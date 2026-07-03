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Hedera (HBAR)

HBAR kritik direnç bölgesine yaklaşırken toparlanmanın devamı için kırılım bekleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HBAR kritik 0,074 ile 0,08 dolar direnç bölgesine yeniden ulaştı.
  • 📈 Kısa vadede alımlar güçlenirken $HBAR ’de MACD ve RSI yükseliş görünümünü koruyor.
  • 🧭 Analistler, bu bandın aşılması halinde toparlanmanın yeni bir aşamaya geçebileceğini öngörüyor.
  • 🕰️ Son 24 saatte yaklaşık %3 yükselen fiyat, gün içi 0,0747 dolara kadar çıktı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

HBAR son 24 saatte süren alımlarla toparlanma işareti verdi. Fiyat kısa vadede yeniden yükselirken teknik göstergeler de görünümün alıcılar lehine güçlendiğine işaret etti. Buna karşın analistler, daha geniş çaplı bir yükseliş eğiliminin teyidi için kritik direnç bölgesinin aşılması gerektiğini vurguluyor.

İçindekiler
1 Direnç bölgesi yön arayışında belirleyici olabilir
2 Kısa vadeli göstergeler alıcıların elini güçlendiriyor
3 Fiyat hareketi toparlanma yapısını destekliyor

Direnç bölgesi yön arayışında belirleyici olabilir

Grafik çalışmalarında öne çıkan teknik görünüm, HBAR’ın önceki yükseliş denemesini durduran direnç alanına yeniden yaklaştığını gösteriyor. Piyasada ivme olumlu seyretse de genel trendin yukarı yönlü biçimde netleşmesi için güçlü bir kırılımın gerekli olduğu değerlendiriliyor.

More Crypto Online, dört saatlik grafikte 0,074 ile 0,08 dolar aralığının yakından izlendiğini belirtiyor. Bu bölge, olası toparlanmanın devamı açısından önemli bir teknik eşik olarak görülüyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga teorisi, fiyat hareketlerini dalga yapıları içinde inceleyen bir teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci seviyeleri ise olası destek ve direnç alanlarını belirlemek için kullanılan oranlara dayanır.

Elliott Dalga sayımına göre HBAR, potansiyel bir üçüncü dalga yapısının ikinci aşamasında dirençle karşı karşıya bulunuyor. Aynı bölgede birden fazla Fibonacci seviyesinin kesişmesi, bu alanın teknik önemini artırıyor. Analistler, bu bandın aşılması halinde daha geniş bir toparlanma senaryosunun gündeme gelebileceğini öngörüyor.

Analistler, mevcut yapının iyileştiğini ancak genel yükseliş eğiliminin kesinleşmesi için direnç bölgesinin üzerinde sağlam bir kırılım gerektiğini vurguluyor.

Kısa vadeli göstergeler alıcıların elini güçlendiriyor

TradingView üzerindeki 30 dakikalık grafikte kısa vadeli ivmenin güç kazandığı görülüyor. Son tepki yükselişinden bu yana HBAR daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluşturarak kısa vadeli trendde alıcıların üstünlüğünü korudu.

MACD göstergesi sıfır çizgisinin üzerinde kalmaya devam ederken hem MACD hem de sinyal çizgisinde yukarı yönlü hareket sürüyor. Histogramda hız kesen bir görünüm oluşsa da pozitif eğilim tamamen bozulmuş değil.

RSI yaklaşık 67 seviyesine yükseldi. Bu değer, HBAR’ın aşırı alım bölgesine yaklaştığını ancak henüz güçlü bir uyarı sinyali üretmediğini gösteriyor. Bu tablo, alım iştahının sürdüğüne işaret ederken direnç bölgesinde olası bir duraksama halinde yatay seyir ihtimalini de canlı tutuyor.

RSI’ın 67 seviyesine çıkması, alım ivmesinin güçlü kaldığını gösterirken direnç alanında oluşabilecek bir duraksamaya karşı temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor.

Fiyat hareketi toparlanma yapısını destekliyor

Piyasa verilerine göre HBAR yaklaşık 0,074 dolardan işlem gördü. Varlık son 24 saatte yaklaşık %3 yükselirken gün içi en yüksek seviye 0,0747 dolara yaklaştı. Seans boyunca gelen satış baskısının kademeli biçimde karşılanmasıyla fiyat, gün başlangıcının üzerinde dengelendi.

GöstergeSeviye
İzlenen direnç bölgesi0,074 ile 0,08 dolar
Son 24 saat değişimiYaklaşık %3 artış
Gün içi zirveYaklaşık 0,0747 dolar
RSIYaklaşık 67

Teknik görünüm genel olarak olumlu kabul edilse de yapı henüz tamamlanmış değil. HBAR yeniden kritik bir direnç alanına döndü ve bundan sonraki yön üzerinde bu bölgedeki fiyat davranışı belirleyici olacak.

Kısa vadeli tabloda toparlanma eğilimi korunurken göstergeler alıcıları destekliyor. Piyasanın odağında şimdi 0,074 ile 0,08 dolar aralığının yukarı kırılıp kırılamayacağı bulunuyor. Böyle bir hareket, toparlanmanın bir sonraki aşamasını teyit edebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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