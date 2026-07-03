Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

IMF raporunda XRP Ledger öne çıktı! Kurumların ilgisi neden artıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 IMF, XRP Ledger’ı finans kuruluşlarının stabilcoin ihraç ettiği ağlar arasında gösterdi.
  • 📌 Raporda Société Générale’in euro bazlı stabilcoini EUR CoinVertible’in bu ağda da kullanıldığı belirtildi.
  • 💡 IMF, tokenizasyonun ödeme, mutabakat ve varlık yönetiminde verimlilik sağlayabileceğini vurguladı.
  • 📊 Kurumsal ilginin arttığı bu tabloda $XRP ekosistemindeki altyapı tartışmaları yeniden öne çıktı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Uluslararası Para Fonu, yeni raporunda XRP Ledger’ı finans kuruluşlarının stabilcoin ihraç etmek için kullandığı halka açık blokzincir ağları arasında gösterdi. Bu vurgu, düzenlenmiş dijital varlıklar ve tokenizasyon alanında XRP Ledger’ın kurumsal tarafta daha fazla dikkat çekmeye başladığına işaret etti.

İçindekiler
1 IMF raporunda öne çıkan başlıklar
2 Tokenizasyonun finansa etkisi
3 Kurumsal ilgi neden dikkat çekiyor?

IMF raporunda öne çıkan başlıklar

Uluslararası Para Fonu’nun yayımladığı The Rise of Tokenization: Deciphering New Trends in Payments and Asset Tokenization başlıklı çalışma, bankaların ödeme, mutabakat ve varlık yönetimi süreçlerini yenilemek için blokzincir teknolojisinden nasıl yararlandığını ele aldı. Kurum, bazı finansal kuruluşların yalnızca özel defter yapılarıyla yetinmediğini, bunun yerine daha geniş birlikte çalışabilirlik ve daha geniş piyasa erişimi sağlayan izinsiz ağlara yöneldiğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu, bazı kurumların düzenlenmiş stabilcoin ihracı için izinsiz blokzincirleri tercih ettiğini, bu yaklaşımın daha güçlü birlikte çalışabilirlik ve daha geniş piyasa erişimi sunduğunu vurguladı.

Raporda verilen örnekler arasında Société Générale’in euro bazlı stabilcoini EUR CoinVertible de yer aldı. Söz konusu varlığın XRP Ledger’ın yanı sıra Ethereum, Solana ve Stellar üzerinde devreye alındığı kaydedildi. Société Générale, Fransa merkezli büyük bir bankacılık grubudur ve Avrupa finans sisteminde uzun süredir faaliyet gösteren kurumlardan biri olarak bilinir.

Tokenizasyonun finansa etkisi

Uluslararası Para Fonu, tokenizasyonu küresel finansı yeniden şekillendiren en önemli eğilimlerden biri olarak tanımladı. Para birimleri, tahviller, hisseler ve diğer finansal araçlar gibi gerçek dünya varlıklarının blokzincir tabanlı tokenlara dönüştürülmesiyle mülkiyet transferlerinin kolaylaşabileceği, mutabakat sürelerinin kısalabileceği ve operasyonel maliyetlerin düşebileceği ifade edildi. Kurum ayrıca bu yapının şeffaflığı artırabileceğini ve geleneksel aracılara duyulan ihtiyacı azaltabileceğini değerlendirdi.

Raporda, bu verimlilik unsurlarının ötesinde tokenizasyonun likiditeyi güçlendirme, mutabakat riskini azaltma ve finansal hizmetlere erişimi genişletme potansiyeli taşıdığı da vurgulandı. Bu çerçevede halka açık blokzincir ağlarının, düzenlenmiş finansal ürünler için uygulanabilir bir altyapı olarak daha fazla kabul gördüğü görüldü.

Kurumsal ilgi neden dikkat çekiyor?

Uluslararası Para Fonu Kıdemli Ekonomisti Itai Agur da yakın dönemde yaptığı değerlendirmelerde tokenizasyon ve programlanabilir parayı finansal piyasaların bir sonraki evresi olarak nitelendirmişti. Agur, programlanabilir para ile tokenlaştırılmış varlıkların bir araya gelmesinin, akıllı sözleşmeler yoluyla süreçleri otomatikleştirerek daha hızlı, daha düşük maliyetli ve daha verimli işlemlerin önünü açabileceğini söylemişti.

Bu yaklaşım, XRP Ledger’ın Ethereum, Solana ve Stellar ile birlikte aynı çerçevede anılmasını daha anlamlı hale getirdi. Bankalar stabilcoinler ve tokenlaştırılmış varlıklar alanındaki çalışmalarını genişlettikçe, XRP Ledger da kurumsal ilginin yoğunlaştığı ağlardan biri olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP için 2031’e kadar olasılık ağırlıklı 7,90 dolar hedefi öngörülüyor

XRP’de 12 yılın en sert ortalama zararı görülürken zincir üstü veriler toparlanma sinyali verdi

Senato’da kripto yasası için kritik eşik yaklaştı! Ripple bağlantısı neden gündemde kaldı?

XRP 24 saatte %1,25 yükselirken, analistler $1,65 seviyesinin aşılması halinde $7,50 hedefinin gündeme gelebileceğini belirtiyor

RLUSD’de dengeler değişti! XRP Ledger ilk kez çoğunluğu nasıl aldı?

XRP 24 saatte $1.0829’a yükseldi, kripto piyasasında $634 milyonluk kısa pozisyon tasfiye edildi

XRP grafiğinde düşen kama formasyonuyla birlikte $1.10 seviyesi yeniden aşıldı

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı HBAR kritik direnç bölgesine yaklaşırken toparlanmanın devamı için kırılım bekleniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

HBAR kritik direnç bölgesine yaklaşırken toparlanmanın devamı için kırılım bekleniyor
Hedera (HBAR)
Cardano’da büyük cüzdanların 150 milyon ADA toplamasıyla birlikte 7 milyon iş yerine ulaşan ödeme eklentisi öne çıktı
Cardano (ADA)
İrlanda makamları suç gelirlerine yönelik soruşturmada 500 BTC daha ele geçirdi
BITCOIN (BTC)
Dogecoin temmuz ayına zayıf tarihsel görünümle girerken vadeli işlemlerde açık pozisyonlar 1,04 milyar dolara yükseldi
DOGECOIN (DOGE)
Solana 7 günde %10’dan fazla yükselirken kurumsal alımlar ve fon lansmanı öne çıktı
Solana (SOL)
Lost your password?