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RIPPLE (XRP)

XRP grafiğinde SuperTrend alım sinyali üretti, $1.25 hedefi yeniden gündeme taşındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de SuperTrend göstergesi haziran ortasından bu yana ilk kez alım sinyali üretti.
  • 📈 Ali Martinez, bu görünümün $XRP’de 1.25 dolar seviyesine kadar yaklaşık %14’lük alan açtığını belirtiyor.
  • 🧭 Kısa vadede 1.10 doların aşılması ve 1.13 ile 1.15 dolar bandının geçilmesi gerekiyor.
  • 🛡️ 1.00 ile 1.04 dolar aralığı korunursa yükseliş senaryosu masada kalıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP fiyatı, geçen haftaki sert satışların ardından toparlanma işaretleri vermeye başladı. Kripto para analisti Ali Martinez’in değerlendirmesine göre, SuperTrend göstergesi XRP’nin 4 saatlik grafiğinde haziran ortasından bu yana ilk kez alım sinyali üretti. Fiyat da bu gelişmeyle birlikte 1.08 ile 1.10 dolar aralığında yukarı yönlü ve daha dengeli bir taban oluşturmaya başladı.

İçindekiler
1 Teknik göstergede yön değişimi
2 İzlenen direnç ve destek seviyeleri

Teknik göstergede yön değişimi

Martinez, göstergenin yeşil bölgeye geçmesinin XRP için 1.25 dolar seviyesine uzanan bir hareket alanı açabileceğini belirtiyor. Bu seviye, mevcut görünüme göre yaklaşık %14’lük bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Analist, aynı göstergenin daha önce verdiği benzer sinyalin ardından XRP fiyatında kısa sürede %14’lük bir artış görüldüğünü hatırlatıyor.

Mini sözlük: SuperTrend, fiyat ve volatilite verilerini birlikte kullanan bir teknik gösterge olarak biliniyor. Yatırımcılar bu aracı çoğunlukla trend yönünü ve olası destek ya da direnç değişimlerini izlemek için kullanıyor.

Ali Martinez, SuperTrend göstergesinin XRP’nin 4 saatlik grafiğinde haziran ortasından bu yana ilk kez alım sinyali verdiğini ve bu görünümün 1.25 dolar seviyesine doğru alan açabileceğini değerlendiriyor.

Martinez’in paylaştığı geçmiş verilere göre model yalnızca yükseliş dönemlerinde değil, düşüş sürecinde de dikkat çekici sinyaller üretti. SuperTrend daha önce XRP’deki iki büyük yerel geri çekilmeyi, %19 ve %16 oranındaki düşüşleri önceden işaret etmişti. Bu nedenle göstergenin yeniden yükseliş yönüne dönmesi, satış baskısının zayıfladığına dair teknik bir işaret olarak öne çıkıyor.

İzlenen direnç ve destek seviyeleri

Kısa vadede piyasanın odağında üç teknik eşik bulunuyor. İlk olarak XRP’nin 1.10 dolar seviyesinin üzerine net biçimde yerleşmesi gerekiyor. Bu kırılım, alım yönlü likiditenin güç kazandığını teyit edebilir.

SeviyeÖnemi
1.10 dolarİlk kırılması gereken eşik
1.13 ile 1.15 dolarAra direnç bölgesi
1.25 dolarAnalizde öne çıkan hedef seviye
1.00 ile 1.04 dolarYükseliş senaryosunun korunması için destek alanı

İkinci aşamada 1.13 ile 1.15 dolar aralığındaki ara direnç bölgesinin aşılması izlenecek. Bu bantta, kısa vadeli kar satışları nedeniyle geçici duraksama yaşanabilir. Son adımda ise 1.25 dolar seviyesi hedef olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu bölgenin üzerine kalıcı biçimde yerleşmesi, düşüş eğiliminin teknik açıdan kırıldığına dair daha güçlü bir teyit sağlayabilir.

Modelin yeniden yükseliş yönüne dönmesi, borsa emir defterlerinde satış baskısının büyük ölçüde tükendiğine işaret ediyor.

Buna karşılık yükseliş senaryosunun geçerliliği için 1.00 ile 1.04 dolar aralığındaki destek bloğu kritik önem taşıyor. XRP bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü beklenti korunuyor. 1.04 doların altına sarkılması halinde ise mevcut teknik görünüm zayıflayabilir ve fiyat yeniden 1.00 dolar düzeyindeki psikolojik eşiğe yönelebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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