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Solana (SOL)

Solana 7 günde %10’dan fazla yükselirken kurumsal alımlar ve fon lansmanı öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana son 7 günde %10'dan fazla yükselerek 80.88 dolar çevresine çıktı ve $SOL için kurumsal ilgi öne çıktı.
  • 📈 70 ile 72 dolar desteğinin yıl içinde üçüncü kez korunması, fiyatın yeniden yukarı dönmesinde etkili oldu.
  • 🏢 Forward Industries toplam varlığını 7.55 milyon SOL'un üzerine taşırken Spiko da Solana üzerinde tokenleştirilmiş para piyasası fonlarını başlattı.
  • 🧭 Teknik görünümde 75.85 dolar destek, 94.07 dolar ise 200 günlük ortalama nedeniyle ana direnç olarak izleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

Solana, son yedi günde %10’dan fazla değer kazanarak 80.88 dolar civarına yükseldi. Piyasa değeri bakımından ilk 10 kripto varlık arasında yer alan ağ, aynı dönemde birçok büyük ölçekli rakibine kıyasla daha güçlü bir performans sergiledi.

İçindekiler
1 Fiyat hareketinde 70 ile 72 dolar bölgesi belirleyici oldu
2 Şirket ve kurum ilgisi güçleniyor
3 Zincir üstü veriler aktivitenin sürdüğünü gösteriyor
4 Kritik eşik 94 dolar seviyesinde bulunuyor

Fiyat hareketinde 70 ile 72 dolar bölgesi belirleyici oldu

Yükselişin arkasında, 70 ile 72 dolar aralığındaki desteğin korunması öne çıktı. Alıcılar bu bölgeyi yıl içinde üçüncü kez savundu. Her savunmanın ardından fiyat yukarı yönlü tepki verdi ve son hareketle birlikte SOL, aylardır izlenen düşüş eğilimi çizgisine yeniden yaklaştı.

Kripto analisti Daan Crypto Trades, SOL’un yaklaşık dört ay boyunca işlem gördüğü önceki fiyat aralığını geri almaya çalıştığını belirtiyor. Analiste göre haziran başında bu bandın aşağı kırılması %20’yi aşan bir düşüşü tetiklemişti. Fiyatın 78 doların üzerine dönmesi ise olası bir toparlanma yapısına işaret ediyor.

SOL, uzun süre dengelendiği önceki işlem aralığını yeniden kazanmaya çalışıyor. 78 doların üzerindeki kalıcılık korunursa, bandın üst sınırı yeniden gündeme gelebilir.

Teknik seviyeDeğerÖnemi
Destek75.85 dolar50 günlük hareketli ortalama
Kısa vadeli direnç80 ile 82 dolarTrend çizgisi ve arz bölgesi
Ana direnç94.07 dolar200 günlük hareketli ortalama

Şirket ve kurum ilgisi güçleniyor

Kurumsal tarafta da dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Forward Industries, son mali çeyrekte 500 binden fazla SOL alarak toplam rezervini 7.55 milyon SOL’un üzerine taşıdı. Bu birikim, şirket bilançolarında dijital varlıklara daha fazla yer açan eğilimin son örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Forward Industries, son mali çeyrekte ortalama 79 dolardan 500 binin üzerinde SOL satın alarak toplam varlığını 7.55 milyon SOL’a yükseltti.

Bir diğer adım ise geleneksel finans ile blokzincir altyapısını buluşturan tarafta geldi. Spiko, Solana ağı üzerinde tokenleştirilmiş para piyasası fonlarını kullanıma sundu. Bu fonlar, 2.4 trilyon avroluk varlık yöneten Avrupa merkezli varlık yönetim şirketi Amundi tarafından idare ediliyor. Spiko, gerçek dünya varlıklarını blokzincir üzerinde temsil eden çözümler geliştiren bir finans teknolojisi girişimi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş para piyasası fonu, geleneksel para piyasası araçlarına dayalı bir fonun paylarının blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesi anlamına gelir. Bu yapı, transfer ve saklama süreçlerini zincir üstüne taşıyabilir.

Zincir üstü veriler aktivitenin sürdüğünü gösteriyor

Ağ verileri de hareketliliğin devam ettiğine işaret ediyor. Solana, günlük yaklaşık 100 milyon işlemle en yoğun kullanılan blokzincirlerden biri olmayı sürdürdü. DeFiLlama verilerine göre ekosistemde kilitli toplam değer 4.8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Aktif cüzdan sayısı ve net sermaye girişlerinde son seanslarda artış görüldü. Buna paralel olarak SOL vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı da yükseldi. Bu tablo, yalnızca spot piyasada değil türev ürünlerde de yeni para girişinin yaşandığını gösteriyor.

Kısa pozisyonların tasfiyesindeki artış da yükselişin gücünü destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Fiyat yukarı yöneldikçe düşüş beklentisiyle pozisyon alan bazı yatırımcılar işlemlerini kapatmak zorunda kaldı.

Kritik eşik 94 dolar seviyesinde bulunuyor

Teknik görünümde SOL, 75.85 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarak bu bölgeyi yakın destek haline getirdi. Göreceli güç endeksi 63.8 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, ivmenin güçlü kaldığını ancak henüz aşırı alım bölgesine geçilmediğini ortaya koyuyor.

Kısa vadede 80 ile 82 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın üzerinde günlük kapanışlar gelirse 90 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Daha güçlü teknik engel ise 94.07 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamada bulunuyor. Psikolojik açıdan izlenen bir sonraki eşik 100 dolar seviyesinde yer alıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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