Trump bağlantılı kripto varlıklarda zarar eden cüzdan sayısı 1,48 milyona ulaştı

Deneyimli yatırımcı Ross Gerber, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para girişimlerini sert sözlerle eleştirdi. Gerber, Trump bağlantılı dijital varlıklara giren çok sayıda yatırımcının zararda olduğunu, buna karşılık Trump’ın bu projelerden yüz milyonlarca dolar gelir elde ettiğini savundu.

Cüzdan verileri dikkat çekti

Wall Street Journal’ın verilerine işaret eden Gerber, Official Trump adlı TRUMP meme coinini satın alan cüzdanların yaklaşık üçte ikisinin kağıt üzerinde zarar yazdığını söyledi. Bu oran, yaklaşık 1,48 milyon kripto para cüzdanına karşılık geliyor. Gazetenin aktardığı verilere göre World Liberty Financial’ın WLFI tokenini ikincil piyasadan alanların yaklaşık %85’i de zararda bulunuyor.

Gerber, bu tabloyu “Trump kripto vurgunu” olarak nitelendirdi ve bir milyondan fazla kişinin para kaybettiğini öne sürdü.

Ross Gerber, Trump bağlantılı kripto projelerinin bir milyondan fazla kişiyi zarara uğrattığını savunurken, bu yapının piyasadaki güveni de zedelediğini vurguladı.

Bununla birlikte, zincir üstü cüzdan verileri ile bireysel yatırımcı sayısı birebir örtüşmüyor. Tek bir kişi birden fazla cüzdanı kontrol edebiliyor; bazı cüzdanlar ise birden çok kullanıcıya ait varlıkları birlikte tutabiliyor. Bu nedenle cüzdan sayısı, doğrudan yatırımcı sayısı anlamına gelmiyor.

TRUMP tokenindeki sert düşüş

Official Trump tokeni, 2025 Ocak ayındaki lansmanın ardından kripto piyasasının en sert yükseliş ve düşüş döngülerinden birini yaşadı. Perakende yatırımcıların yoğun ilgisiyle tokenin piyasa değeri kısa sürede yaklaşık 15 milyar dolara çıktı. Ardından gelen geri çekilme ile değerinin yaklaşık %97’si silindi ve piyasa değeri yaklaşık 404 milyon dolara geriledi.

Gösterge Veri TRUMP piyasa değeri zirvesi Yaklaşık 15 milyar dolar Mevcut piyasa değeri Yaklaşık 404 milyon dolar Değer kaybı Yaklaşık %97 Zararda olduğu belirtilen TRUMP cüzdanları Yaklaşık 1,48 milyon

Gerber daha önce de Trump’ın kripto projelerini çıkar amaçlı bir yapı olarak tanımlamıştı. Bu girişimlerin yalnızca ilgili tokenlere değil, daha geniş kripto piyasasına ve Bitcoin’e yönelik güveni de aşındırdığını düşünüyor. Gerber’e göre siyasi bağlantısı güçlü token lansmanları, içeridekileri kayırdığı algısını besliyor ve küçük yatırımcıları ağır kayıplarla karşı karşıya bırakıyor.

Düzenleme çağrıları güçleniyor

ABD Senatörü Elizabeth Warren da seçilmiş siyasetçilerin ve ailelerinin, görevde bulundukları sırada dijital varlık girişimlerinden kişisel kazanç sağlamasını önleyecek daha sıkı kripto kuralları talep ediyor. Warren, kripto projelerinde yer alan siyasetçilerin çıkar çatışması riskine karşı daha güçlü güvencelere ihtiyaç bulunduğunu savunuyor.

Elizabeth Warren, görevdeki siyasetçilerin ve ailelerinin dijital varlık projelerinden kişisel gelir elde etmesini sınırlayacak daha güçlü önlemler alınması gerektiğini savunuyor.

Tartışmanın odağında, siyasi nüfuz ile yüksek riskli dijital varlık projeleri arasındaki ilişki yer alıyor. Son veriler, bu projelerin önemli bölümünde ikincil piyasadan alım yapan yatırımcıların zararda kaldığına işaret ederken, Washington’da düzenleme baskısının artabileceği değerlendiriliyor.