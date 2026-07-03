Ethereum kritik direnç bölgesini aşarken analistler 2 bin doların üzerini hedef gösteriyor

Ethereum, uzun vadeli yükselen destek çizgisinin üzerinde tutunmasının ardından kısa vadede önemli bir direnç bölgesini de aşarak dikkat çekti. Analistler, fiyatın bu kırılım alanının üzerinde kalması halinde yukarı yönlü hareketin önce 1.776 ile 2.045 dolar aralığına, daha sonra daha geniş bir döngü hedefine taşınabileceğini değerlendiriyor.

Uzun vadeli grafikte destek korunuyor

Ethereum haberin hazırlandığı sırada 1.620 dolar civarında işlem görüyor. Piyasayı izleyen analistlerden Investor Jordan, ETH’nin geçmiş döngülerde de çalışan uzun vadeli yükselen destek çizgisi üzerinde yeniden güçlü bir tepki alanına girmiş olabileceğini belirtiyor. Bu çizgi, 2022 ile 2026 arasında görülen birkaç önemli dip seviyesini birleştiriyor.

Grafikte bu bölgelerin her biri dip alanı olarak işaretlenirken, mevcut seviyenin de benzer bir işlev görebileceği düşünülüyor. Investor Jordan, söz konusu yapının korunması halinde bunun uzun vadeli yatırımcılar açısından dikkat çekici bir fırsat sunabileceğini kaydetti.

Investor Jordan, uzun vadeli yükselen destek çizgisinin korunması halinde mevcut yapının önemli bir dip bölgesine işaret edebileceğini ve fiyatın yeniden 4.983 dolar civarındaki ana yatay dirence yönelebileceğini değerlendiriyor.

Bu senaryoda ilk büyük eşik 4.983 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistin paylaştığı projeksiyona göre Ethereum bu bölgenin üzerine çıkarsa, daha uzun vadede 12.000 dolar çevresine uzanan yeni bir yükseliş ayağı gündeme gelebilir. Buna karşın olumlu görünümün sürmesi için yükselen destek çizgisinin kaybedilmemesi gerekiyor.

Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için en yaygın kullanılan blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor. Bu nedenle ETH fiyatındaki teknik kırılımlar, yalnızca spot piyasada değil, daha geniş kripto ekosistemindeki risk iştahı açısından da yakından izleniyor.

Kısa vadede 1.643 dolar üzeri öne çıkıyor

Dört saatlik grafikte ise Ethereum, aşağı yönlü trend çizgisinin, günlük bulut bölgesinin ve 0,5 Fibonacci seviyesinin bulunduğu 1.643 dolar civarındaki sıkışık direnç kümesinin üzerine çıktı. Teknik görünümde birden fazla direncin aynı noktada birleşmesi, bu alanı kısa vadede daha önemli hale getiriyordu.

Mini sözlük: Fibonacci uzatma seviyeleri, teknik analizde olası direnç ve hedef bölgelerini tahmin etmek için kullanılan oranlardır. RSI ise fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesi olarak takip edilir.

Chris, Ethereum’a yönelik genel piyasa algısının zayıf kalmasına rağmen grafiğin kısa vadede daha yapıcı bir tablo sunduğunu söylüyor. Analiste göre bu görünüm, kripto piyasasında kısa vadeli yapının güç kazandığına işaret ediyor.

Chris, mevcut dört saatlik kurulumun ardından Ethereum için düşüş yönlü bir görünüm savunmanın zorlaştığını, ancak daha sonraki dönemde özellikle ekim ayına doğru yeniden zayıflama riskinin tamamen ortadan kalkmadığını vurguluyor.

Yukarı yönlü ilk hedefler 1.776 dolar, 1.943 dolar ve 2.045 dolar seviyelerinde sıralanıyor. Grafikte yer alan RSI göstergesinin de yükseliş eğiliminde olması, kısa vadeli ivmenin alıcılar lehine döndüğüne işaret ediyor. Bununla birlikte analistler, destek bölgesinin yeniden kaybedilmesi halinde bu olumlu senaryonun zayıflayabileceği uyarısında bulunuyor.

Gösterge Seviye Önemi Kısa vadeli kırılım bölgesi 1.643 dolar Üzerinde kalınması halinde yükseliş ivmesi güçlenebilir İlk direnç 1.776 dolar Yakın vadeli ilk hedef bölgesi İkinci direnç 1.943 dolar Yükselişin sürmesi halinde izlenecek seviye Üçüncü direnç 2.045 dolar Kısa vadeli hedef aralığının üst bandı

Kısa vadede asıl izlenecek unsur, Ethereum’un kırdığı bu birleşik direnç alanının üzerinde kalıp kalamayacağı olacak. Alıcıların bu bölgeyi savunması durumunda temmuz ayının daha güçlü bir yukarı yönlü ivmeyle başlaması beklenebilir.