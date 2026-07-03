Dogecoin temmuz ayına zayıf tarihsel görünümle girerken vadeli işlemlerde açık pozisyonlar 1,04 milyar dolara yükseldi

Dogecoin, perşembe günkü yaklaşık yüzde 3’lük toparlanmanın ardından cuma günü 0,075 dolar civarında işlem gördü. Fiyat hareketi, son dalgalanmanın ardından kripto para piyasasında görülen görece sakinleşmeyle aynı döneme denk geldi.

Teknik görünümde kısa vadeli toparlanma öne çıktı

Toparlanma 0,0700 dolar destek bölgesinden başladı. Grafiklerde izlenen görünüm, kısa vadede yukarı yönlü eğilime işaret eden bir dönüş formasyonunun oluştuğunu gösterdi. Piyasada bir sonraki önemli direnç seviyesi ise 0,0776 dolardaki alçalan trend çizgisi olarak izleniyor.

Bu seviyenin güçlü biçimde aşılması halinde fiyatın 50 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 0,0863 dolara yönelmesi olası görülüyor. Buna karşın DOGE, halen 50 günlük ortalamanın yanı sıra 0,1093 dolardaki 200 günlük üstel hareketli ortalamanın da altında bulunuyor.

Trader Tardigrade, DOGE’nin üç aylık zaman diliminde uzun süredir devam eden yükseliş flaması formasyonunun alt sınırında bulunduğunu, bu bölgenin kırılım beklemek yerine kademeli pozisyonlanma açısından izlenebileceğini aktarıyor.

Fon akışları zayıf kalırken bireysel ilgi arttı

Kurumsal tarafta tablo daha sınırlı kaldı. DOGE odaklı borsa yatırım fonları perşembe günü 871.110 dolar net çıkış gördü. Bu hareket, söz konusu ürünlerin 2025 sonlarında işlem görmeye başlamasından bu yana kaydedilen üçüncü çıkış günü oldu.

Önde gelen DOGE ETF’lerinin toplam net varlığı yaklaşık 13,7 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Mevcut büyüklük, bu ürünlerin şimdiye kadar fiyat üzerinde güçlü ve kalıcı bir destek oluşturamadığını gösteriyor.

Buna karşılık vadeli işlemler tarafında bireysel ilginin arttığı görüldü. DOGE vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü 24 saatte yüzde 7’den fazla artarak 1,04 milyar dolara çıktı. Fonlama oranının 0,0099 seviyesine yükselmesi de kaldıraçlı uzun pozisyon taşımak isteyen yatırımcıların ek maliyet üstlendiğine işaret etti.

Gösterge Seviye DOGE fiyatı 0,075 dolar Destek 0,0700 dolar Direnç 0,0776 dolar Açık pozisyon 1,04 milyar dolar ETF net akışı 871.110 dolar çıkış

Temmuz verileri ve arz yapısı baskı unsuru oluşturdu

Tarihsel performans verileri temmuz ayı için daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. Son 12 yılın medyan temmuz getirisi eksi yüzde 4,6 seviyesinde kaldı. Bu dönemde yalnızca beş temmuz ayı artıda kapanabildi.

DOGE, yıllık bazda yaklaşık yüzde 55 geriledi. Varlık ayrıca Mayıs 2021’de görülen zirvenin yaklaşık yüzde 90 altında seyrediyor. Bu tablo, kısa vadeli toparlanmaya rağmen uzun vadeli baskının sürdüğünü gösteriyor.

Dogecoin, arz üst sınırı bulunmayan bir kripto para olarak biliniyor. Her yıl yaklaşık 5,2 milyar yeni DOGE dolaşıma giriyor ve bu da yaklaşık yüzde 3,4’lük enflasyon oranı yaratıyor. Yakım mekanizmasının veya staking temelli bir dengeleme yapısının bulunmaması nedeniyle piyasanın fiyat dengesini koruyabilmesi için günlük yaklaşık 14 milyon DOGE’yi absorbe etmesi gerekiyor.

Günlük grafiklerde göreli güç endeksi 32 seviyesine toparlanırken MACD göstergesinde yukarı yönlü kesişim oluştu ve satış baskısının zayıflayabileceğine dair sinyal verdi.

Yakın vadede 0,0700 dolar ana destek olarak izlenirken, aşağı yönlü baskının yeniden güçlenmesi halinde 0,0642 dolar ikinci destek bölgesi olarak öne çıkıyor.