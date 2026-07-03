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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin kısa vadede 0.075 dolar direncine yönelirken, haftalık grafikteki yüksek dip yapısı korunuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin 0.070 dolardan toparlanarak kısa vadede 0.075 dolar direncine yöneldi.
  • 📈 Kısa vadeli grafikte oluşan yüksek dip ve yüksek zirve yapısı, $DOGE’de alıcıların güç kazandığını gösteriyor.
  • 🧭 Fiyat 0.075 doların üzerine çıkarsa yükseliş denemesi sürebilir, 0.073 ile 0.0725 dolar aralığı ise aşağıda izleniyor.
  • 🕰️ Haftalık grafikte korunan yüksek dip yapısı, daha büyük bir hareket ihtimalini şimdilik masada tutuyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin, kısa vadeli işlemlerde alıcıların yeniden güç kazanmasıyla 0.070 dolar bölgesinden toparlandı ve 0.075 dolar seviyesine doğru yükseldi. Fiyattaki bu hareket, önceki sert hacim artışının ardından geldi. Bu görünüm, kısa vadede ivmenin alıcılar lehine döndüğüne işaret ediyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede 0.075 dolar seviyesi öne çıkıyor
2 Haftalık grafikte yüksek dip yapısı korunuyor

Kısa vadede 0.075 dolar seviyesi öne çıkıyor

30 dakikalık grafikte DOGE, art arda daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluşturarak yukarı yönlü bir yapı kurdu. Teknik görünümde bu tür dizi, kısa vadeli eğilimin güçlendiğine işaret edebilir. Özellikle 0.070 dolar çevresinde görülen güçlü hacim, bu bölgenin alıcılar açısından önemli bir savunma alanı haline geldiğini gösterdi.

Fiyatın 0.075 dolar bölgesine ulaşması, yatırımcıların izlediği bir sonraki teknik eşiğin test edildiğine işaret ediyor.

Piyasada şimdi dikkatler 0.075 dolar çevresine çevrildi. Bu seviyenin yukarı kırılması halinde kısa vadeli yükseliş denemesi devam edebilir. Buna karşılık son kırılma yapısının korunamaması ve fiyatın yeniden yüksek dip dizisinin altına sarkması durumunda 0.073 ile 0.0725 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir.

SeviyeÖnemi
0.070 dolarHacim artışının görüldüğü ve alıcıların devreye girdiği bölge
0.075 dolarKısa vadede izlenen yakın direnç seviyesi
0.073 ile 0.0725 dolarYapının bozulması halinde yeniden test edilebilecek destek alanı

Mevcut tabloda kısa vadeli güçlenme dikkat çekse de, 0.075 dolar yakınında gelecek olası bir satış baskısı sınırlı bir geri çekilmeyi tetikleyebilir. Bu nedenle piyasanın yönü açısından yalnızca yükseliş denemesi değil, son kırılmanın korunup korunamayacağı da belirleyici olacak.

Haftalık grafikte yüksek dip yapısı korunuyor

Daha geniş zaman diliminde ise Dogecoin’in haftalık grafiği, önceki güçlü yükselişlerden sonra görülen yapıya benzer bir görünüm sergiliyor. Grafikte, geçmişte büyük yukarı hareketlerden önce fiyatın daha yüksek dip oluşturduğu dönemlerle mevcut yapı arasında benzerlik kuruldu.

Analist Javon Marks, Dogecoin’in piyasa yapısının yeniden tanıdık bir görünüme yaklaşmakta olduğunu ve yüksek diplerin korunmasına karşın piyasa algısının temkinli kaldığını belirtiyor. Bu görünüm, geçmişte kırılma öncesi evrelerde de izlenmişti.

Haftalık grafikte yükselen destek çizgisi korundukça, daha geniş ölçekli yükseliş senaryosu geçerliliğini sürdürüyor.

Uzun vadeli yapıdaki temel unsur, fiyatın altında ilerleyen yükselen destek hattı olarak öne çıkıyor. Bu çizginin korunması, daha büyük bir genişleme hareketi ihtimalini canlı tutuyor. Grafikte ayrıca, uzun süreli yatay seyirlerin ardından DOGE’nin sert yükseldiği eski kırılma bölgeleri de görülüyor.

Bununla birlikte, bu görünüm henüz kesinleşmiş değil. Daha büyük çaplı bir yükseliş beklentisinin güçlenmesi için fiyatın direnç seviyelerinin üzerine net biçimde yerleşmesi ve yukarı yönlü ivmenin belirgin şekilde artması gerekiyor. Şimdilik piyasada izlenen ana teknik unsur, yüksek dip yapısının korunup korunamayacağı olarak öne çıkıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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