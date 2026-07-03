Ethereum 24 saatte %5 yükselerek $1.650 seviyesini geri aldı

Ethereum son 24 saatte %5’in üzerinde değer kazanarak 1.650 dolar eşiğinin yeniden üzerine çıktı. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto varlık olan Ethereum, son yedi günde ise %8,05 yükseldi. Buna karşın fiyat, yılın önceki dönemlerinde kaybedilen 2.000 dolar seviyesinin halen belirgin biçimde altında bulunuyor.

Kısa pozisyon tasfiyeleri yükselişi destekledi

Fiyat toparlanmasında türev piyasadaki sert tasfiyeler etkili oldu. Ethereum’da düşüş yönlü açılan yaklaşık 92 milyon dolarlık kısa pozisyon kapandı. Kripto varlık piyasasının genelinde aynı 24 saatlik dönemde toplam tasfiye tutarı 475 milyon doları aştı. Bu tablo, yükselişin yalnızca spot alımlarla değil, zorunlu pozisyon kapanışlarıyla da hızlandığını gösterdi.

Ethereum vadeli işlem hacmi yaklaşık %29 artarak 43,4 milyar dolara ulaştı. Açık pozisyon büyüklüğü 22,8 milyar doların üzerine çıkarken, opsiyon hacmi de yaklaşık %57 yükselerek 915 milyon dolara çıktı. Fiyat artışıyla birlikte açık pozisyonların da büyümesi, piyasaya yeni para girişinin sürdüğüne işaret eden unsurlar arasında yer aldı.

Fonlama oranlarının pozitif bölgede kalması da kısa vadede alım yönlü iştahın korunduğunu düşündürüyor. Bu yapı, uzun pozisyon taşıyan yatırımcıların ek maliyet ödemeyi göze aldığını ortaya koyuyor.

Aylık grafikte dikkat çeken teknik sinyal

Analist Ali Martinez, temmuz ayının başlamasıyla birlikte Ethereum’un aylık grafiğinde TD Sequential göstergesinin alım sinyali ürettiğini paylaştı. Aynı sinyal daha önce Eylül 2022 ve Mart 2025 dönemlerinde görülmüş, ardından sırasıyla %235 ve %182 oranında yükselişler yaşanmıştı. Bu nedenle mevcut sinyal piyasanın dikkatini çekti.

Mini sözlük: TD Sequential, Tom DeMark tarafından geliştirilen ve fiyat hareketlerinde olası yorgunluk ya da yön değişimini tespit etmeyi amaçlayan teknik analiz göstergesidir. MVRV ise bir varlığın piyasa değeri ile gerçekleşen değerini karşılaştırarak fiyatın tarihsel ortalamalara göre pahalı mı ucuz mu olduğunu ölçmek için kullanılır.

Ali Martinez, temmuz başlangıcında oluşan aylık TD Sequential alım sinyalinin daha önce iki kez görüldüğünü ve bu dönemlerin ardından Ethereum’da güçlü yükselişlerin geldiğini vurguluyor.

Martinez’in değerlendirmesi, Ethereum’un 1.549 dolar seviyesinden verdiği tepkinin MVRV aşırı sapma modelindeki eksi 1,0 sigma bandıyla örtüşmesi nedeniyle ayrıca öne çıktı. Bu teknik çerçeve, fiyatın tarihsel olarak baskı altında kaldığı bölgeleri izlemek için kullanılıyor.

ETF çıkışları kurumsal iştahı sınırladı

Öte yandan spot Ethereum ETF tarafındaki para hareketi daha temkinli bir görünüm sunuyor. 17 Haziran’dan bu yana spot Ethereum ETF’lerinde toplam net çıkış 358,3 milyon dolara ulaştı. Bu veri, kurumsal yatırımcıların son yükselişe rağmen güçlü bir birikim sürecine girmediğine işaret ediyor.

Ted Pillows, Ethereum’un 1.600 doların üzerine dönmesine rağmen güçlü bir yükseliş yapısının teyidi için 1.700 ile 1.750 dolar aralığının geri alınması gerektiğini, aksi halde fiyatın yıl içi dip seviyelerine yeniden yaklaşabileceğini belirtiyor.

İzlenen seviyeler 1.700 ve 1.550 dolar

Kısa vadede ilk önemli direnç 1.700 dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun üzerinde 1.800 ile 1.850 dolar aralığı öne çıkıyor; 50 günlük hareketli ortalama da bu bölgede yer alıyor. Aşağı yönlü senaryoda ise 1.600 doların altına inilmesi, 1.550 dolar desteğinin yeniden test edilmesine yol açabilir.

Gösterge Seviye Güncel fiyat 1.650 dolar civarı İlk direnç 1.700 dolar Üst direnç bölgesi 1.800 ile 1.850 dolar Ana destek 1.550 dolar

Büyük yatırımcı hareketleri de piyasada izleniyor. Machi Big Brother olarak bilinen yatırımcının, bazı NFT varlıklarındaki ağırlığını azalttıktan sonra Ethereum pozisyonunu artırdığı aktarıldı. Bu adım, bazı büyük oyuncuların mevcut fiyatları giriş fırsatı olarak değerlendirdiği yönündeki beklentileri güçlendirdi.