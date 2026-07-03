XRP’de 12 yılın en sert ortalama zararı görülürken zincir üstü veriler toparlanma sinyali verdi

XRP yatırımcıları, token tarihinin en ağır gerçekleşmemiş kayıp dönemlerinden birini yaşıyor. Buna karşın zincir üstü veriler, satışların zirveye yaklaşmış olabileceğine ve bu tablonun yeni bir toparlanma zemini hazırlayabileceğine işaret ediyor.

MVRV oranlarında tarihi dip dikkat çekti

Santiment verilerine göre XRP’nin ortalama alım satım getirileri son 12 yılın en düşük seviyesine indi. Varlığın 30 günlük Piyasa Değeri Gerçekleşen Değer oranı eksi yüzde 45’e, 365 günlük MVRV oranı ise eksi yüzde 47’ye geriledi. Bu tablo, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımcıların ortalama olarak ciddi ölçüde zararda bulunduğunu gösteriyor.

Mini sözlük: MVRV, bir kripto varlığın mevcut piyasa değeri ile yatırımcıların elindeki varlıklar için ortalama ödediği maliyeti karşılaştıran bir göstergedir. Negatif seviyeler, piyasa fiyatının ortalama maliyetin altına indiğini ve yatırımcıların kağıt üzerinde zararda olduğunu gösterir.

Santiment, XRP tarihinde ilk kez kısa ve uzun vadeli MVRV oranlarının aynı anda bu kadar düşük seviyelere gerilediğini kaydetti. Şirket, bu görünümün yatırımcı cephesinde benzeri az görülen bir karamsarlığa ve piyasada belirgin bir yorgunluğa işaret ettiğini değerlendirdi. Aylık RSI göstergesinin de aşırı satım bölgesinde rekor düzeylere inmesi bu tabloyu destekledi.

Santiment verileri, XRP’de hem 30 günlük hem 365 günlük MVRV oranlarının aynı anda tarihi dip seviyelere indiğini ve yatırımcıların geniş ölçüde gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Satış baskısı zayıflarsa tepki alımı güç kazanabilir

Geçmiş döngülerde benzer ölçüde korku ve teslimiyet dönemlerinin önemli piyasa dönüşlerinden önce görüldüğü biliniyor. Satış baskısının hafiflemesi ve zayıf ellerin piyasadan çıkması halinde, sınırlı alım talebi bile güçlü bir rahatlama yükselişini tetikleyebilir.

Bu nedenle Santiment, kripto piyasasında benzer MVRV uç değerlerinin sık sık dikkat çeken birikim alanlarına denk geldiğini belirtiyor. Yine de daha geniş piyasa zayıflığının sürmesi halinde XRP üzerinde ek aşağı yönlü baskı oluşabileceği uyarısı korunuyor.

Gösterge Seviye İşaret ettiği durum 30 günlük MVRV Eksi %45 Kısa vadeli yatırımcılar ortalama zararda 365 günlük MVRV Eksi %47 Uzun vadeli yatırımcılar da derin kayıpta XRP fiyatı $1.10 Tarihsel olarak aşırı satım görülen aralıkta

Teknik yapı ve borsa çıkışları izleniyor

CoinCodex verilerine göre XRP haberin yazıldığı sırada 1.10 dolardan işlem gördü. Bu seviye, birçok analistin tarihsel olarak aşırı satım bölgesi olarak değerlendirdiği aralık içinde yer alıyor.

Teknik görünümde XRP’nin üçgen formasyonu içinde sıkışmayı sürdürmesi ve daha yüksek dipler oluşturması dikkat çekiyor. Bu yapı, piyasa momentumunun kademeli biçimde güç kazandığı dönemlerle ilişkilendiriliyor.

Son haftalarda yüz milyonlarca XRP’nin büyük kripto para borsalarından çekilmesi de olumlu senaryoyu destekleyen bir başka unsur olarak öne çıktı. Yatırımcıların tokenleri satışa açık borsa cüzdanlarında tutmak yerine özel cüzdanlara taşıması, genellikle birikim eğilimiyle ilişkilendiriliyor.

Geniş piyasa duyarlılığında iyileşme görülmesi halinde, rekor düşük MVRV oranları, süren borsa çıkışları ve güçlenen teknik yapı XRP için anlamlı bir toparlanmanın önünü açabilir.

Kısa vadede oynaklık olasılığı masada kalırken, son zincir üstü veriler XRP için kayda geçen en güçlü birikim bölgelerinden birine işaret ediyor. Bununla birlikte daha geniş piyasa koşullarının zayıf kalması durumunda aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığı da görülüyor.