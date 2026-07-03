Solana 81 ile 84 dolar aralığındaki direnci aşamazsa 49 dolar yolu yeniden açılabilir

Solana, günlük grafikte yükselen üçgen formasyonunun üzerine çıktıktan sonra 80 dolar civarında işlem görüyor. Fiyatın 73 ile 76 dolar bandının üstüne yerleşmesi, kısa vadeli görünümde alıcıların elini güçlendiren bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Yükselişte kritik eşik 73 ile 76 dolar bandı

Haziran boyunca birkaç kez aşılamayan 73 ile 76 dolar aralığı, son hareketle birlikte destek bölgesine dönüştü. Bu değişim, piyasa ivmesinde önemli bir kırılmaya işaret ediyor. Solana, aynı zamanda grafikte öne çıkan 9 günlük EMA ile 50 günlük SMA seviyelerinin de üzerinde kaldı.

Alpha Crypto Signal, Solana’nın eski direnç bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürmesi halinde daha yüksek zaman dilimindeki yükseliş yapısının korunacağını değerlendiriyor.

Analistlere göre 73 ile 76 dolar bandına olası bir geri çekilme, kırılmanın gücünü test edecek ana alanlardan biri olacak. Bu bölgenin destek olarak çalışması durumunda yukarı yönlü senaryonun güç kazanabileceği belirtiliyor.

Buna karşılık fiyatın yeniden bu bandın altına sarkması, son kırılmanın kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırabilir. Böyle bir durumda Solana’nın yeniden yatay bant içine dönmesi ve yükseliş görünümünün zayıflaması ihtimal dahilinde görülüyor.

81 ile 84 dolar aralığı yeni direnç bölgesi olarak izleniyor

Kısa vadede piyasanın odağında 81 ile 84 dolar aralığı bulunuyor. Solana, haziran diplerinden sonra güçlü bir toparlanma göstererek bu bölgeyi test etmeye başladı. Söz konusu alan, satıcıların yeniden ağırlık kazanabileceği ana direnç noktası olarak değerlendiriliyor.

Always Win, 81 ile 84 dolar bölgesinde gelecek bir reddin Solana’da bir sonraki büyük hareketten önce daha geniş çaplı bir düşüş işlemini gündeme getirebileceğini öngörüyor.

Bu senaryoda grafikte öne çıkan aşağı yönlü hedef 49 dolar seviyesi. Analistler, bu noktanın daha aşağıdaki destek alanıyla örtüştüğünü ve dirençten net bir geri dönüş gelmesi halinde başlıca düşüş hedefi olarak izleneceğini belirtiyor.

Öte yandan düşüş beklentisinin geçerli kalması, 81 ile 84 dolar bandının aşılamamasına bağlı. Fiyatın 84 doların üzerine güçlü biçimde yerleşmesi halinde kısa pozisyon fikri zayıflayabilir ve mevcut rallinin devamı gündeme gelebilir.

Solana, yüksek hızlı işlem kapasitesiyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor ve merkeziyetsiz finans ile token projelerinde yaygın şekilde kullanılıyor. Mevcut tabloda teknik görünüm, 73 ile 76 dolar bandının korunup korunamayacağı ve 81 ile 84 dolar direncinin kırılıp kırılamayacağı sorularına odaklanmış durumda.