Ripple kasımda 1 milyar XRP’nin kilidini açtı

Ripple, kasım ayına planlı emanet hesap açılışıyla başladı ve toplam 1 milyar XRP dolaşıma girdi. Blokzincir izleme platformu Whale Alert, 1 Kasım’ın ilk saatlerinde 500 milyon XRP’lik iki ayrı işlemi bildirdi. Her bir transferin değeri 626.430.089 dolar olarak kaydedildi.

Aylık emanet açılışları sürüyor

Şirketin aylık emanet açılışları, XRP arzının piyasaya girişini daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlayan uzun süredir devam eden bir uygulamanın parçası. Ripple, geçmişte toplam 55 milyar XRP’yi emanet hesaplara kilitlemiş ve bu varlıkları belirli bir takvimle serbest bırakmaya başlamıştı.

Açılan 1 milyar XRP’nin tamamı piyasada kalmıyor. Ripple daha önce serbest kalan tutarın büyük bölümünü yeniden emanet hesaba göndermişti. Önceki dönemlerde yaklaşık 700 milyon XRP’nin tekrar kilitlendiği, kalan kısmın ise operasyonel ihtiyaçlar, likidite yönetimi ve ekosistem faaliyetleri için kullanıldığı görüldü.

Whale Alert verileri, 1 Kasım’da Ripple bağlantılı iki işlemle toplam 1 milyar XRP’nin emanet hesaptan çıkarıldığını ortaya koydu.

Ekim ayında XRP ekosisteminde yoğun gündem oluştu

Ekim ayı, Ripple ve XRP ekosistemi açısından hareketli geçti. XRP Ledger tarafında bir dizi duyuru ve güncelleme paylaşılırken, ekosistemin öne çıkan etkinliklerinden Swell ile XRP Seoul da bu dönemde düzenlendi. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve kurumsal blokzincir ürünleriyle bilinen bir teknoloji şirketi olarak XRP ekosisteminin en önemli aktörleri arasında yer alıyor.

Aynı ay içinde Ripple’ın ABD doları odaklı stabilcoin projesi RLUSD, Coinbase platformunda listelendi. Böylece bireysel ve kurumsal kullanıcılar RLUSD işlemlerini Coinbase Prime, Coinbase Exchange ve Coinbase Retail uygulaması üzerinden gerçekleştirmeye başladı. ABD doları ve desteklenen diğer dolar bazlı stabilcoinlerden RLUSD’ye bire bir dönüşüm imkanı da sunuldu.

RLUSD’nin Coinbase’te listelenmesiyle birlikte bireysel ve kurumsal müşteriler, varlığı birden fazla Coinbase ürünü üzerinden alıp satabilir hale geldi.

XRPL güncellemesinde gözler 4 Kasım’a çevrildi

XRP Ledger ağında önümüzdeki günlerde önemli düzeltmeler ve iyileştirmeler gündeme gelecek. XRPScan verilerine göre fixCleanup3_4_0 değişikliği, oylamanın sıfırlanmasının ardından 21 Ekim 2026’da başlayan iki haftalık etkinleştirme penceresinde ilerliyor. Mevcut takvime göre en erken etkinleşme zamanı 4 Kasım 2026 saat 14.46 UTC olarak görülüyor.

Bu değişikliğin devreye girebilmesi için doğrulayıcı desteğinin yüzde 80’in üzerinde kalması gerekiyor. Destek oranı bir kez bile yüzde 80’e düşer ya da altına inerse teklif reddedilecek ve 14 günlük sayaç yeniden başlayacak.

fixCleanup3_4_0 paketi; Single Asset Vaults, Lending Protocol, otomatik piyasa yapıcılar, izinli DEX yapısı, trust line sistemi, NFT’ler, MPT’ler, emanet işlemleri, sponsorluk, işlem imzalama ve yetki devri gibi birçok alanı kapsıyor.

Mini sözlük: Permission Delegation, bir hesabın belirli işlemler için sınırlı yetkiyi başka bir hesaba devretmesine imkan tanıyan XRPL özelliğidir. PaymentBurn ise bu yetki modeli içinde daha ayrıntılı izin tanımlaması yapılmasını sağlayan bir kullanım alanı olarak öne çıkıyor.

Söz konusu değişiklik, ekim ayında devreye alınan Permission Delegation özelliği açısından da kritik kabul ediliyor. Çünkü bu paket etkinleşmeden kullanıcıların PaymentBurn için ayrıntılı yetki devri yapamayacağı belirtiliyor.