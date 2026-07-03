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Cardano (ADA)

Cardano’da büyük cüzdanların 150 milyon ADA toplamasıyla birlikte 7 milyon iş yerine ulaşan ödeme eklentisi öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano’da büyük cüzdanlar 25 Haziran’dan bu yana 150 milyon ADA topladı.
  • 📈 ADA haftalık bazda %15’in üzerinde yükselirken $ADA için 7 milyondan fazla iş yerine uzanan ödeme eklentisi devreye girdi.
  • 💹 Vadeli işlemlerde açık pozisyon 403 milyon dolara çıkarken fonlama oranı da pozitif bölgeye geçti.
  • 🧭 Piyasada 0.173 dolar direnç, 0.138 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Cardano’nun yerel varlığı ADA, haftalık bazda %15’ten fazla yükselerek cuma günü 0.160 doların üzerine çıktı. Fiyattaki bu hareket, hem büyük cüzdanların son düzeltmeler sırasında alım yapması hem de ağın ödeme tarafındaki yeni bir entegrasyonun devreye girmesiyle aynı döneme denk geldi.

İçindekiler
1 Ödeme altyapısındaki genişleme dikkat çekti
2 Büyük cüzdanlar düşüşlerde alım yaptı
3 Vadeli işlemler piyasasında ilgi arttı
4 Teknik seviyelerde 0.173 dolar öne çıkıyor

Ödeme altyapısındaki genişleme dikkat çekti

Topluluk katkıcılarından MB, kısa süre önce kullanıma sunulan ADA Pay eklentisinin dünya genelinde 7 milyondan fazla iş yerinin Cardano ile ödeme kabul etmesine imkan tanıdığını açıkladı. Cardano, akıllı sözleşme ve dijital ödeme altyapısına odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

MB, ADA Pay eklentisinin 7 milyondan fazla iş yerine Cardano ile ödeme kabul etme yolu açtığını duyurdu.

Söz konusu çözümün, işletmeler için kapsamlı özel yazılım geliştirme ihtiyacını azaltarak daha sade bir entegrasyon süreci sunduğu aktarıldı. Kullanımın yaygınlaşması halinde tüketicilerin bu iş yerlerinde gündelik ödemelerde ADA kullanabilmesinin önü açılabilir.

Büyük cüzdanlar düşüşlerde alım yaptı

Santiment verilerine göre 100 bin ile 100 milyon ADA tutan cüzdanlar, 25 Haziran’dan bu yana toplam 150 milyon ADA topladı. Bu birikim, fiyatın geri çekildiği dönemde gerçekleşti.

Böyle dönemlerde görülen toplu alımlar, büyük yatırımcıların mevcut değerlemeyi cazip bulduğuna işaret edebilir. Aynı zamanda piyasada satışa hazır arzın azalması, fiyatın belirli seviyelerde tutunmasına katkı sağlayabilir.

GöstergeDeğer
Haftalık fiyat değişimi%15’in üzerinde artış
Büyük cüzdanların eklediği ADA150 milyon
Ödeme eklentisinin eriştiği iş yeri7 milyondan fazla
Vadeli işlemlerde açık pozisyon403 milyon dolar

Vadeli işlemler piyasasında ilgi arttı

Cardano’nun piyasa değeri yaklaşık 5.78 milyar dolar seviyesinde bulunurken günlük işlem hacmi 500 milyon dolara yaklaştı. Bu tablo, alım yönlü ilginin belirgin biçimde güçlendiğine işaret etti.

Vadeli işlemlerde açık pozisyon büyüklüğü, haziran ortasındaki 335 milyon dolardan cuma günü 403 milyon dolara yükseldi. Fiyat artışıyla birlikte açık pozisyonun da büyümesi, yalnızca mevcut pozisyonların yer değiştirmesinden çok piyasaya yeni sermaye girişini düşündürüyor.

ADA vadeli işlemlerinde fonlama oranı pazartesi günü pozitif bölgeye geçti ve cuma seansında %0.0085 olarak kaydedildi. Bu yapı, uzun pozisyon taşıyan yatırımcıların kısa pozisyon sahiplerine ödeme yaptığını gösteriyor ve piyasa eğiliminin iyimser tarafa kaydığına işaret ediyor.

Globe Of Crypto, ADA’nın düşen kama formasyonunda destekten tepki verdiğini ve kırılma gelirse orta vadede 0.35 dolara doğru güçlü bir toparlanmanın görülebileceğini belirtiyor.

Teknik seviyelerde 0.173 dolar öne çıkıyor

Göreceli güç endeksi 50 eşiğine yakın seyrederken MACD göstergesi sıfır çizgisinin hafif üzerinde kaldı. Bu görünüm, ivmenin güçlü bir hızlanmadan çok dengelenme sürecinde olduğunu gösterdi.

Cardano çekirdek geliştiricilerinden Dave, ağın eUTXO mimarisinin işlem ücretleri ve olası sonuçların çalıştırma öncesinde daha net hesaplanmasına imkan verdiğini vurguladı. eUTXO, genişletilmiş harcanmamış işlem çıktısı modelidir ve işlem mantığını daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlar.

Mini sözlük: eUTXO, işlemlerin hangi girdilerle ve hangi çıktılarla gerçekleşeceğini daha baştan tanımlayan bir modeldir. Bu yapı, özellikle maliyet ve sonuç öngörüsünün önemli olduğu finansal uygulamalarda başarısız işlem riskini azaltmayı hedefler.

Teknik görünümde 0.173 dolar seviyesi kritik direnç olarak öne çıkıyor. Bunun üzerinde 0.185 ile 0.245 dolar aralığında ek satış baskısı alanları izleniyor. Olası geri çekilmelerde ise yapısal destek 0.138 dolar civarında bulunuyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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