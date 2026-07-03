IMF raporunda XRP Ledger öne çıktı! Kurumların ilgisi neden artıyor?

Uluslararası Para Fonu, yeni raporunda XRP Ledger’ı finans kuruluşlarının stabilcoin ihraç etmek için kullandığı halka açık blokzincir ağları arasında gösterdi. Bu vurgu, düzenlenmiş dijital varlıklar ve tokenizasyon alanında XRP Ledger’ın kurumsal tarafta daha fazla dikkat çekmeye başladığına işaret etti.

IMF raporunda öne çıkan başlıklar

Uluslararası Para Fonu’nun yayımladığı The Rise of Tokenization: Deciphering New Trends in Payments and Asset Tokenization başlıklı çalışma, bankaların ödeme, mutabakat ve varlık yönetimi süreçlerini yenilemek için blokzincir teknolojisinden nasıl yararlandığını ele aldı. Kurum, bazı finansal kuruluşların yalnızca özel defter yapılarıyla yetinmediğini, bunun yerine daha geniş birlikte çalışabilirlik ve daha geniş piyasa erişimi sağlayan izinsiz ağlara yöneldiğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu, bazı kurumların düzenlenmiş stabilcoin ihracı için izinsiz blokzincirleri tercih ettiğini, bu yaklaşımın daha güçlü birlikte çalışabilirlik ve daha geniş piyasa erişimi sunduğunu vurguladı.

Raporda verilen örnekler arasında Société Générale’in euro bazlı stabilcoini EUR CoinVertible de yer aldı. Söz konusu varlığın XRP Ledger’ın yanı sıra Ethereum, Solana ve Stellar üzerinde devreye alındığı kaydedildi. Société Générale, Fransa merkezli büyük bir bankacılık grubudur ve Avrupa finans sisteminde uzun süredir faaliyet gösteren kurumlardan biri olarak bilinir.

Tokenizasyonun finansa etkisi

Uluslararası Para Fonu, tokenizasyonu küresel finansı yeniden şekillendiren en önemli eğilimlerden biri olarak tanımladı. Para birimleri, tahviller, hisseler ve diğer finansal araçlar gibi gerçek dünya varlıklarının blokzincir tabanlı tokenlara dönüştürülmesiyle mülkiyet transferlerinin kolaylaşabileceği, mutabakat sürelerinin kısalabileceği ve operasyonel maliyetlerin düşebileceği ifade edildi. Kurum ayrıca bu yapının şeffaflığı artırabileceğini ve geleneksel aracılara duyulan ihtiyacı azaltabileceğini değerlendirdi.

Raporda, bu verimlilik unsurlarının ötesinde tokenizasyonun likiditeyi güçlendirme, mutabakat riskini azaltma ve finansal hizmetlere erişimi genişletme potansiyeli taşıdığı da vurgulandı. Bu çerçevede halka açık blokzincir ağlarının, düzenlenmiş finansal ürünler için uygulanabilir bir altyapı olarak daha fazla kabul gördüğü görüldü.

Kurumsal ilgi neden dikkat çekiyor?

Uluslararası Para Fonu Kıdemli Ekonomisti Itai Agur da yakın dönemde yaptığı değerlendirmelerde tokenizasyon ve programlanabilir parayı finansal piyasaların bir sonraki evresi olarak nitelendirmişti. Agur, programlanabilir para ile tokenlaştırılmış varlıkların bir araya gelmesinin, akıllı sözleşmeler yoluyla süreçleri otomatikleştirerek daha hızlı, daha düşük maliyetli ve daha verimli işlemlerin önünü açabileceğini söylemişti.

Bu yaklaşım, XRP Ledger’ın Ethereum, Solana ve Stellar ile birlikte aynı çerçevede anılmasını daha anlamlı hale getirdi. Bankalar stabilcoinler ve tokenlaştırılmış varlıklar alanındaki çalışmalarını genişlettikçe, XRP Ledger da kurumsal ilginin yoğunlaştığı ağlardan biri olarak öne çıkıyor.