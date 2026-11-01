Binance, 6,3 milyar dolarlık ihlal sonrası çekimleri yeniden açacak

Binance, 6,3 milyar dolarlık güvenlik ihlali sonrası durdurduğu kripto para çekimlerini kademeli olarak yeniden başlatacağını açıkladı. Borsa, 1 Kasım’da yaptığı duyuruda çekim işlemlerinin 06.00 ile 09.00 UTC arasında yeniden devreye alınacağını bildirdi.

Çekimler 15 ağda kademeli açılacak

Şirket, çekimlerin tek seferde değil, güvenlik ve altyapı hazırlık kontrolleri tamamlandıkça aşamalı biçimde açılacağını belirtti. Binance, son bir haftadaki kullanıcı talebini ölçüt alarak ilk etapta 15 blokzincir ağını kapsayan bir plan hazırladı.

Binance, çekim hizmetlerini güvenlik ve operasyonel hazırlık kontrolleri tamamlandıkça kademeli biçimde yeniden devreye almayı hedeflediğini açıkladı.

İlk aşamada Bitcoin, Ethereum, XRP Ledger, BNB Smart Chain, Solana, Tron ve Dogecoin gibi yaygın ağlar yer alacak. Zcash, Avalanche, Sui, Polygon ve Arbitrum için de çekim desteği sağlanacak. Tether ile USD Coin çekimleri de birden fazla ağ üzerinden açılacak.

Varlık veya ağ Durum Kapsam Bitcoin, Ethereum, XRP Ledger, Solana İlk aşamada açılıyor Çekim USDT ve USDC Birden fazla ağda açılıyor Çekim

Borsa, listede yer alan tüm kripto paraların ve ağların aynı anda aktif olmayabileceği uyarısında da bulundu. Buna karşılık yatırımcılar, güvenlik ihlali süresince yatırma işlemlerini sürdürmeye devam etti.

Varlıkların yüzde 95’i geri alındı

Çekimlerin yeniden başlaması, Binance’in sıcak cüzdanlarını hedef alan büyük saldırının yalnızca birkaç gün sonrasına denk geldi. Saldırı sonucunda borsadan yaklaşık 6,3 milyar dolar değerinde kripto varlık çalındı.

Binance, kaybı sınırlamak, ihlalin kapsamını incelemek ve ek zararların önüne geçmek için çekimleri geçici olarak durdurmuştu. Son açıklamada etkilenen varlıkların yaklaşık yüzde 95’inin geri kazanıldığı bildirildi. Şirket, daha önce bu oranı yüzde 90 olarak paylaşmıştı.

Binance, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, BNB, USDT, USDC, Zcash, USD1 ve RLUSD dahil bazı varlıklarda kullanıcı bakiyelerinin tamamen karşılandığını duyurdu.

Geri alınamayan yaklaşık yüzde 5’lik bölümün ise likiditesi daha düşük ve büyük miktarlarda temini daha zor kripto paralardan oluştuğu kaydedildi. Binance, kalan varlıklar için de toparlama sürecinin sürdüğünü aktardı.