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BITCOIN (BTC)

Bitcoin balinalarının borsalara 24 saatte $100 milyonu aşan transferi satış baskısını artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin piyasasında balinalar son 24 saatte borsalara 100 milyon doları aşan transfer yaptı.
  • 📉 Hazirandaki yüzde 20’yi aşan düşüşün ardından $BTC üzerinde yeni satış baskısı güç kazandı.
  • 🏦 ABD spot Bitcoin ETF’lerinden haziranda 4,51 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti.
  • 🧭 İrlanda bağlantılı 500 BTC’lik son hareket, yaklaşık on yıl uykuda kalan cüzdanların yeniden açıldığını gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin piyasasında son 24 saatte dikkat çeken büyük cüzdan hareketleri, satış baskısının sürdüğüne işaret etti. Zincir üstü verilere göre balina olarak nitelenen bazı büyük adresler, toplamda 100 milyon doların üzerinde Bitcoin’i borsalara taşıdı. Bu tür transferler, varlıkların satışa hazırlanıyor olabileceğine dair güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Balina transferleri ve borsa girişleri öne çıktı
2 Madencilik şirketleri rezerv satışlarını sürdürdü
3 İrlanda bağlantılı cüzdanlar yeniden harekete geçti

Balina transferleri ve borsa girişleri öne çıktı

Bitcoin, haziran ayında yüzde 20’yi aşan değer kaybının ardından dip arayışını sürdürürken yeni satış işaretleri ortaya çıktı. İrlanda’daki suç gelirleri soruşturmasıyla bağlantılı cüzdanlar, Bitcoin madencisi Riot Platforms ve diğer büyük yatırımcı adresleri, önemli miktarda BTC’yi borsalara gönderdi. Bu hareketler, piyasadaki kırılgan görünümü daha da belirgin hale getirdi.

Tim Draper ile bağlantılı bir cüzdanın Coinbase’e 150,84 BTC aktardığı görüldü. Söz konusu transferin, yaklaşık bir yıllık elde tutma süresinin ardından yaklaşık 2,57 milyon dolarlık zararla gerçekleştiği hesaplandı. Girişim sermayesi yatırımcısı Tim Draper, geçmişte Bitcoin için 250 bin dolarlık hedefleriyle öne çıkmıştı.

Tim Draper ile ilişkilendirilen cüzdandan Coinbase’e 150,84 BTC taşınması, uzun süre elde tutulan varlıklarda bile zararına satışın gündeme gelebildiğini gösterdi.

Bitcoin temmuz ayına 21 ayın en düşük seviyesinde başladı ve kısa süreliğine 57.950 dolara kadar geriledi. Haziran ayında ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 4,51 milyar dolarlık çıkış yaşanması da bu baskıyı güçlendirdi. Borsalara giren toplam coinler içinde en büyük transferlerin payını ölçen exchange whale ratio göstergesi de 0,69 ile yerel zirveye ulaştı.

Mini sözlük: Exchange whale ratio, borsalara giren toplam kripto varlık içinde en büyük cüzdan transferlerinin ağırlığını gösteren zincir üstü bir göstergedir. Oranın yükselmesi, büyük oyuncuların satışa daha yakın konumlandığına işaret edebilir.

Gösterge veya kurumVeri
Balina transferleri24 saatte 100 milyon doların üzerinde BTC
Bitcoin fiyatı57.950 dolara kadar geriledi
ABD spot Bitcoin ETF çıkışıHaziranda 4,51 milyar dolar
Exchange whale ratio0,69

Madencilik şirketleri rezerv satışlarını sürdürdü

Riot Platforms, Bitcoin rezervlerini yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına yönelmek için kademeli biçimde nakde çeviriyor. Benzer şekilde MARA bu yılın başlarında yaklaşık 1,1 milyar dolar karşılığında 15.133 BTC sattı. Core Scientific ise ocak ayında 1.900 BTC elden çıkardı ve ilk çeyrek sonuna kadar tüm varlıklarını satmayı planladığını açıklamıştı.

Riot Platforms, MARA ve Core Scientific tarafındaki satışlar, madencilik şirketlerinin bilanço yönetiminde Bitcoin rezervlerini daha aktif kullandığını ortaya koydu.

İrlanda bağlantılı cüzdanlar yeniden harekete geçti

Galway bölgesinden eski arıcı Clifton Collins, kiralık evlerde yürüttüğü yasa dışı kenevir üretiminden elde edilen gelirle 2011 sonu ve 2012 başında yaklaşık 6.000 BTC satın almıştı. Collins, bu varlıkları her birinde 500 BTC bulunan 12 ayrı cüzdana bölmüş, özel anahtarları kağıda yazdırıp bir olta takım çantasının alüminyum kapağı içine saklamıştı.

Collins’in 2017’de tutuklanıp beş yıl hapis cezası almasının ardından söz konusu mülk boşaltıldı. Sonrasında ekipmanların inceleme için yurt dışına gönderildiği aktarıldı. 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde İrlanda Suç Gelirleri Bürosu, üçüncü bir el koyma işlemini doğruladı ve yaklaşık 27 milyon euro, yani 30,91 milyon dolar değerindeki 500 BTC’nin daha suç geliri olarak tespit edildiğini duyurdu.

Zincir üstü veriler, mart ayında Coinbase Prime’a 500 BTC yatırıldığını, mayısta 500 BTC’nin Wintermute bağlantılı bir adres üzerinden taşındığını ve son transferle birlikte aynı yapının tekrarlandığını gösterdi. Bu cüzdanların her biri, 2026 öncesinde yaklaşık on yıl boyunca hareketsiz kalmıştı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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