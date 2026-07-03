HBAR 0,08 dolar eşiğine yaklaştı! Kritik bölgede şimdi neler yaşanıyor?

Hedera’nın yerel tokeni HBAR, 2 Temmuz Perşembe günü son dönemdeki toparlanmanın ardından önemli bir direnç bölgesine yaklaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Piyasada alıcıların ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceği izlenirken, spot ve vadeli işlem verileri ise karışık bir tablo ortaya koydu.

Fiyat kritik aralıkta sıkıştı

HBAR, haberin hazırlandığı sırada 0,07404 dolardan işlem gördü. Varlık son 24 saatte yüzde 3,38 yükselirken, haftalık artış yüzde 2,79 oldu. Buna karşılık 24 saatlik işlem hacmi 60,22 milyon dolara gerileyerek önceki döneme göre yüzde 10,28 düştü.

Analist More Crypto Online, HBAR’ın şu anda sarı senaryoda dalga 3 içindeki dalga 2 direnç alanını test ettiğini belirtti. Analiste göre 0,074 ile 0,08 dolar aralığı kısa vadede en yakından izlenmesi gereken bölge olarak öne çıkıyor.

0,074 ile 0,08 dolar aralığının aşılması, kısa vadeli teknik yapıyı değiştirebilir ve fiyatın daha geniş bir düzeltme ya da yeni bir yükseliş evresine geçmesi için alan açabilir.

Bu bölgenin yukarı yönlü ve net biçimde geçilmesi halinde kısa vadeli görünümde değişim yaşanabilir. Böyle bir durumda fiyatın daha yüksek bir işlem bandına dönmesi ve alternatif senaryolarda yeni teknik hedeflerin gündeme gelmesi mümkün görülüyor.

Destek ve direnç seviyeleri öne çıktı

Kısa vadede ilk destek 0,0642 dolar seviyesinde bulunuyor. Yakın direnç ise 0,0793 dolar olarak öne çıkıyor. HBAR bu eşiği aşarsa bir sonraki direnç 0,0882 dolar seviyesinde izlenecek. Yükselişin güç kazanması halinde 0,1009 dolar da gündeme gelebilir.

Öte yandan toparlanmanın zayıflaması halinde destek seviyeleri daha da önem kazanacak. Fiyatın 0,0642 doların altına sarkması durumunda piyasada 0,0548 dolar civarı yeni destek alanı olarak takip edilebilir.

Teknik göstergeler ve vadeli işlemler farklı sinyaller verdi

TradingView verilerine göre HBAR, kısa vadeli hareketli ortalamaların baskısı altında kalmayı sürdürüyor. 20 günlük üssel hareketli ortalama 0,07574 dolar, 50 günlük üssel hareketli ortalama ise 0,08097 dolar seviyesinde yer alıyor. Daha geniş zaman dilimlerinde de baskı sürüyor. 100 günlük ortalama 0,08704 dolar, 200 günlük ortalama ise 0,10253 dolar düzeyinde bulunuyor.

Bollinger bantlarında orta seviye 0,07643 dolar, üst bant 0,08482 dolar ve alt bant 0,06805 dolar olarak hesaplanıyor. HBAR fiyatı orta bandın altında, alt bandın ise üzerinde seyrediyor. Bu görünüm, kısa vadede yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor.

Vadeli işlem tarafında da karışık bir yapı var. İşlem hacmi yüzde 6 düşüşle 96,39 milyon dolara inerken, açık pozisyon büyüklüğü yüzde 2,99 artışla 95,03 milyon dolara çıktı. Açık pozisyon ağırlıklı fonlama oranı yüzde 0,0099 seviyesinde ölçüldü.

Son 24 saatte toplam 35,98 bin dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bunun 5,24 bin doları uzun, 30,74 bin doları ise kısa pozisyonlardan oluştu. Bu dağılım, piyasada aşağı ve yukarı yönlü beklentilerin aynı anda varlığını koruduğunu gösteriyor.