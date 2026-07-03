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BITCOIN (BTC)

Analistler, Bitcoin’de 64 bin dolar direncinin yeni bir satış dalgasını tetikleyebileceğini öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Analistler, $BTC’de 62 bin ile 64 bin dolar aralığının kritik direnç bölgesi olduğunu vurguluyor.
  • 📈 Kısa vadeli toparlanma sürse de 64 bin dolar çevresinde satış baskısı yeniden güç kazanabilir.
  • ⚠️ Kaz, bu yükselişin boğa tuzağına dönüşebileceğini ve fiyatın ardından düşük 50 bin dolar bandına yönelebileceğini düşünüyor.
  • 🗓️ Temmuz için dalgalı seyir korunurken, ağustos ayında daha zayıf bir tablo ihtimali izleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, kısa vadede önemli direnç bölgesine yaklaşırken piyasa uzmanları yükselişin kalıcı bir dipten çok tepki alımı niteliği taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle 62 bin ila 64 bin dolar aralığı, yön tayini açısından kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 64 bin dolar bölgesi yakından izleniyor
2 Yükselişin boğa tuzağına dönüşme ihtimali değerlendiriliyor
3 Temmuz için dalgalı görünüm korunuyor

64 bin dolar bölgesi yakından izleniyor

Dört saatlik grafikte Bitcoin’in birden fazla direnç seviyesine dayandığı görülüyor. 61.866 dolar, 62.877 dolar ve 64.755 dolar seviyeleri kısa vadede öne çıkan bariyerler arasında yer alıyor. Aynı zaman dilimindeki 200 EMA da yaklaşık 64.167 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da 64 bin dolar çevresindeki alanın teknik önemini artırıyor.

Altcoin Sherpa, piyasanın genel görünümünün halen bant hareketine işaret ettiğini, birkaç güçlü günün ardından zayıf seansların görülebildiğini ve bu nedenle 64 bin dolar bölgesinin temel izleme alanı olarak öne çıktığını vurguluyor.

Altcoin Sherpa, Bitcoin’in bu direnç bölgelerinden birinde geri çekilme yaşayabileceğini, ancak reddin tam olarak hangi seviyede geleceğinin henüz netleşmediğini belirtiyor. Analiste göre asıl dikkat edilmesi gereken alan, 200 EMA ile yakın dirençlerin çakıştığı 64 bin dolar çevresi.

Kısa vadeli hareketli ortalamalarda yukarı yönlü bir eğilim oluşsa da Bitcoin henüz daha yüksek zaman dilimlerinde öne çıkan dirençlerin üzerine yerleşebilmiş değil. Bu görünüm, net bir kırılmadan çok dalgalı ve kararsız bir fiyat yapısına işaret ediyor.

Teknik seviyeDeğerÖnemi
İlk direnç61.866 dolarYakın vadeli satış baskısı alanı
İkinci direnç62.877 dolarYükselişin devamı için ara eşik
Ana direnç bölgesi64.000 ila 64.755 dolar200 EMA ile güçlenen kritik alan

Yükselişin boğa tuzağına dönüşme ihtimali değerlendiriliyor

Bir diğer analist Kaz ise son toparlanmanın kalıcı dip teyidi vermediğini düşünüyor. Bitcoin’in 58 bin dolar civarında likidite temizliğinin ardından yukarı döndüğünü kaydeden analist, fiyatın şimdi daha üst direnç bölgelerine ilerlediğini, ilk hedef alanın 62 bin doların alt bölgesi, genişletilmiş yeniden test alanının ise 63 bin dolar ortaları ile 64 bin dolar aralığı olduğunu aktarıyor.

Kaz, son yükselişin zayıf aylık kapanışın ardından gelen bir tepki hareketi olabileceğini, mevcut direnç bölgelerinde oluşabilecek satış baskısının ise piyasada dip beklentisine giren yatırımcıları ters yönde yakalayabileceğini düşünüyor.

Analistin senaryosunda iki olası red bölgesi bulunuyor. İlki yüksek hacimli işlem bölgesi ve ilk hedef alanı olarak işaretlenirken, ikincisi daha yukarıdaki genişletilmiş yeniden test bölgesi olarak öne çıkıyor. Bitcoin bu alanlardan birinde başarısız olursa fiyatın yeniden düşük 50 bin dolar bandına yönelmesi bekleniyor.

Kaz, böyle bir hareketin mevcut döngünün daha büyük boğa tuzaklarından birine dönüşebileceğini değerlendiriyor. Analiste göre bu tür bir geri çekilme, aşırı kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesine yol açabilir ve daha anlamlı bir toparlanma için zemin hazırlayabilir.

Temmuz için dalgalı görünüm korunuyor

Genel görünümde oynaklığın sürdüğü belirtiliyor. Kaz, temmuz ayı boyunca dalgalı fiyat hareketlerinin devam edebileceğini, buna rağmen ay kapanışının yine de artıda gerçekleşmesinin mümkün olduğunu ifade ediyor. Analist, aylık açılış seviyesinin mevcut geniş bantla yakın olduğuna dikkat çekerken ağustos ayında daha zayıf bir seyrin görülebileceğini ve dip oluşumunun bu dönemde gündeme gelebileceğini kaydediyor.

Kısa vadede asıl belirleyici unsur, Bitcoin’in tepki yükselişini koruyup koruyamayacağı olacak. Satıcıların işaretlenen bölgelerde yeniden ağırlık kazanması halinde mevcut yükselişin daha derin bir geri çekilme öncesi geçici bir hareket olarak kalma ihtimali güçlenebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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