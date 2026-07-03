XRP için 2031’e kadar olasılık ağırlıklı 7,90 dolar hedefi öngörülüyor

Analistlerin beş yıllık projeksiyonuna göre XRP için 2031 sonuna uzanan dönemde 1 dolar ile 25 dolar arasında değişen üç ayrı fiyat senaryosu öne çıkıyor. Olasılık ağırlıklı ortalama hedef yaklaşık 7,90 dolar seviyesinde hesaplanırken, en muhtemel aralık 5 dolar ile 8 dolar bandında şekilleniyor.

Temel senaryoda 5 ila 8 dolar bandı öne çıkıyor

Çalışma, orta senaryoya yüzde 50 olasılık verirken, kötümser ve iyimser tahminlerin her birine yüzde 25 pay ayırıyor. Bu çerçevede temel beklenti, XRP’nin piyasa değerinin 325 milyar dolar ile 520 milyar dolar arasında oluşabileceği bir fiyat aralığına işaret ediyor.

Analistler, XRP’nin Bitcoin ve Ethereum’dan farklı olarak daha çok kurumsal kullanım alanlarıyla öne çıktığını vurguluyor. Varlığın değer önerisi, bireysel yatırımcı talebinden çok sınır ötesi ödemeler, kurumsal finans hizmetleri ve uyum odaklı ürünler etrafında şekilleniyor.

Analistler, en olası senaryoda XRP’nin 2031’e kadar 5 dolar ile 8 dolar aralığında fiyatlanabileceğini ve olasılık ağırlıklı hedefin yaklaşık 7,90 dolar düzeyinde oluştuğunu değerlendiriyor.

ETF girişleri kurumsal ilgiyi güçlendirdi

ABD’de düzenlenmiş spot XRP ETF’lerinin devreye alınması, tokenin piyasa dinamiklerinde önemli bir değişim yarattı. Mart 2026 itibarıyla bu yatırım ürünlerine yönelen net giriş 1,5 milyar doların üzerine çıktı.

Franklin Templeton, Bitwise, Grayscale, Canary Capital ve 21Shares gibi varlık yönetim şirketleri yatırımcılara XRP ETF erişimi sunuyor. Goldman Sachs’ın da XRP ETF ürünlerinde pozisyon açıkladığı aktarıldı. Goldman Sachs, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bir yatırım bankası olarak geleneksel finans tarafındaki kurumsal ilgiyi yansıtan örnekler arasında yer alıyor.

ABD’de spot XRP ETF’lerine mart 2026 itibarıyla 1,5 milyar doların üzerinde net giriş kaydedildi.

Analistler, düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden süren talebin önümüzdeki yıllarda XRP değerlemesi üzerinde belirleyici unsurlardan biri olabileceğini düşünüyor. Orta senaryoda 5 dolar ile 8 dolar aralığı, sınır ötesi ödeme sistemleri, tokenleştirilmiş menkul kıymetler ve kurumsal kullanımın kademeli genişlemesine bağlanıyor.

Aşağı yönlü riskler ile yukarı yönlü potansiyel birlikte izleniyor

İyimser senaryo, XRP için 15 dolar ile 25 dolar bandını hedefliyor. Bu görünümün gerçekleşmesi için bankalar, varlık yöneticileri ve ödeme şirketlerinin XRP altyapısını mutabakat ve likidite yönetiminde daha geniş ölçekte benimsemesi gerekiyor. Aynı senaryoda ETF kaynaklı sermaye akışının sürmesi ve kurumsal saklama arttıkça borsalardaki arzın daralması da önemli değişkenler arasında bulunuyor.

Kötümser senaryoda ise XRP’nin 1 dolar ile 2 dolar aralığında kalabileceği hesaplanıyor. Buradaki temel risk, Ripple’ın ticari faaliyetleri büyüse bile bunun XRP tokenine aynı ölçüde talep üretmemesi olarak öne çıkıyor. Ripple, ödeme altyapıları ve kurumsal blokzincir çözümleri geliştiren bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Analistler ayrıca Ethereum, Solana, itibari para destekli stabilcoinler ve finans kuruluşlarının kendi uzlaşma sistemlerinden gelen rekabet baskısına dikkat çekiyor. Düzenleyici çerçevede son dönemde iyileşme görülse de belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığı değerlendiriliyor.

Buna karşılık XRP Ledger üzerindeki tokenizasyon uygulamalarının büyümesi, Ripple’ın ödeme ağı ve RLUSD stabilcoin ekosisteminin gelişmesi, olumlu tabloyu destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor. Bu etkenler, kurumsal piyasa katılımı ve düzenlenmiş ETF ürünleriyle birlikte XRP’nin beş yıllık görünümünde belirleyici olabilir.