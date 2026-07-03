Brezilya Merkez Bankası, kripto platformlarına 2027’den itibaren daha sıkı sermaye kuralları getirdi

Brezilya, kripto varlık platformlarına yönelik denetimi sıkılaştıran kapsamlı bir düzenleme paketini 1 Temmuz’da kesinleştirdi. Yeni kurallar, 1 Ocak 2027’den itibaren yürürlüğe girecek ve kripto alım satımı, saklama, işlem iletimi ve benzeri dijital varlık hizmetleri sunan şirketler için daha yüksek sermaye yeterliliği, risk yönetimi ve şeffaflık yükümlülükleri getirecek.

Düzenleme çerçevesi genişletildi

Brezilya Merkez Bankası, düzenlemenin kapsadığı sanal varlık hizmet sağlayıcılarının olası mali kayıplara karşı asgari sermaye tamponu bulundurmasını zorunlu kıldı. Şirketlerin ayrıca resmi risk yönetimi yapıları oluşturması ve mali durumlarıyla operasyonel faaliyetlerine ilişkin düzenli raporları yetkili kurumlara sunması gerekecek.

Merkez Bankası, bu adımların piyasa istikrarını güçlendirmeyi ve kullanıcıların korunmasını amaçladığını ortaya koydu. Böylece kripto varlık alanındaki şirketler için uygulanan standartlar, geleneksel olarak denetlenen finansal kurumlara daha da yaklaştırılmış oldu.

Brezilya Merkez Bankası’nın benimsediği çerçeve, kripto platformlarını sermaye, risk yönetimi ve raporlama bakımından daha sıkı bir denetim rejimine tabi tutuyor.

Kripto şirketlerine yeni kurumsal sınıflandırma verildi

Brezilya’nın düzenleyici yapısında SPSAV olarak tanımlanan kuruluşlar, bu yeni yükümlülüklerin doğrudan muhatabı olacak. Bu kuruluşlar; dijital para ve tokenleştirilmiş varlık işlemleri, saklama hizmetleri, alım satım aracılığı ve müşteri fon transferi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Brezilya Merkez Bankası, ülkenin para otoritesi olarak bankacılık sistemiyle ödeme altyapısının denetiminde merkezi rol üstleniyor.

Yeni çerçeve kapsamında bu hizmet sağlayıcılar ve bağlantılı şirket yapıları, Kurum Tipi 3 kategorisine alındı. Bu statü, menkul kıymet aracı kurumları ve dağıtım şirketlerine benzer bir gözetim düzeni uygulanacağı anlamına geliyor. Düzenleyiciler, benzer risk profiline sahip kurumlar için benzer ölçekte denetim gerektiği değerlendirmesini yaptı.

Yeni sınıflandırma, kripto şirketlerini kurumsal yönetim, sermaye planlaması ve iç denetim başlıklarında daha kapsamlı hazırlık yapmaya zorluyor.

Bu değişiklik, özellikle daha küçük ölçekli piyasa oyuncuları için uyum maliyetlerini artırabilir. Platformların zarar karşılama kapasitesini güçlendirmesi, sürekli risk izleme altyapısı kurması ve yönetişim mekanizmalarını güncellemesi beklenecek.

Geçiş takvimi ve ek kısıtlamalar belirlendi

Yetkililer, tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarını 30 Haziran 2028’e kadar Segment 4 sınıfına geçirecek. Bu değişiklik şirket büyüklüğünden bağımsız biçimde uygulanacak ve ihtiyati denetimi daha da artıracak. Kademeli takvim, şirketlere tam uygulama öncesinde uyum için ek süre tanıyor.

Aynı düzenleme paketi, Segment 5 kapsamındaki finansal kuruluşların sanal varlık hizmeti sunmasını da yasakladı. Segment 5, daha hafif düzenleyici çerçeve altında faaliyet gösteren küçük finansal kuruluşları kapsıyor. Merkez Bankası, kripto varlık hizmetlerinin bu kategori için izin verilenden daha sıkı gözetim gerektirdiği sonucuna vardı.

Önceki adımların devamı niteliği taşıyor

Son düzenlemeler, Brezilya’nın kripto piyasasına yönelik önceki adımlarını tamamlayan bir yapı oluşturuyor. Kasım 2025’te yürürlüğe konan kurallar, yönetişim yapıları, kara para aklamayla mücadele uygulamaları, döviz işlemleri ve operasyonel gereklilikleri kapsıyordu.

2026 boyunca ek önlemler de devreye alındı. Ulusal Para Konseyi, platformların Tamamlayıcı Yasa 105 kapsamındaki bankacılık gizliliği standartlarına uymasını zorunlu tuttu. Merkez Bankası ise faaliyet izni onayları ve lisans yenilemeleri öncesinde bağımsız mali denetim yapılmasını şart koştu.