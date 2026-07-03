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BITCOIN (BTC)

İrlanda makamları suç gelirlerine yönelik soruşturmada 500 BTC daha ele geçirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 İrlanda makamları 2 Temmuz 2026’da 500 BTC daha ele geçirdi.
  • 📌 Yıl içindeki toplam geri alım 1.500 BTC’ye, yani yaklaşık 92 milyon dolara ulaştı.
  • 🛠️ Europol desteği, şifreli cüzdanlara erişim sürecinde belirleyici rol oynadı ve $BTC varlıklarının bir bölümü taşındı.
  • 📚 Asıl portföy 6.000 BTC idi, bunun 4.500 BTC’lik kısmına ise halen erişilemiyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

İrlanda’da suç gelirlerini takip eden yetkililer, Clifton Collins’e bağlı kripto varlıklardan 500 Bitcoin daha çıkardı. 2 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen son transferle birlikte yıl içinde geri alınan toplam miktar 1.500 Bitcoin’e ulaştı. Bu tutarın güncel piyasa değeri yaklaşık 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Europol desteğiyle üçüncü cüzdana erişim sağlandı
2 Kayıp anahtarlar yıllar sonra yeniden gündeme geldi
3 4.500 BTC hala erişilemez durumda bulunuyor

Europol desteğiyle üçüncü cüzdana erişim sağlandı

Son el koyma işlemi sırasında Bitcoin yaklaşık 61.749 dolardan fiyatlanıyordu. Buna göre yeni çıkarılan 500 BTC’nin değeri yaklaşık 30,9 milyon dolar olarak hesaplandı. İrlanda makamları, erişim sağlanan cüzdanlara hangi yöntemle girildiğini açıklamadı.

Soruşturmada Europol’ün Avrupa Siber Suç Merkezi teknik destek verdi. Kurum, Hollanda’daki merkezinde koordinasyon toplantıları düzenledi ve şifre çözümüne yönelik teknik yardım sundu. Europol, Avrupa Birliği’nin kolluk kuvvetleri arasında sınır ötesi suçlarla mücadelede koordinasyon sağlayan kurumu olarak biliniyor.

Europol’ün sağladığı teknik destek, İrlanda makamlarının şifreli cüzdanlara erişim sürecinde kritik rol oynadı.

Bu gelişme, başlangıçta toplam 6.000 Bitcoin barındıran 12 cüzdanlık yapıdan yapılan üçüncü başarılı çıkarma işlemi oldu. Yetkililer mart ayında 500 Bitcoin, mayıs ayında da yine 500 Bitcoin almıştı. Son işlemle birlikte erişilebilen toplam miktar 1.500 Bitcoin’e yükseldi.

TarihÇıkarılan miktarToplam
Mart 2026500 BTC500 BTC
Mayıs 2026500 BTC1.000 BTC
2 Temmuz 2026500 BTC1.500 BTC

Kayıp anahtarlar yıllar sonra yeniden gündeme geldi

Cüzdanların izi, 2017 yılında üç farklı İrlanda bölgesinde büyük ölçekli kenevir üretimiyle bağlantılı suçlardan mahkum edilen Dublinli Clifton Collins’e uzanıyor. Collins’in 2011 sonu ile 2012 başında, Bitcoin’in birkaç dolardan işlem gördüğü dönemde yaklaşık 6.000 BTC topladığı aktarıldı.

Collins, varlıklarını 12 ayrı cüzdana dağıttı ve özel anahtarları kağıda yazarak sakladı. Bu kağıtların, Galway kontluğunda kiraladığı bir evde bulunan olta ekipmanı kabının alüminyum kapağı içine gizlendiği belirtildi. Gözaltının ardından ev sahibi eşyaları boşaltıp çöplüğe gönderince, anahtarların da bu süreçte kaybolduğu kaydedildi.

Collins, yetkililere Bitcoin varlıklarının büyük bölümüne erişimi kalıcı olarak kaybettiğini söyledi.

Yüksek Mahkeme yaklaşık 2019 yılında bu varlıkları suç geliri olarak tanımladı. Ancak o dönemde yetkililer, cüzdanlardaki coinleri fiilen taşıyabilecek teknik imkana sahip değildi. Zincir üstü kayıtlar da Collins’in 2017’de yakalanması ile Mart 2026’daki ilk geri alım arasında cüzdanlarda hiçbir hareket olmadığını gösterdi.

4.500 BTC hala erişilemez durumda bulunuyor

12 cüzdandan dokuzuna halen erişilemiyor. Bu cüzdanlarda yaklaşık 4.500 Bitcoin bulunuyor ve mevcut piyasa değerine göre toplam tutar 275 milyon doların üzerine çıkıyor. İrlanda makamları, yürürlükteki müsadere kararı sayesinde bu varlıklar üzerinde hukuki yetkisini koruyor.

Blokzincir analiz şirketi Arkham Intelligence, ilgili cüzdan kümesini izliyor ve yeni işlemleri kayıt altına alıyor. Geri alınan coinler ise ileride tasfiye edilmek üzere kurumsal saklama düzenine aktarılmış durumda.

İrlanda makamları bu soruşturmadan önce son on yıldaki tüm dosyalarda toplam yaklaşık 6,5 milyon avroluk kripto varlık satışı gerçekleştirmişti. Collins soruşturmasında ulaşılan tutar, bu toplamı şimdiden belirgin biçimde aştı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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