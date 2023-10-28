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34 Dolara Kadar Çıkan Solana (SOL) İçin Sırada Ne Var?

Özet

  • Solana (SOL) grafiği fiyatın yükselen kanal formasyonunun içinde hareket ettiğini gösteriyor.
  • SOL'un fiyatı şu anda formasyonun trend direnç çizgisine yakın bir noktada bulunuyor.
  • Bu direnç çizgisinin kırılması durumunda SOL'un 54 dolara kadar yükselebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:19
28 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Spot Bitcoin ETF’sinin çok yakında onaylanacağına dair söylentiler üzerine kripto para piyasasının geneli son iki haftadır yükseliş trendi içinde hareket ediyor. Bu yükselişin en büyük faydalanıcıları arasında, 13 Ekim’deki 21,11 dolarlık son dip seviyesinden yüzde 55’lik kayda değer bir artışla 32,19 dolardaki mevcut işlem fiyatına yükselerek olağanüstü bir toparlanma kaydeden Solana (SOL) yer alıyor. Artan işlem hacmiyle birleşen yükseliş görünümü sürdürülebilir bir boğa koşusuna işaret ediyor ancak mevcut yükseliş görünümü SOL’u 50 dolardaki dönüm noktası niteliğindeki seviyeye taşıyacak kadar güçlü mü? Gelin daha yakından bakalım.

Solana İçin Sırada 50 Dolar mı Var?

Günlük zaman dilimi fiyat grafiğinde, Solana’nın fiyatı yükselen kanal formasyonunun oluşumunu gösteriyor. Geçtiğimiz 11 ay boyunca altcoin’in fiyatı dinamik direnç ve destekle karşı karşıya olunan bu model içinde hareket etti ve etmeye devam ediyor.

Son 24 saatte yüzde 0,84 düşüşle işlem gören SOL, kanalın üst trend direnç çizgisine yaklaşıyor ve bu noktalarda yükseliş ivmesinin arttığı görülebilir. Yükseliş ivmesinin artmasının sonucunda bu üst trend direnç çizgisini kırılması, burasının daha sert bir yükseliş için bir sıçrama tahtası görevi görmesi söz konusu olabilir.

Formasyonun ortaya oyduğu ideal hedefe göre, kırılma sonrası bir ralli ile SOL’un fiyatının yüzde 51 daha artarak potansiyel olarak 54 dolar seviyesine ulaşması beklenebilir. En olumsuz senaryoda eğer direnç trend çizgisi kırılamayacak olursa fiyatın aşağı yönde hareket etmesi ve formasyon içinde sığ toparlanmasını sürdürmesi görülebilir.

SOL İçin Teknik Göstereler Ne Diyor?

Kasım 2022’nin ikinci haftasında Solana’nın fiyatı büyük çöküş sırasında FTT Token ile olan ilişkisi nedeniyle kan banyosundan geçmişti. Sonuç olarak altcoin‘in fiyatı 31,72 dolardan 12,36 dolara kadar düşmüştü. Sonrasında ise düşüş daha da derinleşmiş ve 10 dolar eşiğinin altına inmişti. Mevcut toparlanma döngüsü ile altcoin’in fiyatı tüm bu kayıplarını telafi etmiş durumda ve mevcut işlem fiyatı olan 33 dolar civarında el değiştiriyor. Önemli bir ayı saldırısı seviyesinin geri kazanılması, alıcıların toparlanma eğilimini genişletmek için yeterli ivme kazandıklarını ortaya koyuyor.

Solana’nın günlük zaman dilimindeki Bollinger Bandı (BB) göstergesinin üst bandından olan yükseliş, satın alma momentumunun aktif olduğunu yansıtır. Dahası Ortalama Yön Endeksi‘nin (ADX) yüzde 41’lik eğimi, alıcılar için yakında yükseliş ivmesinin tükenebileceğini ve bir geri çekilmeye ihtiyaç duyulabileceğini yansıtıyor.

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