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Kripto Para

XRP 24 saatte $1.0894 seviyesine yükseldi, $1.10 direnci ise kırılamadı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP son 24 saatte $1.0894 seviyesine yükseldi, ancak $1.10 direnci aşılmadı.
  • 📈 Alıcılar $XRP’de 1.08 dolar desteğini korudu ve daha yüksek dipler oluşturdu.
  • 📊 İşlem hacmi yedi günlük ortalamanın %26.92 üzerine çıktı ve yükselişe katılım arttı.
  • 🧭 Piyasada kısa vadede 1.10 ile 1.12 dolar bandının üzerindeki kalıcılık izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP, geçen haftaki satış baskısının ardından 1 doların üzerinde daha yüksek bir fiyat tabanı oluşturmaya çalışıyor. ABD işlem saatleri boyunca kademeli yükselen varlık, 1.08 dolar seviyesini art arda testlerde korudu ve 1.10 dolara yaklaştı. Ancak bu bölgede satışlar yeniden güç kazandı. Kısa vadeli görünüm yapıcı kalsa da hareket henüz net bir kırılmaya dönüşmedi.

İçindekiler
1 Fiyat hareketinde 1.08 dolar öne çıktı
2 Direnç bölgesi henüz aşılamadı
3 Zincir üstü ve sosyal göstergeler güç kazandı

Fiyat hareketinde 1.08 dolar öne çıktı

Son 24 saatte XRP, 1.0611 dolardan 1.0894 dolara çıktı. Gün içi artış %0.62 olarak kaydedildi. Fiyatın 1.0552, 1.0589 ve 1.0799 dolar seviyelerinde daha yüksek dipler oluşturması, alıcıların her geri çekilmede daha yukarıdan devreye girdiğini gösterdi. Bu yapı, kısa vadeli grafikte son haftalardaki savunmacı seyrin ardından toparlanma işareti verdi.

İşlem hacmi de harekete eşlik etti. Hacim, yedi günlük ortalamanın %26.92 üzerine çıktı. En güçlü alım dalgası 13:00 UTC’de görüldü; bu saatte hacim 117.5 milyon XRP’ye ulaştı ve 24 saatlik ortalamanın yaklaşık %142 üzerine çıktı. Hacmin yükseliş sırasında artması, geri çekilme anlarından çok alım yönlü ilginin öne çıktığına işaret etti.

GöstergeSeviye
24 saat dip$1.0611
24 saat tepe$1.0894
Anlık destek$1.08
İlk direnç$1.10 ile $1.1087
Yukarı hedef bölge$1.12 ile $1.13

Alıcıların 1.08 dolar seviyesini geri aldıktan sonra koruması, bu bölgeyi bir sonraki hareket için en yakın destek alanına dönüştürdü.

Direnç bölgesi henüz aşılamadı

Yukarı yönlü deneme 1.1087 dolar civarında durdu. Bu bölgenin aşılamaması, satıcıların spot fiyatın hemen üzerindeki ilk önemli direnç alanını savunmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Ardından XRP, daha düşük hacimle 1.08 ile 1.09 dolar aralığında yatay seyre geçti.

Kısa vadede piyasanın izlediği ana eşik 1.10 ile 1.12 dolar bandı olarak öne çıkıyor. XRP bu aralığın üzerine çıkıp kalıcılık sağlayamadığı sürece görünüm, doğrulanmış bir kırılmadan çok daha yüksek taban oluşturma süreci olarak değerlendiriliyor. 1.08 doların korunması bu nedenle belirleyici kabul ediliyor. Bu seviye kaybedilirse aşağıda izlenecek bir sonraki bölge 1.0611 dolar olacak.

1.1087 dolar üzerindeki temiz bir kırılma, fiyatın 1.12 ile 1.13 dolar aralığına yönelmesinin önünü açabilir.

Zincir üstü ve sosyal göstergeler güç kazandı

Ağ verileri de son günlerde daha olumlu bir tablo ortaya koydu. Günlük yeni XRP cüzdan sayısı 4,941’e yükseldi ve bu veri son 14 haftanın en güçlü tek günlük artışı oldu. Sosyal medyadaki olumlu yorumların olumsuz yorumlara oranı ise 3.7’ye 1 seviyesine çıkarak son üç ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Ripple’ın planlı 1 milyar XRP emanet hesap kilit açılışını tamamlaması da fiyat üzerinde belirgin bir şok yaratmadı. XRP’nin hareketi genel kripto piyasasıyla büyük ölçüde paralel seyretti. Bu görünüm, fiyatlamada varlığa özgü çok güçlü bir tetikleyiciden ziyade daha geniş piyasa akışının etkili olduğuna işaret etti. Ripple, XRP Ledger ekosistemi etrafında ödeme çözümleri geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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