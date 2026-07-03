Ripple kurucusunun yatırımı Washington’da yeni tartışma başlattı! Kripto yasasında hangi detay öne çıkıyor?

Ripple Labs kurucu ortaklarından Chris Larsen’in, Senatör Kirsten Gillibrand’ın oğlunun kurduğu girişime yatırım yaptığı yönündeki bilgi, Washington’daki kripto düzenlemesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Gelişme, Senato’da dijital varlıklara yönelik kapsamlı bir yasa tasarısı üzerindeki görüşmeler sürerken ortaya çıktı.

Yatırımın zamanlaması dikkat çekti

Politico’nun aktardığına göre Larsen, Theodore Gillibrand tarafından kurulan American Perpetuals Exchange Corp yatırımcıları arasında yer aldı. Şirket, türev ürünler alanında faaliyet göstermeyi hedefleyen bir platform olarak tanımlanıyor ve 30 milyon dolar fon topladı.

Chris Larsen’in ne kadar yatırım yaptığı açıklanmadı. Buna karşılık, yatırımcıların büyük bölümünün şirkete 5 bin ila 10 bin dolar arasında katkı sunduğu belirtildi. Bu nedenle tartışma, tutardan çok yatırımın yapıldığı döneme yoğunlaştı.

Mini sözlük: Perpetuals, vade sonu bulunmayan türev kontratları ifade eder. Bu ürünler, özellikle kripto piyasalarında kaldıraçlı işlem için yaygın kullanılır ve fiyat takibi için spot piyasaya yakınsama mekanizmalarıyla desteklenir.

CLARITY Act görüşmelerine yeni baskı

Söz konusu yatırım, Gillibrand’ın CLARITY Act görüşmelerindeki rolü nedeniyle daha da fazla dikkat çekiyor. Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası olarak bilinen bu tasarı, ABD’de kripto varlıkların hangi kurallarla denetleneceğini belirleyecek çerçevelerden biri olarak görülüyor. Ripple gibi sektör şirketleri de bu düzenlemeden doğrudan etkilenebilir.

Kirsten Gillibrand, New York senatörü olarak özellikle finansal düzenleme başlıklarında öne çıkan isimlerden biri. Son dönemde Senato’daki kripto düzenlemeleri konusunda yürütülen temaslarda da aktif rol üstleniyor.

Gillibrand, kamu görevlilerinin sahip oldukları konum sayesinde sektör üzerinden çıkar elde etmemesi gerektiğini savundu ve bu yaklaşımı en kötü haliyle “gorev karsiligi ayricalik” olarak niteledi.

Gillibrand ofisi iddialara mesafe koydu

Gillibrand’ın ofisinden yapılan açıklamada, senatörün 18 Haziran tarihli beyanına işaret edildi. Bu açıklamada Gillibrand, oğlunun yetişkin bir birey olduğunu ve kendi bagimsiz işini kurduğunu belirtti. Senatör, girişimle herhangi bir ilgisi bulunduğu iddiasını da reddetti.

Tartışma, Demokratların Cumhuriyetçilerden CLARITY Act metnine etik kuralların daha açık biçimde eklenmesini istemesiyle aynı döneme denk geldi. Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto sektörüyle bağlantılarını da bu başlık altında gündeme getiriyor.

Senato takvimi yasa sürecini zorlaştırıyor

Senatör Cynthia Lummis, yasa koyucuların etik, merkeziyetsiz finans ve yasa dışı işlemlerle ilgili başlıkları değerlendirdiğini söyledi. Cumhuriyetçiler tasarının Temmuz ayında Senato’dan geçmesini bekliyor. Ancak 60 oy eşiği nedeniyle Demokratların müzakere gücü korunuyor.

Senato, Bağımsızlık Günü nedeniyle verilen ara sebebiyle şu anda çalışmıyor. Yasama faaliyetlerinin 13 Temmuz’da yeniden başlaması, ardından da Ağustos tatilinin yaklaşması, kripto piyasa yapısına ilişkin düzenlemenin kısa sürede yasalaşmasını daha zor hale getiriyor.