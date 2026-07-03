ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine mayıs başından bu yana ilk kez 200 milyon doların üzerinde günlük giriş oldu

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, haftalardır süren çıkışların ardından yeniden güçlü para girişi gördü. SoSoValue verilerine göre fonlara perşembe günü net 221,7 milyon dolar girdi. Böylece 10 işlem günüdür süren ve toplamı 2,7 milyar doları aşan net çıkış serisi sona erdi.

Çıkış serisi 10 gün sonra kırıldı

Son toparlanma, ABD spot Bitcoin ETF’leri için yılın en zayıf dönemlerinden birinin ardından geldi. Söz konusu fonlar haziran ayında toplam 4,5 milyar dolarlık net çıkış kaydetti. Bu rakam, yıl içindeki en sert aylık zayıflamalardan biri olarak öne çıktı.

ETF akışlarındaki değişim, Bitcoin fiyatının kısa süreliğine 59 bin doların altına indikten sonra yeniden 61 bin dolar seviyesini aşmasıyla aynı döneme denk geldi. Piyasadaki bazı yatırımcılar, bu hareketin dip bölgesine yaklaşıldığına işaret edebileceğini değerlendiriyor.

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, piyasanın dip seviyelere yaklaşıyor olabileceğine işaret etti.

Buna karşın risk iştahı tamamen toparlanmış değil. Alternative.me tarafından hesaplanan Korku ve Açgözlülük Endeksi cuma günü piyasadaki duyarlılığı “aşırı korku” bölgesinde gösterdi. Bu endeks, kripto piyasasında yatırımcı eğilimini ölçen yaygın göstergeler arasında yer alıyor.

Toparlanmanın öncüsü Fidelity oldu

Farside Investors verilerine göre perşembe günkü girişlerin büyük kısmı Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund fonunda toplandı. FBTC koduyla işlem gören fon 166 milyon dolarlık net giriş çekti ve gün toplamının yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu. Farside Investors, ETF akışlarını düzenli izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

ARK 21Shares Bitcoin ETF 91,8 milyon dolar girişle Fidelity’yi izledi. VanEck Bitcoin ETF’ye 4,4 milyon dolar, Valkyrie Bitcoin Fund’a ise 1,7 milyon dolar net giriş oldu.

Fon Net akış Fidelity FBTC +166 milyon dolar ARKB +91,8 milyon dolar VanEck HODL +4,4 milyon dolar Valkyrie BRRR +1,7 milyon dolar BlackRock IBIT -40,4 milyon dolar

Öte yandan BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonundaki çözülme sürdü. Varlık büyüklüğü bakımından ABD’nin en büyük spot Bitcoin ETF’si olan IBIT, perşembe günü 40,4 milyon dolarlık net çıkış yazdı. Fon, 17 Haziran’dan bu yana süren 11 seanslık çıkış döneminde toplam 2,2 milyar doların üzerinde kayıp verdi.

Girişler altcoin fonlarına da yayıldı

Yatırımcı ilgisindeki kısmi toparlanma yalnızca Bitcoin fonlarıyla sınırlı kalmadı. ABD spot Ether ETF’leri perşembe günü 29,1 milyon dolar net giriş aldı. Bir önceki gün bu rakam 14,9 milyon dolar seviyesindeydi. XRP ETF’leri de üst üste iki seanstaki çıkışın ardından yeniden pozitife döndü ve 6,6 milyon dolar giriş gördü.

ABD spot Ether ETF’leri iki gün üst üste net giriş kaydederken, XRP ETF’leri de iki seanslık çıkışın ardından yeniden artıya geçti.

CoinGecko verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,4 artarak 2,22 trilyon dolara yükseldi. Aynı zaman diliminde Bitcoin’in 61 bin doların üzerine çıkması, ETF tarafındaki toparlanmayla birlikte piyasa genelindeki baskının bir miktar hafiflediğine işaret etti.