borsadan yaklaşık 6,3 milyar dolar değerinde kripto varlık çalındı.

Binance, kaybı sınırlamak, ihlalin kapsamını incelemek ve ek zararların önüne geçmek için çekimleri geçici olarak durdurmuştu. Son açıklamada etkilenen varlıkların yaklaşık yüzde 95’inin geri kazanıldığı bildirildi. Şirket, daha önce bu oranı yüzde 90 olarak paylaşmıştı.

Binance, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, BNB, USDT, USDC, Zcash, USD1 ve RLUSD dahil bazı varlıklarda kullanıcı bakiyelerinin tamamen karşılandığını duyurdu.

Geri alınamayan yaklaşık yüzde 5’lik bölümün ise likiditesi daha düşük ve büyük miktarlarda temini daha zor kripto paralardan oluştuğu kaydedildi. Binance, kalan varlıklar için de toparlama sürecinin sürdüğünü aktardı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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