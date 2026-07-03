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Kripto Para

Bitcoin’de zarardaki arz 10,83 milyon BTC’ye çıkarak kardaki arzı ilk kez geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de zarardaki arz 10,83 milyon BTC’ye yükselerek bu döngüde ilk kez kardaki arzı geçti.
  • 📉 Ocak ayındaki 109 bin dolar zirvesine göre $BTC yaklaşık yüzde 44 daha aşağıda işlem görüyor.
  • 📊 Bitcoin 61.361 dolara çıkarken Ether 1.702 dolara, Solana ise 80,44 dolara ulaştı.
  • 🧭 Geçmiş döngülerde benzer veriler dip bölgelerine işaret etse de toparlanma için ETF akışları ve makro koşullar izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin piyasasında mevcut döngü boyunca ilk kez zararda tutulan arz, karda tutulan arzın üzerine çıktı. Glassnode verilerine göre 10,83 milyon BTC, güncel fiyatın üzerinde maliyetle elde tutulurken 9,22 milyon BTC ise hala karda bulunuyor. Bu tablo, ocak ayında görülen 109 bin dolarlık zirvenin ardından yaşanan düzeltmenin piyasa üzerindeki etkisini ortaya koydu.

İçindekiler
1 Piyasada baskı derinleşti
2 Fiyatlar toparlanma işareti verdi
3 Dip sinyali için tek başına yeterli görülmüyor

Piyasada baskı derinleşti

Bu eşik, geçmiş döngülerde finansal baskının en yüksek seviyelere ulaştığı ve özellikle yeni alıcıların satışa yöneldiği dönemlerle çakışmıştı. Benzer dönemlerde piyasada zayıf ellerden daha dirençli yatırımcılara doğru bir geçiş yaşandığı değerlendiriliyor. Zararda kalmayı göze alan yatırımcıların genellikle daha uzun vadeli bir bakış açısına sahip olduğu kabul ediliyor.

Glassnode, zincir üstü veri analizi yapan bir araştırma şirketi olarak kripto varlık piyasalarında yatırımcı davranışlarını ve arz hareketlerini izliyor.

Glassnode verileri, mevcut döngüde ilk kez zarardaki Bitcoin arzının kardaki arzı aştığını gösteriyor.

Fiyatlar toparlanma işareti verdi

Bitcoin perşembe günü 61.361 dolardan işlem gördü. Günlük bazda yüzde 0,7, haftalık bazda ise yüzde 2,5 yükselen varlık, buna rağmen ocak ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 44 altında kaldı. Ether 1.702 dolara çıkarak yüzde 4,2 değer kazanırken Solana haftalık yüzde 18,6 artışla 80,44 dolara ulaştı. Solana’da işlem hacmi 3,6 milyar doların üzerine çıktı.

VarlıkFiyatGünlük değişimHaftalık değişim
Bitcoin61.361 dolar%0,7%2,5
Ether1.702 dolar%4,2Belirtilmedi
Solana80,44 dolarBelirtilmedi%18,6

Dip sinyali için tek başına yeterli görülmüyor

Geçmişte 2018 ile 2019 döneminde ve 2022 yılında görülen benzer veriler, kalıcı toparlanmadan önce aylar süren yatay seyirlere işaret etmişti. Bu nedenle mevcut geçişin tek başına kesin bir dip göstergesi olarak değerlendirilmediği görülüyor.

Piyasada birikim eğiliminin fiyatlara güçlü biçimde yansıması için spot Bitcoin ETF’lerine girişlerin yeniden hızlanması ve makroekonomik baskının hafiflemesi gerekiyor. Uzun vadeli yatırımcıların alımlarını sürdürmesi ve farklı cüzdan büyüklüklerinde bakiyelerin artması ise birikim eğiliminin güç kazandığını gösteren unsurlar arasında yer aldı.

Benzer arz geçişleri daha önce de görüldü, ancak kalıcı toparlanma için ETF akışlarının güçlenmesi ve makro baskının azalması gerekiyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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